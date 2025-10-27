Hair Regrowth Serum: एका सिरममुळे अवघ्या 20 दिवसांत परत येणार केस ; शास्त्रज्ञांचा दावा!

Hair Regrowth Serum in Marathi: अनेक लोकांना केस गळतीची समस्या असते. पण ही समस्या वाढली की टंगल पडू लागते. पण तुम्हाला माहिती आहे का फक्त २० दिवसांत केस गळती पूर्ववत करणाऱ्या सीरमचा शोध लागला आहे. तुमचे गेलेले केस परत येऊ शकतात असा दावा शास्त्रज्ज्ञांनी केला आहे..अलीकडेच, नॅशनल तैवान युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी एक नाविन्यपूर्ण आणि आशादायक रब-ऑन सीरम तयार केला आहे जो उंदरांमध्ये केसांची वाढ परत करतो. प्रयोगशाळेतील प्रयोगांमध्ये, या सीरमने डोक्यावरील त्वचेतील चरबीच्या पेशींना उत्तेजित करून केसांची वाढ केली आहे. या सीरममध्ये नैसर्गिकरित्या तयार झालेले फॅटी अॅसिड असतात. जे त्वचेला त्रास देत नाही आणि तज्ज्ञांच्या मते लवकरच ते ओव्हर द काउंटर उत्पादन म्हणून उपलब्ध होऊ शकते..जर तुम्हाला या सीरमच्या प्रभावीतेच्या धक्कादायक दाव्याच्या वास्तव्याबद्दल प्रश्न पडत असेल तर हे जाणून घेणे गरजेचे ठरेल की अभ्यासाच्या लेखकांनी ते वापरून पाहिले आहे. नॅशनल तैवान युनिव्हर्सिटीचे अभ्यास लेखक प्रोफेसर सुंग जान लिन म्हणाले की त्यांनी त्याच्या पायांवर या उत्पादनाची सुरूवातीची आवत्ती वापरली. त्यांनी सांगितले की पायांवर तीन आठवडे सीरम लावले यामुळे केस पुन्हा वाढले..या सीरमबद्दल मनोरंजक गोष्ट म्हणजे ते हायपरट्रायकोसिस नावाच्या प्रक्रियेवर आधारित आहे. प्राध्यापक लिन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना माहित होते की त्वचेच्या पृष्ठभागावर जळजळ किंवा दुखापत केसांच्या वाढीस चालना देते आणि त्यांनी सीरमच्या कल्पनांमध्ये या प्रक्रियेचा वापर केला. जरी मानवांनी वर्षानुवर्षे उत्क्रांतीमुळे शरीरावरील दाट केसांचे आवरण गमावले असले तरी, पुरावे असे सांगतात की आपण अजूनही ही "महत्वाची पुनर्जन्म क्षमता " जपतो.या टीमने मुंडण केलेल्या नर आणि मादी उंदरांच्या पाठीवर सोडियम डोडेसिल सल्फेट (एसडीएस) नावाचा एक इरिट्रेंट लावून त्यांच्यावर एक्झिमा झाला. सुमारे १०-११ दिवसांनंतर, त्वचेवर एक मिलिमीटर रुंदीच्या फॉलिकल्समधून नवीन केस येऊ लागले. या काळात ज्या भागात इरिटेंटचा उपचार केला गेला नाही किंवा एक्झिमा नव्हता अशा ठिकाणी केसांची पुन्हा वाढ दिसून आली नाही..सीरम कसे काम करतेसंशोधकांच्या मते, या प्रक्षोभकामुळे रोगप्रतिकारक पेशी उंदराच्या त्वचेखालील चरबीच्या थरात जातात. हे चरबी पेशींना फॅटी अॅसिड सोडण्याचे संकेत देते जे केसांच्या मुळांच्या स्टेम पेशींद्वारे शोषले जातात. ज्यामुळे केसांची वाढ सुरू होते. "या निकालांवरून असे दिसून येते की त्वचेला झालेल्या दुखापतीमुळे केवळ ऊतींना सूज येत नाही तर केसांच्या पुनरुत्पादनास देखील चालना मिळते," असे या पथकाने सेल मेटाबोलिझममध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या पेपरमध्ये म्हटले आहे. रासायनिक उत्तेजक पदार्थांचा वापर न करता फॅटी अॅसिड्सचा त्वचेवर होणारा परिणाम विश्लेषित करण्यासाठी, संशोधकांनी अल्कोहोलमध्ये विरघळलेल्या ओलेइक अॅसिड आणि पामिटोलिक अॅसिड सारख्या वेगवेगळ्या फॅटी अॅसिड्सचा समावेश असलेले सीरम तयार केले. हे देखील केसांच्या वाढीस चालना देण्यासाठी प्रभावी होते..ओलेइक अॅसिड आणि पाल्मिटोलिक अॅसिड हे नैसर्गिकरित्या मिळवलेले फॅटी अॅसिड आहेत. ते केवळ आपल्या चरबीयुक्त ऊतींमध्येच समृद्ध नसतात, तर अनेक वनस्पती तेलांमध्ये देखील असतात. त्यामुळे त्यांचा सुरक्षितपणे वापर करता येतो," असे प्रोफेसर लिन यांनी न्यू सायंटिस्टला सांगितले. या टीमने या सीरमचे पेटंट घेतले आहे आणि ते बाजारात आणण्यापूर्वी मानवी केसांच्या टाळूवर त्याच्या वेगवेगळ्या डोसची चाचणी घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.