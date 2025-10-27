लाइफस्टाइल

Hair Regrowth Serum: एका सिरममुळे अवघ्या 20 दिवसांत परत येणार केस ; शास्त्रज्ञांचा दावा!

Hair Regrowth Serum in Marathi: अनेकांना केस गळतीचा त्रास असतो. पण समस्येवर एक सीरम आले आहे ज्यामुळे केस परत येतील असा दावा शास्त्रज्ञांनी केला आहे.
पुजा बोनकिले
Hair Regrowth Serum in Marathi: अनेक लोकांना केस गळतीची समस्या असते. पण ही समस्या वाढली की टंगल पडू लागते. पण तुम्हाला माहिती आहे का फक्त २० दिवसांत केस गळती पूर्ववत करणाऱ्या सीरमचा शोध लागला आहे. तुमचे गेलेले केस परत येऊ शकतात असा दावा शास्त्रज्ज्ञांनी केला आहे.

