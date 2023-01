Miss Universe 2022 : मिस युनिव्हर्स बनायचंय? आत्तापासूनच ही तयारी करायला लागा!

What Is The Eligibility Criteria For Miss Universe : मिस युनिव्हर्स ही स्पर्धा आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील सर्वात मोठी आणि दुसऱ्या क्रमांकाने सर्वात जुनी सौंदर्य स्पर्धा आहे. स्पर्धेची सुरुवात जून १९५२ मध्ये कॅलिफोर्नियाच्या पॅसिफीक मिल्स या कापड कंपनीने कोली. ही स्पर्धा मिस युनिव्हर्स ऑर्गनायझेशन आणि सध्या WME/IMG यांच्याद्वारे आयोजित केली जाते.

जगातली सर्वात पहिली मिस युनिव्हर्स फिनलँडची आर्मि कौसेला होती तर भारतातली पहिली मिस युनिव्हर्स सुश्मिता सेन झाली होती. तर २०२१ मध्ये हरनाज संधू ही मिस युनिव्हर्स झाली होती.

Miss Universe 2023

जर तुम्हीही मिस युनिव्हर्स होण्याची स्वप्न बाळगत असाल तर ही तयारी करणं आवश्यक आहे. जाणून घ्या,

मिस युनिव्हर्ससाठी स्पर्धकाचं वय त्या वर्षीच्या १ जानेवारीला १८ ते २७ वर्ष असणं आवश्यक आहे.

स्पर्धक विवाहित, गर्भवती किंवा मुलांचे पालकत्व स्वीकारलेले नसावे.

हेही वाचा: Miss Universe मध्ये आता 'मिसेस'ही सहभागी होणार; ऐतिहासिक निर्णय

यात कोणतीही टॅलेंट स्पर्धा नसून स्पर्धकांना तीन राऊंडमध्ये निवडले जाते. यात इव्हीनिंग गाऊन, स्वीमिंगसूट आणि पर्सनॅलिटी इंटर्व्ह्यूव या पातळ्यांवर जज केलं जातं.

स्पर्धकाने त्यांच्या देशाच्या राष्ट्रिय संचालकाद्वारे या स्पर्धेसाठी अप्लाय करणं आवश्यक असतं.

स्पर्धक त्यांच्या देशातील राष्ट्रिय पातळीवरच्या सौंदर्य स्पर्धेची विजेती असणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा: 'Miss Universe' नाही तर पत्रकार असती सुष्मिता जर..

Miss Universe 2023

निवडीचा काय आहे क्रायटेरिया?

प्राथमिक मुलाखत फेरीत स्पर्धकाला परिक्षकांच्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं.

जे या प्राथमिक फेरीत निवडले जातात, ते सेमी फायनल राऊंडमध्ये जातात.

सेमी फायनल राऊंडमध्ये तीन फेऱ्या असतात. यात पहिल्या फेरीत स्विमींग सूट घालून, नंतर अ‍ॅथलेटीक ड्रेस घालून आणि शेवटी इव्हिनिंग गाऊन घालून वॉक करावा लागतो.