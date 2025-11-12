Married Life Issues: मोबाईलचा अतिवापर वैवाहिक जीवनात बनतेय अडचण; डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे यांचे मत

Impact of Mobile on Married Life: आधुनिक वैवाहिक जीवनात मोबाईलचा अतिवापर आणि भावनिक दुरावा हे मोठे संकट ठरत आहे. याच कारणामुळे अनेक विवाहित महिला आणि पुरुष विवाहबाह्य संबंध ठेवून आपले संसार उद्ध्वस्त करत आहेत, असे मत डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे यांनी व्यक्त केले. अशाच एका घटनेचे सत्य डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे यांनी उघडकीस आणले आहे..मालाड परिसरातील एका प्रतिष्ठित डॉक्टर दाम्पत्यामध्ये सुरू असलेल्या तणावपूर्ण वैवाहिक जीवनामागे लपलेले सत्य उघड करण्याचे आवाहन प्रिया काकडे यांनी कौशल्याने पार पाडले. या प्रकरणात कान, नाक, घसा तज्ञ असलेले डॉक्टर आणि त्यांची दंतवैद्य पत्नी अशा दोघांचा सुखी संसार काही महिन्यांतच संशय आणि अविश्वासाच्या भोवऱ्यात सापडला होता, अशी माहिती प्रिया काकडे यांनी मंगळवारी (ता. ११) मुंबईत पत्रकार परिषदेत दिली..Marriage Reality : वर्षभरातच स्वतंत्र व्हायचंय... लग्नानंतर काही महिन्यांतच जोडप्यांमध्ये वाढतोय वाद.पत्नीच्या मोबाईलवरील दीर्घ चॅटिंग आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्षामुळे पतीचा संशय वाढला होता. पतीने परदेशात असताना तक्रारी मिळाल्यावर प्रिया काकडे यांच्याशी संपर्क साधला. काकडे यांच्या व्यावसायिक तपासणीत संबंधित पत्नीचे दोनहून अधिक पुरुषांसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचे सिद्ध झाले. हॉटेल आणि लॉजमधील भेटीचे ठोस पुरावेही त्यांनी गोळा केले. समाजात प्रतिष्ठा आणि मुलांच्या भविष्याचा विचार करून डॉक्टर कुटुंबाने पोलीस तक्रार न करता नातेवाइकांच्या उपस्थितीत चर्चा केली. अखेरीस, दाम्पत्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेऊन या प्रकरणाला पूर्णविराम दिला..विवाहबाह्य संबंधाच्या संशयात वाढपती पत्नीच्या नात्यामध्ये मोबाईल आणि सोशल मीडिया दुरावा निर्माण करत असल्याबरोबर विवाहबाह्य संबंध असल्याचा संशय वाढत आहे. घटस्फोट घेण्यासाठी केवळ संशय घेण्यापेक्षा हाती ठोस पुरावे असावेत असे जोडीदाराला वाटत असल्यामुळे विवाहबाह्य संबंधांचे पुरावे गोळा करण्यासाठी खाजगी डिटेक्टीव्ह एजन्सीजची मदत घेण्याकडे कल वाढला असल्याचे डिटेक्टीव्ह प्रिया काकडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.