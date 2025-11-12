लाइफस्टाइल

Married Life Issues: मोबाईलचा अतिवापर वैवाहिक जीवनात बनतेय अडचण; डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे यांचे मत

Mobile Overuse Causing Trouble in Marriages: सध्या अनेक वैवाहिक नात्यांमध्ये मतभेद, भांडणं होताना दिसतात. डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे सांगतात; मोबाईलचा अतिवापर वैवाहिक नात्यांमध्ये ताण, अविश्वास आणि भावनिक अंतर निर्माण करतो.
Modern Married Life Issues

Mobile Overuse Causing Trouble in Marriages

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Impact of Mobile on Married Life: आधुनिक वैवाहिक जीवनात मोबाईलचा अतिवापर आणि भावनिक दुरावा हे मोठे संकट ठरत आहे. याच कारणामुळे अनेक विवाहित महिला आणि पुरुष विवाहबाह्य संबंध ठेवून आपले संसार उद्ध्वस्त करत आहेत, असे मत डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे यांनी व्यक्त केले. अशाच एका घटनेचे सत्य डिटेक्टिव्ह प्रिया काकडे यांनी उघडकीस आणले आहे.

Loading content, please wait...
Divorce
lifestyle
mobile
Life
Mobile Phone
Divorce Cases
Couple
Mobile Addiction
Mobile usage habits

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com