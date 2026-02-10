लाइफस्टाइल

प्रेम भावना व्यक्त करण्याचा 'क्युट' ट्रेंड तरुणाईत लोकप्रिय; नातेसंबंधातील तणावात 'टेडी' सुरक्षित, आपुलकीचा 'कम्फर्ट झोन'

Teddy Day 2026: तरुणाईत प्रेम व्यक्त करण्यासाठी टेडी बेअर हा सुरक्षित, आपुलकीचा आणि भावनिक कम्फर्ट झोन ठरत आहे.
प्रेम भावना व्यक्त करण्याचा 'क्युट' ट्रेंड तरुणाईत लोकप्रिय; नातेसंबंधातील तणावात 'टेडी' सुरक्षित, आपुलकीचा 'कम्फर्ट झोन'
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Teddy Day 2026: व्हॅलेंटाइन सप्ताहातील सर्वांत क्युट आणि भावनिक दिवस म्हणून ओळखला जाणारा 'टेडी डे' दरवर्षी १० फेब्रुवारीला साजरा केला जातो. प्रेम व्यक्त करताना शब्द अपुरे ठरतात, तेव्हा मऊसूत टेडी भावना पोहोचवण्याचं गोड माध्यम ठरतो. त्यामुळेच आजच्या तरुणाईमध्ये 'टेडी डे' विशेष लोकप्रिय होताना दिसतो.

Loading content, please wait...
Valentines Day
lifestyle
Life
Valentine Week
Love
Couple

Related Stories

No stories found.