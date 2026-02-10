प्रेम भावना व्यक्त करण्याचा 'क्युट' ट्रेंड तरुणाईत लोकप्रिय; नातेसंबंधातील तणावात 'टेडी' सुरक्षित, आपुलकीचा 'कम्फर्ट झोन'

Teddy Day 2026: व्हॅलेंटाइन सप्ताहातील सर्वांत क्युट आणि भावनिक दिवस म्हणून ओळखला जाणारा 'टेडी डे' दरवर्षी १० फेब्रुवारीला साजरा केला जातो. प्रेम व्यक्त करताना शब्द अपुरे ठरतात, तेव्हा मऊसूत टेडी भावना पोहोचवण्याचं गोड माध्यम ठरतो. त्यामुळेच आजच्या तरुणाईमध्ये 'टेडी डे' विशेष लोकप्रिय होताना दिसतो..आजची तरुण पिढी प्रेम व्यक्त करताना थोडी हटके, थोडी क्युट आणि भावनिक पद्धत स्वीकारताना दिसते. 'टेडी म्हणजे केवळ खेळणं नाही, तर माझ्या भावना आहेत', असं अनेक तरुण-तरुणी सांगतात. गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, तर कधी बेस्ट फ्रेंडलाही टेडी गिफ्ट करण्याचा ट्रेड वाढताना दिसतो आहे. शहरातील मॉल्स, गिफ्ट शॉप्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर टेडी बेअर्सची मोठी रेलचेल पाहायला मिळते. मोठ्या आकाराचे 'हगेबल' टेडी, कपल टेडी, 'आय लव्ह यु' किंवा खास मेसेज असलेले टेडी यांना विशेष मागणी आहे. .Teddy Day 2026: 'या' कारणासाठी साजरा केला जातो 'टेडी डे'; जाणून घ्या महत्त्व आणि इतिहास.कॉलेज तरुणाईमध्ये मीडियम साइज, बजेट-फ्रेंडली आणि कस्टमाइज्ड टेडी अधिक पसंतीस उतरतात. याशिवाय, सोशल मीडियावरही 'टेडी डे'चा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसतो. इंस्टाग्राम रिल्स, स्टेटस, स्टोरीज, कपल फोटो आणि खास कॅप्शनद्वारे तरुणाई आपलं प्रेम व्यक्त करत आहेत. काही जण टेडीच्या माध्यमातून सरप्राइज प्रपोजल देताना दिसतात. टेडी बेअर हा केवळ भेटवस्तू नसून तो भावनिक आधार देणारा घटक ठरतो. .अभ्यास, करिअर आणि नातेसंबंधांतील तणावात टेडी 'कम्फर्ट झोन' म्हणून काम करतो. त्यामुळेच अनेक जण टेडीला भावना व्यक्त करण्याचा सुरक्षित आणि आपुलकीचा पर्याय मानतात. एकूणच, डिजिटल युगातही प्रेम, आपुलकी आणि भावना व्यक्त करण्याचा हा मार्ग तरुणाईसाठी आजही तितकाच खास आहे. प्रेमाला गोड आणि क्युट स्पर्श देणारा 'टेडी डे' तरुणाईच्या मनात आपलं वेगळंच स्थान कायम ठेवताना दिसतो आहे..Valentines Day 2026: Gen Z च्या प्रेमाचा Soft–Hard Launch ट्रेंड आहे तरी काय?.कस्टमाइज्ड व फोटो प्रिंट टेडींना मागणीकस्टमाइज्ड आणि फोटो प्रिंट टेडींना सध्या तरुणाईकडून मोठी मागणी दिसून येत आहे. नाव, खास मेसेज किंवा कपल फोटो असलेले टेडी भेटवस्तू म्हणून अधिक पसंतीस उतरतात. टेडी डे, प्रपोजल, वाढदिवस अशा खास प्रसंगांसाठी तरुण-तरुणी टेडी निवडताना दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.