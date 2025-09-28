लाइफस्टाइल

Monsoon fly prevention Tips: पावसाळ्यात घरात माश्या येत आहेत? 'या' सोप्या टिप्स करा

Natural remedies for fly control in rainy season: पावसाळ्यात घरात माश्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी 'या' सोप्या उपायांचा अवलंब करा
How to prevent flies in house during monsoon : भारतीय हवामान विभागाने अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. तसेच सर्वत्र हवामानात ओलावा आणि आद्रता असल्याने सर्वत्र माशांची समस्या निर्माण होते. माशांमुळे अनेक संसर्गजन्य आजार पसरतात. यासोबत अनेक आजार देखील डोके वर काढतात. जर तुमच्याही घरात पावसामुळे माशा येत असेल तर पुढील गोष्टी फॉलो करू शकता.

