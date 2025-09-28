Monsoon fly prevention Tips: पावसाळ्यात घरात माश्या येत आहेत? 'या' सोप्या टिप्स करा

How to prevent flies in house during monsoon : भारतीय हवामान विभागाने अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. तसेच सर्वत्र हवामानात ओलावा आणि आद्रता असल्याने सर्वत्र माशांची समस्या निर्माण होते. माशांमुळे अनेक संसर्गजन्य आजार पसरतात. यासोबत अनेक आजार देखील डोके वर काढतात. जर तुमच्याही घरात पावसामुळे माशा येत असेल तर पुढील गोष्टी फॉलो करू शकता. .घर स्वच्छ ठेवामाश्या अनेकदा घाणेरड्या जागी जमतात. म्हणून त्या घरात येऊ नयेत म्हणून तुमचे घर स्वच्छ ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. स्वच्छता राखण्यासाठी दररोज फिनाईल पाण्याने फरशी पुसून टाका आणि स्वयंपाकघर ओले राहू देऊ नका..कापूर आणि तेजपान जाळा माश्यांना अनेकदा तीव्र वास आवडत नाही आणि ते त्यांच्यापासून दूर जातात. कापूर आणि तेजपान जाळल्याने माशा निघून जातील. यामुळे ते परत येणार नाहीत. शिवाय, घरात धूर पसरवल्याने त्याच्या अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे बॅक्टेरिया नष्ट होण्यास मदत होते आणि घर सुरक्षित राहते. .मीठ आणि व्हिनेगर पुसून टाकामीठ आणि व्हिनेगर हे दोन्ही उत्कृष्ट साफ करणारे घटक आहेत आणि त्यांच्यात बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ गुणधर्म आहेत. ते पाण्यात मिसळून आणि फरशी पुसून टाकल्याने तुमच्या घरात पुन्हा कधीही माश्या फिरणार नाहीत. हा देखील एक सोपा उपाय आहे. .5 ते 9 वयोगटातील मुलामध्ये रक्तातील चरबीचे प्रमाण वाढलं, हृदयरोगाचे प्रमुख कारण; मंत्रालयाकडून अधिकृत माहिती जाहीर.मीठ-लिंबू आणि तुरटीचा वापरजर सतत माश्या घरात तुम्हाला त्रास देत असतील, तर हा एक उपाय आहे. एक लिंबू घ्या आणि ते पाण्यात उकळा. नंतर, मिश्रणात तुरटीची कुस्करलेली टाका आणि ते थंड होऊ द्या. त्यानंतर, ते बाटलीत भरा आणि तुमच्या घराभोवती फवारणी करा. यामुळे माशांची समस्या दूर होईल..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातमाश्या नेहमीच मातीभोवती फिरत असतात. म्हणून, तुमचे घर शक्य तितके स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करा. उघड्यावर कचरा टाकू नका. कचऱ्याचे डबे उघडे ठेवू नका. तसेच, अन्न आणि पेये झाकून ठेवा. यामुळे माशांना घरापासून दूर ठेवता येईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.