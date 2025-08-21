लाइफस्टाइल

पावसाळ्यात प्रतिकारशक्तीसाठी

पावसाळा आला, की हवेत आर्द्रता वाढते, शरीराची पचनक्रिया मंदावते आणि सर्दी-खोकला, ताप, पोटाचे विकार असे आजार लवकर होतात.
yoga
yogasakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- सायली शिंदे, योगतज्ज्ञ

पावसाळा आला, की हवेत आर्द्रता वाढते, शरीराची पचनक्रिया मंदावते आणि सर्दी-खोकला, ताप, पोटाचे विकार असे आजार लवकर होतात. या ऋतूत रोगप्रतिकारशक्ती (इम्युनिटी) टिकवण्यासाठी योग्य योगाभ्यास, प्राणायाम आणि आहार पद्धती पाळली, तर आरोग्य उत्तम राहते.

Loading content, please wait...
lifestyle
Monsoon
yoga
cold cough
Fever
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com