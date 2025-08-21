पावसाळ्यात प्रतिकारशक्तीसाठी

- सायली शिंदे, योगतज्ज्ञपावसाळा आला, की हवेत आर्द्रता वाढते, शरीराची पचनक्रिया मंदावते आणि सर्दी-खोकला, ताप, पोटाचे विकार असे आजार लवकर होतात. या ऋतूत रोगप्रतिकारशक्ती (इम्युनिटी) टिकवण्यासाठी योग्य योगाभ्यास, प्राणायाम आणि आहार पद्धती पाळली, तर आरोग्य उत्तम राहते..योगासनेसूर्यनमस्कार : शरीराला उष्णता मिळते, ऊर्जा आणि रक्ताभिसरण सुधारते. रोज ५-७ वेळा करा.भुजंगासन : फुफ्फुसांची क्षमता वाढवते, श्वसनसंस्था बळकट करते.पवनमुक्तासन : पचन सुधारते, गॅस-अपचन कमी करते.अर्धमत्स्येन्द्रासन : शरीरातील विषद्रव्ये बाहेर टाकते, लिव्हर व किडनी मजबूत करते.वज्रासन (जेवणानंतर ५ मिनिटं) : पोटाच्या तक्रारी टाळते आणि पचनशक्ती वाढवते. .प्राणायामअनुलोम-विलोम : श्वसनमार्ग स्वच्छ ठेवतो, मानसिक तणाव कमी करतो.कपालभाती : शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकतो आणि फुफ्फुसे स्वच्छ ठेवतो.भ्रामरी : मेंदू शांत ठेवते, झोप सुधारते आणि तणावमुक्ती देते.भस्रिका : शरीराला उष्णता देते, सर्दी-खोकला कमी करते.(प्राणायाम नेहमी रिकाम्यापोटी किंवा जेवणानंतर ३ तासांनी करा.).पावसाळ्यातील योग्य आहारआले, हळद, तुळस, दालचिनी यांचा चहा रोज घ्या.हंगामी फळे : सीताफळ, जांभूळ, पेरू यामध्ये भरपूर अँटीऑक्सिडंट्स असतात.उकळलेले पाणी पिण्याची सवय लावा.तूप जास्त प्रमाणात जेवणात वापरा, पचन सुधारते. (पावसाळ्यात पचनक्रिया मंदावते, त्यामुळे तेलकट, जड पदार्थ पचायला अवघड होतात); पण तूप (गायीचे तूप विशेषतः) अगदी सहज पचतेजास्त तळलेले, तेलकट पदार्थ वाचवा. हे पचन मंदावतात.भिजवलेले बदाम, अक्रोड, खजूर यांचा नाश्त्यात समावेश करा. .दिनचर्यासकाळी लवकर उठून सूर्यनमस्कार व प्राणायाम करा.नाश्त्यात हलका व पचायला सोपा आहार घ्या.दुपारी ताजे, गरम व घरगुती अन्न खा.दुपारनंतर हळद-दूध किंवा हर्बल चहा घेतल्याने थकवा कमी होतो.रात्री लवकर जेवा आणि झोपेपूर्वी ५ मिनिटे ध्यान करा.पावसाळा म्हणजे आजारांचा हंगाम असे म्हटले जाते; पण योग्य योगासने, प्राणायाम, सुलभ आहार आणि साधी दिनचर्या अंगीकारली तर शरीराची प्रतिकारशक्ती नक्कीच वाढते. प्रत्येक दिवस थोडा वेळ स्वतःसाठी काढा आणि पावसाळ्याचा आनंद निरोगी शरीरासोबत घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.