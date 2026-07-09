कानमंत्र : पावसाळ्यातील आहार

वैष्णवी ठिगळेपावसाळा हा ताजेपणाचा, हिरवाईचा ऋतू आहे. मात्र या काळात आर्द्रता वाढल्यामुळे पचनशक्ती कमी होते, संसर्गजन्य आजार वाढतात, रोगप्रतिकारक शक्तीवर ताण येतो आणि सर्दी, खोकला, ताप, पोटाचे विकार यांचा धोका वाढतो. अशा वेळी हंगामानुसार उपलब्ध होणारी फळे आणि भाज्या खाणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. हंगामी अन्नपदार्थांमध्ये शरीराला आवश्यक पोषकतत्त्वे नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध होतात आणि ते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करतात. पावसाळ्यात खायची हंगामी फळे व त्यांचे फायदे बघूयात..जांभूळ : पोषकतत्त्वे : अँटिऑक्सिडंट्स, लोह, व्हिटॅमिन सी, फायबर्स.फायदे : रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत, पचन सुधारते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, रक्तशुद्धीकरणास मदत करते. त्वचा आणि केसांसाठी उपयुक्त.पेरू : पोषकतत्त्वे : व्हिटॅमिन सी, फायबर्स, फोलेट, पोटॅशियम.फायदे : सर्दी-खोकल्यापासून संरक्षण, पचन सुधारते, वजन नियंत्रणास मदत, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, त्वचेला चमक देते.सीताफळ : पोषकतत्त्वे : मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन B6, पोटॅशियम.फायदे : ऊर्जा वाढवते, थकवा कमी करते, हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले. मज्जासंस्था मजबूत करते..डाळिंब : पोषकतत्त्वे : लोह, अँटिऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन के.फायदे : हिमोग्लोबिन वाढवते, रक्ताभिसरण सुधारते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते, त्वचेचे आरोग्य सुधारते.नाशपती (पिअर) : पोषकतत्त्वे : फायबर, व्हिटॅमिन सी, तांबे.फायदे : पचन सुधारते, बद्धकोष्ठता कमी करते, वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त. आतड्यांचे आरोग्य चांगले ठेवते..पावसाळ्यात या गोष्टी टाळा कापून ठेवलेली फळेरस्त्यावरील उघडे अन्नजास्त तळलेले पदार्थजास्त थंड पेयेदूषित पाणीपावसाळ्यातील हंगामी भाज्या व त्यांचे फायदे यांच्याविषयी पुढील भागात बघूया..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.