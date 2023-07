By

पावसाळ्याचा काळ हा जरी अल्हाददायक आणि रिफ्रेश करणारा असला तरी या काळामध्ये अनेक आजारांसोबत त्वचेच्या समस्यांचा Skin Problems धोका मात्र जास्त असतो. पावसाळ्याच्या काळामध्ये बॅक्टेरियल इंफेक्शनचा धोका जास्त असतो. Monsoon Skin Care Tips Marathi Keep your Towel clean to avoid infection

या काळात सतत ओले कपडे घातल्याने किंवा दमटपणामुळे देखील गजकर्णासारख्या त्वचेच्या समस्या निर्माण होवू शकतात. गजकर्ण हे एका प्रकारचं फंगल इंफेक्शन Skin Infection आहे. याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास ते शरीरावरील इतर भागांवरही अधिक वाढू शकतं. इतकचं नव्हे तर घरातील इतर सदस्यांना देखील त्याची लागण होवू शकते.

म्हणूनच पावसाळ्याच्या Monsoon दिवसांमध्ये गजकर्ण रोखण्यासाठी वेळीच उपाय करणं गरजेचं आहे, नाहीतर घरातील इतर सदस्यांना देखील या स्किन इंफेक्शनचा सामना करावा लागू शकतो.

वारंवार होवू शकतं गजकर्ण

गजकर्णापासून सुटका मिळवण्यासाठी खास काळजी घेण गरजेचं आहे. कारण हे अशा प्रकारचं फंगल इंफेक्शन आहे. जे बरं झाल्यानंतरही वारंवार होवू शकतं. पावसाळ्यात वातावरणात दमटपणा असल्याने हे फंगल इंफेक्शन होतं. पाय, हाथ, मान, कंबरेचा घेर किंवा प्रायव्हेट पार्टच्या आसपास गजकर्ण होतं. योग्य काळजी न घेतल्यास ते अधिक वाढू शकतं.

टॉवेलमुळे पसरू शकतं गजकर्ण

अनेकजण आंघोळीनंतर ओला टॉवेल कुठेही टाकतात किंवा खोलीतच एखाद्या ठिकाणी पसरवून ठेवतात. मात्र हाच ओला टॉवेल तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबियांमा गजकर्ण होण्यासाठी जबाबदार ठरू शकतो. एवढचं नव्हे तर या मुळे त्वचेच्या इतरही समस्या निर्माण होवू शकतात.

दमट वातावरणामुळे ओल्या टॉवेलवर बॅक्टेरिया जलद गतीने निर्माण होण्याची आणि वाढण्याची शक्यता असते. हा टॉवेल पुन्हा वापरल्यास गजकर्ण होवू शकतं. तसचं जर एखाद्या व्य़क्तीला गजकर्ण झालं असेल आणि त्यात व्यक्तीचा टॉवेल कुटुंबातील इतर व्यक्तीने वापरल्यास त्यांनाही गजकर्ण होण्याचा धोका असतो.

गजकर्णापासून बचाव करण्यासाठी घ्या काळजी

आंघोळीनंतर ओला टॉवेल लगेचच उन्हात किंवा मोकळ्या हवेत किंवा पंख्याखाली वाळवत ठेवा.

टॉवेल किमान दर २ दिवसांनी धुवा. तसचं तुम्हाला एखादी स्किन अॅलर्जी झाली असल्यास दररोज टॉवेल धुणं गरजेचं आहे.

घराबाहेरून आल्यावर हात-पाय धुतल्यानंतर किंवा तोंड धुतल्यानंतर ते पुसण्यासाठी एखादा वेगळा नॅपकिन ठेवा.

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्किन इंफेक्शनचा धोका टाळण्यासाठी कॉटनचे सैल कपडे घाला.

गजकर्ण झालेल्या व्यक्तीचा टॉवेल, रुमाल, कंगवा तसचं कपडे घरातील इतर व्यक्तींनी वापरू नये.

गजकर्ण झालेल्या ठिकाणी वारंवार स्पर्श करू नका किंवा खाजवू नका.

स्वच्छता बाळगा.

डॉक्टरांच्या सल्ल्याने किंवा काही घरगुती उपाय करून गजकर्णाची समस्या नियंत्रणात आणू शकता. मात्र त्याचसोबत योग्य काळजी घेणं गरजेचं आहे.