Morning Skincare Routine Tips: सकाळी सगळ्यात आधी चेहऱ्यावर सनस्क्रीन लावायचं की मॉइश्चरायझर? जाणून घ्या स्किनकेअर रूटीन टिप्स

Morning Skincare Routine Tips: हिवाळ्यात थंडीमुळे त्वचेला निरोगी आणि तजेलदार ठेवण्यासाठी सकाळचा स्किनकेअर रूटीन खूप महत्वाची आहे. पण अनेकांना नेहमी प्रश्न पडतो की आधी मॉइश्चरायझर लावावा की सनस्क्रीन? या लहान पण महत्वाच्या स्टेपचा योग्य क्रम जाणून घेणे त्वेचेची फायदेशीर ठरते
Morning Skincare Routine Tips: सुंदर आणि निरोगी त्वचेसाठी स्किनकेअर रूटीन पाळणे आजच्या काळात खूप गरजेचे झाले आहे. बदलती जीवनशैली, प्रदूषण आणि सूर्यप्रकाश यांचा थेट परिणाम आपल्या त्वचेवर होतो. त्यामुळे मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीन ही दोन उत्पादने रोज वापरणे महत्वाचे ठरते. मात्र अनेकांना एकच प्रश्न सतावतो. नेमकं आधी काय लावायचं?

