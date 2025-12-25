Morning Skincare Routine Tips: सकाळी सगळ्यात आधी चेहऱ्यावर सनस्क्रीन लावायचं की मॉइश्चरायझर? जाणून घ्या स्किनकेअर रूटीन टिप्स

Morning Skincare Routine Tips: सुंदर आणि निरोगी त्वचेसाठी स्किनकेअर रूटीन पाळणे आजच्या काळात खूप गरजेचे झाले आहे. बदलती जीवनशैली, प्रदूषण आणि सूर्यप्रकाश यांचा थेट परिणाम आपल्या त्वचेवर होतो. त्यामुळे मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीन ही दोन उत्पादने रोज वापरणे महत्वाचे ठरते. मात्र अनेकांना एकच प्रश्न सतावतो. नेमकं आधी काय लावायचं? .चुकीचा क्रम का ठरू शकतो घातक?अनेक लोक वेळेआधी किंवा माहिती नसल्यामुळे मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीन एकत्र मिसळून लावतात किंवा चुकीच्या क्रमाने वापर करतात. यामुळे दोन्ही उत्पादनांचा अपेक्षित परिणाम मिळत नाही. उलट त्वचेला नुकसान होण्याची शक्यता वाढते. म्हणून योग्य क्रम समजून घेणे आवश्यक आहे..Kashmiri Pheran: लोकल ते ग्लोबल ओळख बनलेला काश्मिरी फेरन, वाचा कसा बनतो आणि काय आहे त्याची खासियत.सनस्क्रीनचा त्वचेसाठी फायदाकेवळ उन्हाळ्यातच नाही तर वर्षभर सनस्क्रीन वापरणे महत्वाचे आहे. सूर्याच्या UVA आणि UVB किरणांमुळे त्वचा काळी पडणे, डाग पडणे, अकाली पांढरे होणे इत्यादी समस्या निर्माण होतात. सनस्क्रीन त्वचेवर एक संरक्षक थर तयार करतात किंवा हानिकारक किरणांपासून त्वचेचे रक्षण करतात. अतिनील किरणे फक्त कोरड्या वातावरणातच सक्रिय असतात. म्हणून, त्या वेळी सनस्क्रीन घालणे महत्वाचे आहे..मॉइश्चरायझर का आवश्यक आहे?त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी मॉइश्चरायझरची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ते त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवते आणि त्वचेचा अडथळा मजबूत करते. तेलकट त्वचेमुळे मॉइश्चरायझरची गरज नाही असे अनेकांना वाटते, परंतु प्रत्यक्षात हलके, जेल-आधारित मॉइश्चरायझर फक्त तेलकट त्वचेसाठीच योग्य आहेत..Mahindra Skill Training Scheme: अनुभव नाही? हरकत नाही! महिंद्रा अँड महिंद्रा तरुणांसाठी घेऊन आले आहे अप्रेंटिसशिप व कौशल्य प्रशिक्षण योजना; ‘असा’ करा अर्ज.त्वचेची काळजी घेण्यासाठी योग्य क्रम कोणता आहे?सर्वप्रथम, सकाळी फेसवॉशने चेहरा धुवा.टोनर किंवा सीरम लावामॉइश्चरायझिंग लावाशेवटी सनस्क्रीन लावामॉइश्चरायझर त्वचेला हायड्रेट करते आणि सनस्क्रीनसाठी योग्य बेस तयार करते. त्यानंतर, लावली सनस्क्रीन त्वचेवर व्यवस्थित बसते आणि प्रभावी संरक्षण प्रदान करते. सनस्क्रीन उलट केल्याने त्याचा संरक्षणात्मक थर कमकुवत होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.