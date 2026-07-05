मुंबईत पावसाच्या पाण्यात करंटचा धक्का, १७ वर्षीय मुलीचा मृत्यू; तुम्ही कशी काळजी घ्याल? घराबाहेर पडण्यापूर्वी 'या' गोष्टी नक्की वाचा!

What to Do to Avoid Electric Shock During Heavy Rains: पावसाळ्यात पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे विजेच्या तारा तुटणे, विजेचे खांब कोसळणे, रोहित्र कोसळणे त्याचबरोबर विद्युत प्रवाह (करंट) उतरणे अशा घटना घडत असतात. अशावेळी काही प्रसंगी दुर्घटनाही घडतात. त्यामुळे पावसाळ्यात होणारे संभाव्य विद्युत अपवात टाळण्यासाठी सजग राहण्यासह खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. .मुसळधार पाऊस व जोरदार वाऱ्यामुळे तुटलेल्या फांद्या वीज वाहिनीच्या तारांवर अडकून पडल्या असल्यास त्या स्वतः काढण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच झाडे पडल्याने विजेचा खांब वाकला वा मोडला जातो. परिणामी, विजेच्या तारा तुटण्याचे प्रकार घडतात. त्यात बीजप्रवाह असण्याची शक्यता असल्याने अशा तुटलेल्या, लोंबकळणा-या वीजतारांपासून सावध रहावे. त्यांना हटवण्याचा प्रयत्न करू नये. घरात बसवलेल्या मीटरवर पाणी पडत असल्यास किंवा मीटर असलेली भिंत ओली असल्यास त्वरित महावितरणला कळवावे..अपार्टमेंटच्या मोटर बॉक्सची स्वच्छता राखावी. घरामध्ये असलेली विद्युत यंत्रणा व पराजवळ असलेली अर्थिग मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून तपासून घ्यावी, असे 'महावितरण'तर्फे सांगण्यात आले..ही काळजी घ्याविजेच्या पोलला हात लावू नकाखांबाच्या स्टेवायरला गुरे ढोरे बांधू नकात्यावर कपडे वाळत घालू नकास्वीच बोर्डापासून मोटारीपर्यंत जाणाऱ्या वायरला जोड देऊ नकाघरात शॉर्टसर्किट झाल्यास मेन स्वीच तत्काळ बंद कराघरावरील डिश किंवा अंटेना वीज तारांपासून दूर ठेवावाओल्या कपड्यांवर विजेची इस्वी फिरवू नये.येथे करा संपर्कशहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांना खंडित वीजपुरवठ्याची माहिती देण्यासाठी, तक्रारीसाठी कॉल सेंटरवर संपर्क करता येईल, सर्व तक्रारी नोंदविल्या जातात आणि निपटारा करण्यासाठी एसएमएस पाठवून संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्याला देण्यात येतात. चासाठी ग्राहकांनी १९१२, १८००२१२३४३५ किंवा १८००२३३३४३५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. महावितरणच्या वतीने ग्राहकांच्या सोयीसाठी चोवीस तास सुरू असणारी अद्ययावत ग्राहक सेवा केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. ग्राहकांनी नोंदवलेल्या सर्व तक्रारींची तत्काळ केंद्रीय प्रणालीत नोंद घेतली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.