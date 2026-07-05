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मुंबईत पावसाच्या पाण्यात करंटचा धक्का, १७ वर्षीय मुलीचा मृत्यू; तुम्ही कशी काळजी घ्याल? घराबाहेर पडण्यापूर्वी 'या' गोष्टी नक्की वाचा!

Monsoon Electrical Safety Guide: मुंबईतील दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळ्यात वीजेचा शॉक टाळण्यासाठी महावितरणने दिलेल्या महत्त्वाच्या सुरक्षा सूचना जाणून घ्या.
How to Stay Safe from Electric Shock During the Monsoon

How to Stay Safe from Electric Shock During the Monsoon

sakal

Anushka Tapshalkar
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What to Do to Avoid Electric Shock During Heavy Rains: पावसाळ्यात पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे विजेच्या तारा तुटणे, विजेचे खांब कोसळणे, रोहित्र कोसळणे त्याचबरोबर विद्युत प्रवाह (करंट) उतरणे अशा घटना घडत असतात. अशावेळी काही प्रसंगी दुर्घटनाही घडतात. त्यामुळे पावसाळ्यात होणारे संभाव्य विद्युत अपवात टाळण्यासाठी सजग राहण्यासह खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

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