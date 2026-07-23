माझी भूमिका : विचारशील व्यक्तिरेखा

सुकन्या कुलकर्णी-मोने, अभिनेत्रीजवळपास वर्षभर दीपक गोडबोले मला ‘ताई, नाटक करा. माझ्याकडे एक खूप छान नाटक आहे,’ असं सतत सांगत होते; पण त्या काळात माझ्या मनात नाटक करण्याचा अजिबात विचार नव्हता. त्यात माझी मुलगी जुलिया आमच्याकडे आली होती. ती इथं असेपर्यंत मी कोणताही नवीन प्रोजेक्ट स्वीकारणार नाही, असं मी ठरवलं होतं. त्यामुळे जुलिया परत गेल्यावर आपण नाटकाबद्दल बोलू, असं दीपकला सांगितलं होतं..ती गेल्यानंतर लगेच आमची बैठक झाली आणि ‘आता थांबवायचं कसं?’ या आमच्या नाटकाचं वाचन ठरलं. संहिता वाचल्यानंतर मला काही बदल आवश्यक वाटले. ते मी लेखकांना सांगितले. विशेष म्हणजे अवघ्या पाच दिवसांत त्यांनी सुधारित संहिता घेऊन आले. ती वाचल्यावर मला नाटक मनापासून आवडलं आणि मी ही भूमिका स्वीकारायचं ठरवलं. त्या वेळी समृद्धी तांबेही तिथे होती. अशा प्रकारे हे नाटक माझ्याकडे आलं.भूमिकेचा अभ्यास कसा करायचा, याची माझी कधीच ठरलेली पद्धत नव्हती आणि आजही नाही. मी भूमिकेचा वेगळं बसून अभ्यास करत नाही. माझ्यासाठी प्रत्येक भूमिका हेच एक मोठं आव्हान असतं. आव्हानात्मक भूमिका असेल तरच ती करण्याची इच्छा होते..या नाटकात मी साकारत असलेली आई वरकरणी अगदी साधी, मध्यमवर्गीय स्त्री आहे; पण तिच्या मनात खूप गोंधळ आहे. तिला अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायचा आहे; पण त्याचवेळी घरातील नातीही टिकवायची आहेत. तिला बंड करायचं आहे; पण रिंगण मोडायचं नाही. ही व्यक्तिरेखा माझ्या स्वभावापेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे ती साकारणं हे माझ्यासाठी नक्कीच एक आव्हान होतं. मात्र, ती घराला जोडून ठेवणारी, सगळ्यांना सांभाळून घेणारी आई असल्यामुळे तिच्याशी भावनिक नातं जोडायला मला वेळ लागला नाही.आतापर्यंत या नाटकाचे अनेक प्रयोग झाले आहेत. प्रत्येक प्रयोग हा माझ्यासाठी नवा अनुभव असतो. पुढे आणखी प्रयोग होतील, अधिकाधिक प्रेक्षक भेटतील आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया मिळतील. त्या प्रतिक्रिया ऐकताना या भूमिकेचा माझ्यावर नेमका काय परिणाम होतो आहे, हे मलाही अधिक जाणवत जाईल..मी स्वतःही एका मुलीची आई आहे. माझी मुलगी दूर राहते, त्यामुळे तिची काळजी मनात कायम असते; पण त्याचवेळी आपल्या मुलांवर आणि आपण दिलेल्या संस्कारांवरही विश्वास असतो. त्यामुळे ही भूमिका करताना आई म्हणून माझे अनेक अनुभव नकळत तिच्यात मिसळले गेले.गिरीश ओक यांच्यासोबत यापूर्वी ‘कुसुम मनोहर लेले’ आणि ‘जुळून येती रेशीमगाठी’मध्ये काम केलं आहे. त्यामुळे आमच्यात एक वेगळंच ट्युनिंग आहे. अनेकदा काही बोलण्याची गरजच पडत नाही. नजरेतून, संवादातून किंवा एका छोट्याशा प्रतिक्रियेतून आम्ही एकमेकांना समजून घेतो. त्यामुळे रंगमंचावर काम करणं अधिक सहज होतं..या नाटकातील प्रत्येक सहकलाकाराची साथ मला खूप महत्त्वाची वाटते. नाटक करताना विचार जुळणारे सहकलाकार असतील, तर संपूर्ण प्रवास किती सुंदर होऊ शकतो, याची जाणीव मला या नाटकामुळे पुन्हा एकदा झाली. आम्ही वेगवेगळ्या पिढ्यांतील कलाकार आहोत; पण प्रत्येकाच्या मनात नाटकाविषयी असलेली ओढ आणि कामावरील प्रेम एकच आहे. त्यामुळे काम करताना एक वेगळीच ऊर्जा मिळते.या नाटकाला मिळणारा प्रेक्षकांचा प्रतिसाद माझ्यासाठी सर्वांत मोठा पुरस्कार आहे. प्रयोगानंतर अनेक स्त्रिया आणि पुरुष भेटून म्हणतात, ‘आज मन मोकळं झालं.’ काही जण स्वतःचे अनुभवही सांगतात. एका महिलेने तिच्या आयुष्यात घडलेला प्रसंग सांगितला. एका पालकानं तर त्यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या संदर्भातील कठीण प्रसंग सांगितला. लग्न ठरल्यावर मुलाकडून अचानक एक मागणी करण्यात आली होती आणि काय निर्णय घ्यावा, या संभ्रमात ते होते. मात्र, नाटक पाहिल्यानंतर आणि माझ्या भूमिकेतून व्यक्त झालेल्या विचारांमुळे त्यांना योग्य मार्ग मिळाला, असं त्यांनी सांगितलं. कलाकार म्हणून यापेक्षा मोठी दाद दुसरी कोणती असू शकते?या विषयावर चित्रपट किंवा मालिकेत काम करण्याची संधी मिळाली, तर मला ती नक्कीच आवडेल. कारण चित्रपटाचा कॅनव्हास मोठा असतो आणि अशा विषयांपर्यंत अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचता येतं. आजच्या काळात अशा आशयाची नाटकं, मालिका आणि चित्रपट होणं खूप गरजेचं आहे.(शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.