Love Story : एक 'ब्लाइंड डेट' ठरली प्रेमाचे कारण! महाराष्ट्रीयन-दक्षिण भारतीय संस्कृतींना जोडणारे प्रेमबंध, अवघ्या पाच महिन्यांत घेतला लग्नाचा निर्णय!

नागपूर : मैत्रिणीने नकळत भेटायला बोलावले. ही भेट जणू 'ब्लाइंड डेट'ठरली. त्यादिवसापासून आम्ही बोलायला लागलो आणि अवघ्या पाच महिन्यांत लग्नाच्या निर्णयापर्यंत पोहोचलो. घरी सांगितले. प्रसन्न अय्यर यांच्या घरून लग्नाला विरोध नव्हताच. पण मंजिरी वैद्य (पूर्वाश्रमिच्या) यांच्या घरी थोडा विरोध (Blind Date Love Story) झाला. पण दोघांचीही तयारी पक्की होती आणि अखेर दोन्ही कुटुंबीयांच्या सहमतीने हा विवाह सोहळा पार पडला..गाण्याचे सूर आळवणारी मंजिरी आणि आर्थिक गणित बसवण्यासाठी सर्वांना सल्ला देणारे प्रसन्न यांच्यात तसे प्रोफेशनली कोणतेच साम्य नव्हते. मात्र एका कॉमन मैत्रिणीमुळे भेटीचा योग आला आणि दोघांच्याही लग्नाचा योग जुळून आला. महाराष्ट्रीयन आणि दक्षिण भारतीय अशा दोन्ही संस्कृती एक झाल्या. 'नातं टिकवण्यासाठी दोघांनी एकमेकांना साथ देणं महत्त्वाचं असतं. कधी एकजण पुढे चालतो, तर कधी दुसरा, मात्र त्यानेच नात्याची गाडी सुरळीत चालते', असे मंजिरी आणि प्रसन्न यांचे मत आहे..कॉमन मैत्रीण ठरली दुवाया दोघांची पहिली भेट एका कॉमन मैत्रिणीमुळे झाली. मैत्रिणीने नकळत दोघांना एका ठिकाणी भेटायला बोलावले आणि त्यातूनच त्यांच्या मैत्रीची सुरुवात झाली. काही महिन्यांतच ती मैत्री प्रेमात बदलली. एकमेकांना समजून घेतल्यानंतर लग्न करण्याचा निर्णय घेतला..कुटुंबाची संमती आणि संस्कृतींचा सेतूदोन महिन्यांच्या रिलेशनशिपनंतर त्यांनी घरी लग्नाचा विषय काढला. प्रसन्न यांच्या घरी ही बातमी आनंदाने स्वीकारली गेली. मात्र मंजिरी यांच्या घरी सुरुवातीला थोडी चिंता व्यक्त झाली. 'दक्षिण भारतीय मुलगा आहे, कसे जुळवून घेशील? भाषा-संस्कृती वेगळी असेल. पत्रिका जुळवण्याचाही आग्रह होताच. दोघांनी आधीच सर्व बाबींची तयारी करून घरच्यांशी चर्चा केली होती. त्यामुळे कोणताही नकाराचा मुद्दा न उरल्याने अखेरीस मंजिरी यांच्या कुटुंबीयांनीही लग्नाला होकार दिला. २०१५ मध्ये त्यांचा विवाह झाला..आधीपासूनची ओळखप्रसन्न यांच्या कुटुंबाला मंजिरी आधीपासूनच परिचित होती. दोन्ही कुटुंबातील वडील जुने मित्र होते, तसेच प्रसन्न यांचा भाऊ मंजिरींकडे संस्कृत शिकायला येत असे. त्यामुळे या नात्याला विश्वासाची जोड मिळाली..पहिला व्हॅलेंटाइन साधा पण खासलग्नाच्या वर्षीचा त्यांचा पहिला व्हॅलेंटाइन त्यांनी साध्या पद्धतीने साजरा केला. बाहेर जाऊन मोठा दिखावा करण्याऐवजी घराच्या छतावर छोटेखानी सजावट करून त्यांनी तो दिवस खास बनवला. आजही ते दरवर्षी व्हॅलेंटाइन डे' शांतपणे साजरा करतात..