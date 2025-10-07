Chikankari Art History : चिकनचा संबंध नाही! या मुघल राणीला जाते चिकनकारी कलेचे श्रेय, या प्राचीन भरतकाम कलेचा इतिहास काय?

रश्मी विनोद सातवElegant fashion : ‘चिकनकारी’ ही कलाकुसर खूप प्राचीन असून ‘चिकनकारी’ हे मूळचं पर्शियन भरतकाम आहे. पर्शियन भाषेत या ठराविक भरतकामाला ‘चिकीन’ असं म्हणतात. ‘चिकीनकारी’ म्हणजे सुई घाग्यानं पातळ कापडावर भरतकाम करून सुंदर नक्षीकाम साकारणं. .भारतात ‘चिकीनकारी’ या शब्दाचा अपभ्रंश होऊन ‘चिकनकारी’ असं नाव रुळलं. इसवीसन पूर्व तिसऱ्या शतकात ग्रीक इतिहास अभ्यासक मेगॅसथेन्सनं भारतावर लिहिलेल्या ‘इंडिका’ या पुस्तकात, भारतात मसलिन कापडावर असं भरतकाम केलं जात असल्याचा उल्लेख सापडतो. त्याच्याही आधी व्यापाराच्या निमित्तानं इराणमधून आलेल्या पर्शियन लोकांकडून ही कला भारतात रुजली असे मानले जाते. .त्या काळात फक्त पांढऱ्या शुभ्र मसलिन कापडावर पांढऱ्याच रंगाच्या रेशमी धाग्यानं हे चिकनकाम केलं जात असे. नंतरच्या काळात सतराव्या शतकात मुघल साम्राज्यातील सम्राट जहांगीरची बेगम ‘नूरजहाँ’ने या कलेला राजाश्रय दिला. मुघलकाळात भरभराटीला आलेल्या ‘चिकनकारी’ कलेवर मुघल साम्राज्यातील आर्किटेक्चरमधील कलाकुसरीचा मोठा प्रभाव पडलेला दिसतो! .पण स्वतः भरतकामात माहीर असलेल्या ‘नूरजहाँ’ने राजस्थान आणि काश्मिरी भरतकामाची गुंफण घालून ‘चिकनकारी’कलेत काही नवीन ‘टाके’ विकसित केले आणि त्यातून दोन संस्कृतींचा मिलाफ घडवून आणला. सम्राट जहाँगीरच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ‘लखनौ’मध्ये या कलेच्या कारागिरांना तिनं वसवलं आणि या कलेला प्रोत्साहन दिलं. .त्या काळात मुघल साम्राज्यातील राजघराण्यातील स्त्रिया लखनवी चिकनचे दुपट्टे मोठ्या हौशीने बनवून घेत असत; पण ‘नूरजहाँ’च्या मृत्यूनंतर डबघाईला आलेल्या या कलेला १८३० मध्ये अवधच्या हैदर राजानं परत ऊर्जितावस्था दिली. आजही लखनऊ’मध्ये चिकनकारी कापडाची मोठी बाजारपेठ आहे. नंतरच्या काळात मसलिन व्यतिरिक्त सिल्क, सिफॉन, जॉर्जेट, नेट, क्रेप आणि ऑर्गेंझासारख्या पातळ कापडांवरही चिकनकारी केली जाऊ लागली. .शिवाय पांढऱ्या रंगाबरोबरच इतर रंगात- विशेषतः पेस्टल शेड्सवर पांढऱ्या रंगात केलेली चिकनकारी खूप लोकप्रिय होऊ लागली. साडीवर चिकनवर्क सुरू करण्यापूर्वी कागदावर आर्टिस्टकडून डिझाईन काढून घेतले जाते. मग ते डिझाईन साडीवर, ‘धुतल्या जाणाऱ्या इंडिगो शाईत’ छापले जाते..शक्यतो ज्या रंगाचे कापड असते त्याच रंगाच्या किंचित डार्क शेडच्या जाड धाग्यानं किंवा पांढऱ्या रेशमी जाड धाग्यानं चिकनवर्क केलं जातं. त्यात काही वेळा बारीक सोनेरी किंवा चंदेरी बुंद (मुकेश), मणी किंवा छोटे आरसे गुंफून सुंदर कलाकृती निर्माण केल्या जातात. चिकनवर्कच्या साड्यांसाठी जरासं पातळ कापडच वापरलं जातं, त्यामुळे या कलेतील ‘शॅडो-वर्क’ हा प्रकार कापडाच्याउलट्या बाजूने केला जातो आणि कापडाच्या सुलट्या बाजूनं भरलेल्या नक्षीबरोबर हे ‘शॅडो-वर्क’ अप्रतिम दिसतं. या भरतकामात बॅकस्टिच, शॅडो-वर्क, चेन स्टिच, जाळी, जंजिरा, बुलबुल, ताज-महल इत्यादी एकूण ३२ स्टिचचे प्रकार वापरून ही कलाकुसर केली जाते..या सगळ्या ‘स्टिच’ सगळ्या साड्यांमध्ये न वापरता साडीवरच्या डिझाईननुसार ‘स्टिच’ची निवड केली जाते. चिकनकारीचे ठराविक कारागीर ठराविक स्टिचमध्ये वाकबगार असतात. संपूर्ण साडीवरची एक स्टिच पूर्ण झाल्यानंतर ती साडी दुसऱ्या स्टिचसाठी दुसऱ्या कारागिरांकडे सोपवली जाते. लखनौमध्ये हे काम करणाऱ्या कारागीरांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात महिलांचा समावेश असून हे संपूर्ण काम अत्यंत कौशल्य वापरून हातानं होत असल्यामुळे चिकनवर्क केलेली एकेक साडी म्हणजे कलेचा एकेक अद्भुत नमुना ठरते..Diwali Gift: टीव्ही 10,000 रुपयांपर्यंत स्वस्त होणार; एसी आणि गाड्यांच्या किमतीही कमी होणार, काय आहे कारण?.‘अंजुमन’मध्ये कला अधोरेखित ‘अंजुमन’ या १९८६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटात चिकनकारी-कारागीरांच्या कष्टांना अधोरेखित केले होते. मुझफ्फर अली यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात शबाना आझमी आणि फारूख शेख यांनी काम केलं होतं. .Fashion Tips : ट्रेण्ड्सच्या मागे धावू नका! मानसी नाईकच्या या फॅशन टिप्स तुम्हाला बनवतील अधिक सुंदर.या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या दरम्यान फारूख शेख चिकनकारी कलेनं इतके प्रभावी झाले, की आयुष्याच्या शेवटपर्यंत त्यांनी चिकनवर्कचे कुर्ते आवर्जून वापरले. एकंदरीतच अत्यंत ‘एलिगंट’ दिसणाऱ्या चिकनवर्कच्या कुर्त्यांचा आणि साड्यांचा मराठी आणि हिंदी सिनेकलाकारांकडून खूप मोठ्या प्रमाणात कायमच वापर होताना दिसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.