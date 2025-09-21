लाइफस्टाइल

Narayan Nagbali Puja: नारायण नागबळी म्हणजे काय? कोणी करावी ही पूजा जाणून घ्या

Step-by-Step Procedure of Narayan Nagbali: नारायण नागबली विधी हा पितृदोष व इतर ग्रहदोष निवारणासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. चला जाणून घेऊया, ही पूजा कोणाला आणि का करावी लागते
Step-by-Step Procedure of Narayan Nagbali

Step-by-Step Procedure of Narayan Nagbali

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. नारायण नागबली विधी हा पितृदोष, सर्पदोष व अकाळ मृत्यू यांसारख्या दोषांच्या निवारणासाठी केला जातो.

  2. हा विधी त्यांच्यासाठी आहे ज्यांच्या कुंडलीत दोष आहेत किंवा घरात सतत अडचणी निर्माण होत आहेत.

  3. हा विधी त्र्यंबकेश्वर येथे केला जातो कारण ते आत्मशांतीसाठी अत्यंत पवित्र स्थान मानलं जातं.

Loading content, please wait...
Nashik
trimbakeshwar
Trimbakeshwar Temple
Pitru Paksha
Pitrupaksha significance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com