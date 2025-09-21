Narayan Nagbali Puja: नारायण नागबळी म्हणजे काय? कोणी करावी ही पूजा जाणून घ्या

थोडक्यात:नारायण नागबली विधी हा पितृदोष, सर्पदोष व अकाळ मृत्यू यांसारख्या दोषांच्या निवारणासाठी केला जातो.हा विधी त्यांच्यासाठी आहे ज्यांच्या कुंडलीत दोष आहेत किंवा घरात सतत अडचणी निर्माण होत आहेत.हा विधी त्र्यंबकेश्वर येथे केला जातो कारण ते आत्मशांतीसाठी अत्यंत पवित्र स्थान मानलं जातं..Narayan Nagbali: नारायण नागबली हा एक प्राचीन आणि प्रभावी धार्मिक विधी आहे, जो मुख्यतः पितृदोष, सर्पदोष, अकाळ मृत्यू, आणि संततीसंबंधी अडचणींच्या निवारणासाठी केला जातो. शास्त्रानुसार, काही विशिष्ट कारणांमुळे पूर्वजांची आत्मा असंतुष्ट राहते, आणि त्यामुळे वंशजांच्या आयुष्यात विविध अडचणी निर्माण होतात. अशा वेळी नारायण नागबली विधी करणे आवश्यक मानले जाते..ही पूजा कोणाला करावी लागते?1. ज्यांच्या कुंडलीत पितृदोष आहेजर जन्मकुंडलीत पितृदोष असल्याचे संकेत दिसत असतील (विशेषतः नवम, दशम, किंवा पंचम स्थानावर राहू, शनि, किंवा मंगळ यांचा अशुभ प्रभाव), तर हा विधी करणं आवश्यक असतं.2. ज्यांच्या घरात अकाळ मृत्यू झाला आहेअपघात, आत्महत्या, खून, विषप्रयोग, बुडणे, गळफास यांसारख्या दु:खद आणि अचानक मृत्यूंचा प्रकार घरात घडलेला असेल, तर त्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून हा विधी केला जातो.3. संततीसंबंधी अडचणी असणाऱ्यांनीजर विवाहानंतरही दीर्घकाळ अपत्यप्राप्ती होत नसेल, किंवा वारंवार गर्भपात होत असेल, तर त्यामागे सर्पदोष किंवा पितृदोष कारणीभूत असू शकतो..MSRTC Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! एसटी महामंडळात 17,450 नवीन पदांची भरती जाहीर; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रियेची तारीख .4. साप मारल्याचा दोष असणाऱ्यांनीजर पूर्वी आपल्या हातून चुकून किंवा जाणूनबुजून साप मारला गेला असेल, तर त्याचा दोष आपल्या जीवनावर येतो. याच्या निवारणासाठी ‘नागबली’ विधी आवश्यक असतो.5. ज्यांच्या आयुष्यात वारंवार अडथळे येतातआर्थिक नुकसान, नोकरीत अडचणी, आरोग्याच्या समस्या, विवाहात विलंब यांसारख्या गोष्टी वारंवार घडत असतील, तर हेही पितृशापाचे लक्षण असू शकते.6. ज्यांना ज्योतिष शास्त्रानुसार सर्पशाप किंवा पितृशाप आहे"कुजदोष", "राहू पंचमस्थानी" किंवा "सप्तमस्थानी शनि" यांसारखे योग असल्यास, त्याचा परिणाम संतती आणि कौटुंबिक सुखावर होतो. अशा वेळी हे दोष दूर करण्यासाठी हा विधी करावा..हा विधी का करावा लागतो?- पूर्वजांपैकी कोणाचं श्राद्ध, तर्पण, वा मृत्युपश्चात कर्म योग्य प्रकारे न झाल्यास त्यांचे आत्मे अतृप्त राहतात.- अशा आत्म्यांना मोक्ष मिळत नाही आणि ते वंशजांच्या आयुष्यात अडथळे निर्माण करतात.- नारायण नागबली विधी केल्याने अशा आत्म्यांना शांती मिळते आणि आपल्यावर असणारा पितृदोष, सर्पदोष किंवा अपमृत्यू दोष दूर होतो.- त्यामुळे घरात सुख-शांती, आर्थिक समृद्धी आणि संततीप्राप्ती यासारख्या गोष्टी शक्य होतात.विधी करण्याचे ठिकाणहा विधी करण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) हे स्थान अत्यंत पुण्यप्रद आणि प्रभावशाली मानलं जातं.कारण येथेच गोदावरी नदीचा उगम असून, हे क्षेत्र "लय तीर्थ" म्हणून ओळखलं जातं म्हणजेच आत्म्याच्या अंतिम शांतीचे स्थान..Pitru Paksha 2025: पितृ पक्षात स्वप्नात पूर्वज दिसतायत? जाणून घ्या त्यामागचा दैवी संदेश.FAQs1. नारायण नागबली विधी कोण करावा? (Who should perform the Narayan Nagbali ritual?)ज्यांच्या कुंडलीत पितृदोष, सर्पदोष आहेत, ज्यांचं अपत्यप्राप्तीमध्ये अडथळे येतात, किंवा घरात अकाळ मृत्यू झाला आहे त्यांनी हा विधी करावा.2. हा विधी कुठे केला जातो? (Where is the Narayan Nagbali ritual performed?)हा विधी प्रामुख्याने त्र्यंबकेश्वर (नाशिक) येथेच केला जातो, कारण ते लयतीर्थ म्हणून प्रसिद्ध आहे.3. हा विधी किती दिवसांचा असतो? (How many days does the ritual take?)नारायण नागबली विधी साधारणतः 3 दिवसांचा असतो.4. या विधीमुळे काय फायदे होतात? (What are the benefits of performing this ritual?)पूर्वजांना शांती मिळते, पितृदोष व सर्पदोष दूर होतो, आणि आयुष्यातील अडथळे कमी होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.