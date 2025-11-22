National Adoption Day: नात्याला रक्ताची नाही; प्रेमाची गरज! परिपालकत्त्वाच्या संकल्पनेवर यंदा भर

Non-Biological Parenting: अपत्य नसणाऱ्या अनेक जोडप्यांचा कल आता दत्तक घेण्याकडे वाढत आहे. प्रेमाने स्वीकारलेलं नातं रक्ताच्या नात्यापेक्षाही सुंदर ठरू शकतं, हा संदेश राष्ट्रीय दत्तक दिनानिमित्त अधोरेखित होत आहे. यंदा नोव्हेंबर महिना 'राष्ट्रीय दत्तक महिना' म्हणून जाहीर करण्यात आला असून यंदाची या दिवसाची संकल्पना 'दिव्यांग मुलांचे गैर-संस्थात्मक पुनर्वसन' अशी आहे..बालविकास विभागानुसार मागील तीन वर्षात १२३ मुलांना दत्तक देण्यात आले असून २७ विदेशात दत्तक गेले आहेत. जोडपी मुलींना अधिक प्राधान्य देत असून विशेष काळजीतील २९ मुलांना कुटुंब मिळाले आहे..राष्ट्रीय दत्तक दिनानिमित्त यंदाची संकल्पना आहे, 'दिव्यांग मुलांचे गैर-संस्थात्मक पुनर्वसन', म्हणजेच एखाद्या कुटुंबाने मुलांचं प्रतिपालकत्व स्वीकारावे. ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांना दत्तक घेण्यासाठी कुणीही पुढे येत नाही. त्यामुळे बाल कल्याण समितीतर्फे या मुलांना कुटुंब मिळावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रतिपालकत्व म्हणजे ही मुले त्या कुटुंबात जाऊन राहतील पण ती पालकांना कायदेशीररित्या दत्तक देता येणार नाहीत. मात्र २ वर्षे जर ही मुले पालकांकडे चांगल्याने राहिली तर दत्तक विधान करता येते.- मुश्ताक पठाण, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी.कुठलीही अढी मनात न ठेवता आम्हा दोघांच्या आणि एका बाळाच्याही भविष्यासाठी माझ्या सासूबाईंनी बाळ दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतल्याने आज सर्व आनंदी आहोत. यासाठी वरदान संस्थेच्या पल्लवी पडोळे यांनी सहकार्य केले. वर्षभरात बाळ आमच्या घरी आले आणि घर 'आनंदी' झाले. आता आमची मुलगी १५ वर्षांची झाली आहे. आमचे नाते रक्ताच्या नात्यासारखेच दृढ आहे. संस्थेच्या वारंवार समूपदेशनामुळे हे शक्य झाले. बाळ दत्तक घेण्याचा निर्णय वेळेत घ्यावा.- प्राजक्ता पराग महांकाळ, पालक.बाळ होत नाही म्हणून संघर्षाला सामोरे जाण्यापेक्षा सत्य स्वीकारून पुढे जाणे उत्तम आहे. बाळ दत्तक घेण्याचा विचार मनात येताच 'सारा' (सेंट्रल अॅडॉप्शन अॅण्ड रिसर्च अॅथोरिटी) या ऑनलाईन वेबसाईटवर रजिस्ट्रेशन करावे. वेटिंग लिस्टनुसार सध्या तीन ते चार वर्षे बाळ मिळायला लागतात. पण कायदेशीर पालकत्वच स्वीकारायला हवे. अन्यथा घाईत गैरव्यवहारांना खतपाणी घातलं जातं. मूल पुढे कसं निघेल ही भीती दूर सारावी. कारण अनुवंशिकतेपेक्षाही मुलांवर आपण कसे संस्कार करतो, ते महत्त्वाचे आहे.- पल्लवी प्रमोद पडोळे, वरदान, कार्यकारी सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.