National Adoption Day: नात्याला रक्ताची नाही; प्रेमाची गरज! परिपालकत्त्वाच्या संकल्पनेवर यंदा भर

Parenting Beyond Blood: रक्ताच्या नात्यापेक्षा प्रेम, जिव्हाळा आणि काळजी अधिक मजबूत बंध तयार करतात. याच संकल्पनेला परिपालकत्त्वात यंदा विशेष महत्त्व मिळत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Non-Biological Parenting: अपत्य नसणाऱ्या अनेक जोडप्यांचा कल आता दत्तक घेण्याकडे वाढत आहे. प्रेमाने स्वीकारलेलं नातं रक्ताच्या नात्यापेक्षाही सुंदर ठरू शकतं, हा संदेश राष्ट्रीय दत्तक दिनानिमित्त अधोरेखित होत आहे. यंदा नोव्हेंबर महिना 'राष्ट्रीय दत्तक महिना' म्हणून जाहीर करण्यात आला असून यंदाची या दिवसाची संकल्पना 'दिव्यांग मुलांचे गैर-संस्थात्मक पुनर्वसन' अशी आहे.

