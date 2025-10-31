National Unity Day 2025: दरवर्षी ३१ ऑक्टोबरला 'राष्ट्रीय एकता दिवस' का साजरा केला जातो? जाणून घ्या या दिवसाचा इतिहास अन् महत्त्व

Why We Celebrate Rashtriya Ekta Divas: भारतामध्ये दरवर्षी ३१ ऑक्टोबरला राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा केला जातो. हा दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ साजरा केला जातो. स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांच्या एकत्रीकरणाच्या कार्यामुळे ते आजही लोकांच्या मनात आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी स्वातंत्र्यानंतर विखुरलेल्या राज्यांना एकत्र करून भारतात एकता निर्माण केली. त्यांच्या या कार्यामुळे त्यांना 'भारताचे लोहपुरुष' म्हणून ओळखले जाते. म्हणूनच ३१ ऑक्टोबरला राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा केला जातो..राष्ट्रीय एकता दिवसाचा इतिहास३१ ऑक्टोबर हा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्मदिवस आहे. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने हा दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून घोषित केला. या दिवसाचा उद्देश देशात ऐक्य, अखंडता आणि सुरक्षिततेबद्दल जनजागृती करणे हा आहे. तसेच सरदार पटेल यांनी भारताच्या एकत्रीकरणासाठी दिलेल्या योगदानाची आठवण म्हणूनही हा दिवस साजरा केला जातो..सरदार वल्लभभाई पटेलांचे योगदानस्वातंत्र्यानंतर भारतात ५६५ संस्थानं होती. सरदार पटेल यांनी आपल्या ठाम नेतृत्व आणि राजनैतिक कौशल्याच्या जोरावर या संस्थानांपैकी बहुतेकांना भारतात सामील होण्यासाठी तयार केले. देशाच्या एकात्मतेतील त्यांच्या या योगदानामुळे त्यांना “भारताचे शिल्पकार” आणि “लोहपुरुष” अशी सन्माननीय पदवी मिळाली..यंदाची थीमया वर्षीचा राष्ट्रीय एकता दिवस 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत' या थीमसह साजरा होत आहे. या थीमचा उद्देश भारतातील विविधतेतून एकतेचा संदेश देत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करणे आहे..सध्याच्या पिढीसाठी संदेश काय?आजकाल सर्वत्र सोशल मीडिया, राजकारण, भांडण-तंटे, जातीभेद, भाषाभेद यामुळे लोकांमध्ये फूट पडत आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय एकता दिवसाच्या निमित्ताने आपण आपल्या भारताची खरी ओळख विविधतेत आहे हे लक्षात ठेवायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.