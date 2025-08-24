लाइफस्टाइल

Natural Skincare Tips: घरच्या घरी नैसर्गिक स्किनकेअर करायचं आहे? मग आजीचे गुपित फंडे नक्की ट्राय करा!

Natural Skincare at Home: टॅन झालेली त्वचा परत नितळ कशी होईल, असा विचार करता आहात? मग बाजारातील केमिकलयुक्त प्रॉडक्ट्स सोडून आजींच्या नैसर्गिक फंड्यांकडे वळा आणि मिळवा नैसर्गिक ग्लो
Natural Skincare at Home
Natural Skincare at HomeEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. आजींच्या घरगुती नैसर्गिक फंड्यांनी टॅन कमी करून त्वचा नितळ आणि चमकदार होते.

  2. दही, टोमॅटो, काकडी आणि बेसन-हळद यांसारखे नैसर्गिक पदार्थ त्वचेला पोषण देतात.

  3. केमिकलयुक्त उत्पादनांऐवजी हे घरगुती उपाय सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत.

Loading content, please wait...
beauty
skin
Beauty Tips
skin care
beautiful
Tips
Skin Care Products
easy home tips
Beauty Product
best tips
Face Care Tips
Home
Lumpy Skin Disease

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com