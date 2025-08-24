Natural Skincare Tips: घरच्या घरी नैसर्गिक स्किनकेअर करायचं आहे? मग आजीचे गुपित फंडे नक्की ट्राय करा!

थोडक्यात:आजींच्या घरगुती नैसर्गिक फंड्यांनी टॅन कमी करून त्वचा नितळ आणि चमकदार होते.दही, टोमॅटो, काकडी आणि बेसन-हळद यांसारखे नैसर्गिक पदार्थ त्वचेला पोषण देतात.केमिकलयुक्त उत्पादनांऐवजी हे घरगुती उपाय सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत..Tips for Natural Skincare: तुम्हाला आरशात स्वतःला पाहून सतत मनात विचार येतो का “माझा पूर्वीचा ग्लो कुठे गेला?” अनेकदा घरच्या घरी येणाऱ्या ताण-तणावामुळे, उन्हात फिरल्यामुळे किंवा प्रदूषणामुळे त्वचेवर टॅन येतो आणि नैसर्गिक चमक कमी होते. पण काळजी करू नका!.बाजारात मिळणाऱ्या महागड्या आणि केमिकलयुक्त स्किनकेअर प्रॉडक्ट्स ऐवजी आजींच्या घरगुती, नैसर्गिक फंड्यांचा वापर करून तुम्ही तुमची त्वचा पुन्हा नितळ आणि चमकदार करू शकता..MBA Admission: MBA करायचंय? मग GMAT आणि CAT पैकी कोणती परीक्षा द्यावी, यातील फरक जाणून घ्या.टॅन कमी करण्यासाठी आजीचे फंडेदही वापरादही मध्ये नैसर्गिक लॅक्टिक अॅसिड असतो जो त्वचा मऊ करतो आणि टॅन कमी करतो. दही थोडं चेहऱ्यावर लावा आणि १५ मिनिटं राहू द्या. नंतर कोमट पाण्याने धुवा. आठवड्यातून ३-४ वेळा याचा वापर करा.टोमॅटोचा रस लावाटोमॅटोमध्ये असलेलं लायकोपीन त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत करतं. टोमॅटोचा रस थेट त्वचेला लावा, १०-१५ मिनिटांनी धुवा. नियमित वापर केल्यास टॅन कमी होतो..काकडीचा रस वापराकाकडीचा रस त्वचेला थंडावा देतो आणि टॅन कमी करण्यास मदत करतो. ताजी काकडी किसून त्याचा रस कापडाने चेहऱ्यावर लावा आणि १०-१५ मिनिटं राहू द्या.बेसन आणि हळद२ चमचे बेसन, चिमूटभर हळद आणि थोडं दूध मिसळून फेसपॅक तयार करा. हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावा, १५ मिनिटांनी कोमट पाण्याने धुवा. बेसन त्वचा स्वच्छ करते आणि हळद टॅन कमी करते..Gokarna Plant Care: गोकर्णाचं झाड निळ्या फुलांनी फुलवायचंय? मग माळीने सांगितलेल्या 'या' 3 टिप्स नक्की पाळा.FAQs1. टॅन कमी करण्यासाठी नैसर्गिक उपाय किती वेळात परिणाम दाखवतात? (Natural Remedies for Tanning: How long do they take to show results?)नैसर्गिक उपायांना प्रभाव दिसायला २-३ आठवडे लागू शकतात, पण नियमित वापर आवश्यक आहे.2. कोणते नैसर्गिक फंडे टॅनसाठी सर्वात उपयुक्त आहेत? (Which natural remedies are most effective for tanning?)दही, टोमॅटोचा रस, काकडीचा रस आणि बेसन-हळद यांचा वापर टॅन कमी करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.3. संवेदनशील त्वचेसाठी हे नैसर्गिक उपाय सुरक्षित आहेत का? (Are these natural remedies safe for sensitive skin?)हो, परंतु वापरण्यापूर्वी थोड्याशा भागावर पॅच टेस्ट करणे चांगले.4. घरगुती फंडे वापरताना कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे? (What precautions should be taken while using home remedies?)नैसर्गिक फंडे तयार करताना स्वच्छतेवर भर द्या आणि सनस्क्रीन वापरायला विसरू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.