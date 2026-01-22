Navagraha Mantra: मनाला शांती हवी? या नवग्रह मंत्रांचा दररोज जप करा आणि परिणाम पाहा!

Benefits of Daily Navagraha Mantra Chanting: आजच्या धावपळीच्या जीवनात मन सतत अस्थिर होणे, चिंता वाढणे किंवा भावनिक थकवा जाणवणे स्वाभाविक झाले आहे.मात्र अशा वेळी केवळ बाह्य उपाय नव्हे, तर अंतर्मनाशी जोडणारी साधना आवश्यक असते..नवग्रह बीज मंत्र ही अशीच एक प्रभावी अध्यात्मिक साधना आहे. नवग्रह म्हणजे जीवनावर करणाऱ्या नऊ ग्रहांची ऊर्जा. जेव्हा नऊ ग्रह संतुलित होतात तेव्हा विचार स्पष्ट होतात, भावना स्थिर होतात आणि जीवनासाठी योग्य दिशा मिळते.नवग्रह बीज मंत्र म्हणजे काय?नवग्रह बीज मंत्र हा अत्यंत सूक्ष्म ध्वनी आहे, जो ग्रहांच्या विशिष्ट ऊर्जेशी संबंधित आहे. किंवा नियमितपणे मंत्राचा जप केल्याने मन, शरीर आणि आत्मा यांच्यात संतुलन निर्माण होतो. हे मंत्र कोणतेही तात्काळ चमत्कार घडवत नाहीत, परंतु हळूहळू तुमच्या विचारसरणीत, भावनांमध्ये आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेत सकारात्मक बदल घडवून आणतात..Koyna Wildlife Sanctuary: निसर्गाशी नातं जोडायचंय? मग कोयना वन्यजीव अभयारण्यात नक्की भेट द्या.नवग्रह मंत्रांचा नियमित जप केल्याने काय लाभ होतात?मानसिक शांती आणि भावनिक स्थिरता वाढते.नाकारात्मक विचारांची तीव्रता कमी होते. आत्मविश्वास आणि आंतरिक शक्ती वाढते.जीवनातील गुंतागुंत समजून घेण्याची क्षमताकर्म आणि प्रारब्ध यांच्या संतुलन राखले जाते.नवग्रह मंत्राचा जप करण्यासाठी योग्य पद्धतसकाळी सूर्योदयाच्या वेळी किंवा रात्री झोपण्यापूर्वी मंत्राचा जप करा.शांत ठिकाणी बसा आणि डोळे बंद ठेवा.काहीही अपेक्षा करू नका, फक्त आदराने जप करा.दररोज किमान ५-१० मिनिटे नियमितता ठेवा..सूर्य ग्रह बीज मंत्रॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमःहा मंत्र जीवनशक्ती, आत्मविश्वास आणि आरोग्य वाढवतो. नेतृत्वगुण आणि सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी सूर्य मंत्र उपयुक्त आहे.चंद्र ग्रह बीज मंत्रॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमःचंद्र मंत्र मनाला शीतलता देतो. भावनिक असंतुलन, अस्वस्थता आणि मानसिक तणाव कमी करण्यासाठी हा मंत्र विशेष प्रभावी मानला जातो.मंगळ ग्रह बीज मंत्रॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमःधैर्य, साहस आणि निर्णयक्षमता वाढवण्यासाठी मंगळ मंत्राचा जप केला जातो. भीती आणि आळस दूर करण्यास मदत होते.बुध ग्रह बीज मंत्रॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमःहा मंत्र बुद्धी, वाणी आणि स्मरणशक्ती सुधारतो. शिक्षण, संवाद आणि व्यवसायात प्रगतीसाठी उपयुक्त आहे.गुरु ग्रह बीज मंत्रॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमःज्ञान, सद्बुद्धी आणि आध्यात्मिक वाढीसाठी गुरु मंत्र महत्त्वाचा आहे. जीवनात योग्य मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी हा मंत्र केला जातो..Mumbai Jobs 2026: 2026 मध्ये करिअर बदलायचंय? लिंक्डइननुसार मुंबईतील टॉप 10 इन‑डिमांड नोकऱ्या जाणून घ्या.शुक्र ग्रह बीज मंत्रॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमःप्रेम, सौंदर्य, कला आणि नातेसंबंधात गोडवा निर्माण करण्यासाठी शुक्र मंत्र प्रभावी आहे.शनि ग्रह बीज मंत्रॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमःसंयम, शिस्त आणि कर्मशुद्धी यासाठी शनि मंत्र केला जातो. कठीण काळात स्थैर्य देण्याची शक्ती या मंत्रात आहे.राहु ग्रह बीज मंत्रॐ रां राहवे नमःअचानक येणारे अडथळे, भीती आणि भ्रम दूर करण्यासाठी राहु मंत्र उपयुक्त ठरतो. मानसिक स्पष्टता वाढवतो.केतु ग्रह बीज मंत्रॐ कें केतवे नमःआत्मज्ञान, वैराग्य आणि अंतर्मुखता वाढवण्यासाठी केतु मंत्र केला जातो. आध्यात्मिक प्रवासासाठी हा मंत्र सहाय्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.