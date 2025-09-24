Garba and Dandiya Nights: भारतात 'या' 6 शहरांमध्ये असते गरबा-दांडियाची धूम, नवरात्रीत मित्रांसह एकदा नक्की भेट द्या

नवरात्रीमध्ये भारतातील सहा शहरांमध्ये गरबा आणि दांडियाची धूम असते. या नृत्य प्रकारांमध्ये भक्ती, एकता आणि आनंदाचे सांस्कृतिक अभिव्यक्ती दिसतात. नवरात्रीच्या काळात मित्रांसह या शहरांना भेट देऊन या उत्सवाचा आनंद घेऊ शकता. .यंदा नवरात्रोत्सव २२ सप्टेंबरपासून सुरू झाला असून २ ऑक्टोबरला संपणार आहे. देशभरात नऊ रात्री भक्ती, उपवास, प्रार्थना आणि उत्साहपूर्ण उत्सव पाहायला मिळतो. सर्वत्र नऊ दिवस रात्री गरबा आणि दांडियाची धुम पाहायला मिळते. देवी शक्तीला समर्पित गरबा, जीवनाच्या शाश्वत चक्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एकाग्र वर्तुळात सादर केला जातो. या खेळांचा आनंद घेताना सुंदर पद्धतीने तयारी केली जाते. जर तुम्ही या नवरात्रीत प्रवास करण्याचा विचार करत असाल, तर गरबा आणि दांडिया उत्सवांचा आनंद लुटण्यासाठी मित्रांसोबत भारतातील पुढील शहरांना भेट देऊ शकता..भारतातील प्रमुख शहरेअहमदाबादगुजरातमधील अहमदाबाद हे भारतातील गरब्याची राजधानी मानले जाते. येथे मोठ्या प्रमाणात गरबा खेळण्यासाठी लोक जमतात. मोकळ्या मैदाने सजवली जातात आणि गोल करून येथे गरबा खेळला जातो. स्थानिक लोक एकाच रात्री गरबा खेळण्याचा आनंद घेतात आणि कार्यक्रमाचा उत्साह वाढवतात. वडोदरावडोदरामध्ये देखील गरबा आणि दांडियाची धुम मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळते. लोखो लोक थेट ऑर्केस्ट्रा किंवा भक्ती गायकांसह सुसंवाद साधून गरबा किंवा दांडियाचा आनंद घेतात. येथील वातावरण मधुर आणि भक्तीपूर्ण आहे, जे कुटुंबे आणि प्रवाशांना शिस्तीचे आणि उत्साहाचे संतुलन साधणारे वातावरण देते..राजकोटगुजरातमध्ये पुढे राजकोटला अनेकदा गरब्याचा आत्मा म्हणून वर्णन केले जाते. येथे पारंपारिक उत्सवाचा आनंद घेता येतो.मुंबईपश्चिमेकडे वाटचाल करत, मुंबई नवरात्रीला ग्लॅमरस बनवते. शहरातील कार्यक्रमांमध्ये गुजराती लोक आणि बॉलीवूड टच सणाचा आनंद वाढवतो. इनडोअर हॉल, आउटडोअर रिंगण आणि थीम असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये चमकदार दिवे, डीजे आणि लाईव्ह बँड असतात..Navratri 2025 Dreams: नवरात्री दरम्यान दिसणारी 'ही' स्वप्ने तुमचे नशीब बदलू शकतात.इंदूरइंदूरमध्ये उबदारपणा आणि सामुदायिक भावनेवर लक्ष केंद्रित केले जाते. खुल्या मैदाने आणि परिसरातील मेळावे कुटुंबे, विद्यार्थी आणि अनुभवी नर्तकांना आकर्षित करतात, सर्वजण या उत्सवात सामील होतात. कार्यक्रमांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि तरुणाईची ऊर्जा संतुलित केली जाते, ज्यामध्ये बहुतेकदा थेट लोकसंगीत, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल आणि नृत्यदिग्दर्शित सादरीकरणे असतात. सर्वसमावेशक वातावरण इंदूरला गरबा रात्रींसाठी सर्वात स्वागतार्ह ठिकाणांपैकी एक बनवते.दिल्ली एनसीआरदिल्लीत देखील गरबा आणि दांडियाचा उत्साह पाहायला मिळतो. सामुदायिक केंद्रांमधील अंतरंग सांस्कृतिक संध्याकाळांपासून ते बँक्वेट हॉल आणि मॉलमध्ये भव्य कार्यक्रम आयोजित केले जातात. येथील कार्यक्रमांमध्ये अनेकदा भक्तीगीते आणि समकालीन ताल यांचा समावेश होतो, ज्यामुळे एक असा वैविध्यपूर्ण मिश्रण तयार होतो जो अनुभवी नर्तक आणि नवीन कलाकार दोघांनाही आकर्षित करतो. उत्सवाची सजावट, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल आणि वैविध्यपूर्ण गर्दी यामुळे दिल्ली एनसीआर उत्सवांच्या उत्साही मोज़ेकमध्ये बदलते..नवरात्री गरबा नाइटसाठी जाताय? कोणती काळजी घ्यावी?पासेस बुक करालोकप्रिय कार्यक्रमांचे पासेस लवकर विकले जातात.यामुळे आधीच बुक करा.पारंपारिक पोशाखचनिया-चोळी, केडियस किंवा बांधणीचे पोशाख परिधान केल्याने तुमचा उत्सवामधील उत्साह वाढतो..विविधतेचा अनुभव घ्यागरबा आणि दांडियाचा संपूर्ण आनंद घेण्यासाठी पारंपारिक आणि आधुनिक दोन्ही कार्यक्रमांना उपस्थित रहा.वाहतुक नियोजनगर्दीमुळे वाहतुकीचा ताण वाढू शकतो. सार्वजनिक वाहतूक किंवा राइडशेअरिंग हा बहुतेकदा सर्वोत्तम पर्याय असतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.