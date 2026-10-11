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Navratri 2026 Wishes in Marathi: 'उदे ग अंबे उदे'... नवरात्रीनिमित्त व्हॉट्सॲपवर शेअर करा देवी दुर्गेच्या आशीर्वादाचे हे सुंदर शुभेच्छा संदेश

BEST NAVRATRI WHATSAPP STATUS IN MARATHI 2026: शारदीय नवरात्रीची सुरुवात अश्विन महिन्यातील शुक्ल पक्षातील प्रतिपदेपासून होते. २०२६ मधील अचूक प्रारंभतारीख आणि घटस्थापनेचा मुहूर्त पंचांगानुसार तपासावा.
Navratri 2026: Best Wishes, Quotes & Messages in Marathi to Share

Navratri 2026: Best Wishes, Quotes & Messages in Marathi to Share

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

NAVRATRI 2026 WISHES : नवरात्रीचे नऊ दिवस म्हणजे भक्ती, श्रद्धा आणि सकारात्मक ऊर्जेचा उत्सव! या मंगलमय पर्वात देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची आराधना करून भक्त सुख, समृद्धी आणि उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतात. घराघरांत घटस्थापना, देवीची पूजा आणि विविध धार्मिक विधींची लगबग पाहायला मिळते. अशा या पवित्र सणानिमित्त आपल्या प्रियजनांना खास नवरात्रीच्या शुभेच्छा संदेश पाठवा आणि त्यांच्या आयुष्यात आनंद, शांती व भरभराटीच्या सदिच्छा व्यक्त करा.

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