Navratri 2026 Wishes in Marathi: 'उदे ग अंबे उदे'... नवरात्रीनिमित्त व्हॉट्सॲपवर शेअर करा देवी दुर्गेच्या आशीर्वादाचे हे सुंदर शुभेच्छा संदेश

NAVRATRI 2026 WISHES : नवरात्रीचे नऊ दिवस म्हणजे भक्ती, श्रद्धा आणि सकारात्मक ऊर्जेचा उत्सव! या मंगलमय पर्वात देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची आराधना करून भक्त सुख, समृद्धी आणि उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतात. घराघरांत घटस्थापना, देवीची पूजा आणि विविध धार्मिक विधींची लगबग पाहायला मिळते. अशा या पवित्र सणानिमित्त आपल्या प्रियजनांना खास नवरात्रीच्या शुभेच्छा संदेश पाठवा आणि त्यांच्या आयुष्यात आनंद, शांती व भरभराटीच्या सदिच्छा व्यक्त करा..- "नऊ दिवस भक्तीचे, नऊ दिवस शक्तीचे, नऊ दिवस आनंदाचे! आई जगदंबेच्या आशीर्वादाने तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक दिवस सुखाचा आणि समृद्धीचा जावो. शारदीय नवरात्रीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!"- “घटस्थापना आणि शारदीय नवरात्रीच्या पावन पर्वाच्या हार्दिक शुभेच्छा! आई दुर्गेची कृपा सदैव राहो.”- “कलशस्थापनेपासून सुरू होणारे नवरात्रीचे हे पवित्र दिवस तुमच्यासाठी शुभ आणि समाधानाचे ठरावेत.”.- नारी तू नारायणी, नारी तू सबलातुझ्या तेजाने उजळे सृष्टी,नमितो आम्ही तुजलातुम्हा सर्वांना नवरात्रीच्या शुभेच्छा!- “शक्तीची आराधना आणि भक्तीचा उत्सव असलेल्या नवरात्रीच्या तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा!”- “या नवरात्रीत तुमच्या प्रत्येक स्वप्नाला नवी दिशा आणि प्रत्येक प्रयत्नाला यश मिळो. हार्दिक शुभेच्छा!”.- “नवरात्रीच्या या पवित्र दिवसांत आई दुर्गेची कृपा तुमच्या घरावर राहो, संकटे दूर जावोत आणि आनंदाचे क्षण वाढत जावोत. हार्दिक शुभेच्छा!”- “आई जगदंबेच्या आशीर्वादाने तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक अडथळा दूर होवो, आरोग्य आणि समृद्धी लाभो. शुभ नवरात्री!”- "आई अंबाबाईच्या चरणी नतमस्तक होऊन प्रार्थना करूया, सर्वांच्या आयुष्यात आनंद, आरोग्य आणि समाधान नांदो. घटस्थापनेच्या शुभेच्छा!".- "आई जगदंबेचा आशीर्वाद तुमच्या कुटुंबावर सदैव राहो. नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!"- "आई दुर्गेच्या कृपेने तुमच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी, आनंद आणि उत्तम आरोग्य नांदो."- "देवीच्या चरणी केलेली प्रार्थना तुमच्या जीवनात आरोग्य, समाधान आणि भरभराट घेऊन येवो. शुभ नवरात्री!"- “शारदीय नवरात्रीच्या मंगलमय शुभेच्छा! तुमच्या घरात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदो.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.