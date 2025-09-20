लाइफस्टाइल

Natural Festive Glow: नवरात्री अन् दसऱ्याला ग्लोइंग दिसायचय? चेहऱ्यासाठी वापरा 'हे' 7 फेस मास्क

7 Face Masks for a Festive Glow: नवरात्री आणि दसऱ्यासाठी चेहऱ्याला नैसर्गिक चमक देणारे 7 फेस मास्क
Natural Festive Glow:

Natural Festive Glow:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Navratri 2025 face masks for glowing skin: यंदा नवरीत्री २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. तसेच दसरा देखील जवळ आला आहे. सणासुदीच्या काळात चेहरा चमकदार दिसावा असे सर्वांना वाटते. यासाठी ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा. तुम्ही घरच्या घरी नैसर्गिकरित्या चेहरा चमकदार आणि टवटवीत करू शकता. तसेच तुम्हाला जास्त खर्च देखील करावा लागणार नाही. कारण फेस पॅक बनवण्यासाठी तुम्ही घरगुती वस्तूंचा वापर करू शकता.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
festival
Face Beauty
skin care
facepack
culture
Skin Care Products
Remedies
Shardiya Navratri
Dussehra
Face Care Tips
Dussehra festival
Navratri
Navratri Celebration
Home
Mahurgad Navratri Festival

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com