Natural Festive Glow: नवरात्री अन् दसऱ्याला ग्लोइंग दिसायचय? चेहऱ्यासाठी वापरा 'हे' 7 फेस मास्क

Navratri 2025 face masks for glowing skin: यंदा नवरीत्री २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. तसेच दसरा देखील जवळ आला आहे. सणासुदीच्या काळात चेहरा चमकदार दिसावा असे सर्वांना वाटते. यासाठी ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा. तुम्ही घरच्या घरी नैसर्गिकरित्या चेहरा चमकदार आणि टवटवीत करू शकता. तसेच तुम्हाला जास्त खर्च देखील करावा लागणार नाही. कारण फेस पॅक बनवण्यासाठी तुम्ही घरगुती वस्तूंचा वापर करू शकता..हळदीचा फेस पॅकहळद ही भारतीय घरांमध्ये त्वचेची काळजी घेण्यासाठी वापरली जाणारी एक प्रमुख उत्पादने आहेत. दही आणि काही थेंब लिंबाच्या रसात मिसळल्यास ते एक चमकदार मास्क बनते जे रंगद्रव्य कमी करते आणि थकलेल्या त्वचेला पुन्हा जिवंत करते. सणासुदीच्या काळात नैसर्गिक चमक चेहऱ्यावर दिसेल.मधसाधे मध हे निस्तेज, कोरड्या त्वचेसाठी नैसर्गिक उपाय आहे. त्याचा पातळ थर थेट लावा किंवा कोरफडीच्या जेलमध्ये मिसळा. हे त्वचेला खोलवर हायड्रेट करते, मऊ करते आणि सणासुदीत मेकअपसाठी एक उत्तम उपाय आहे..Shardiya Navratri 2025 Zodiac Predictions: शारदीय नवरात्रीत 'या' राशींचा सुरू होईल गोल्डन टाइम, होतील मालामाला.बेसन फेसपॅकतेलकट किंवा मुरुम असलेल्या त्वचेसाठी बेसन फेस मास्क उत्तम आहे. तो गुलाबपाणी किंवा दुधात मिसळून हलक्या हाताने एक्सफोलिएशन करा. ज्यामुळे छिद्रातील घाण कमी होईल आणि चेहऱ्यावरचे तेल देखील कमी होईल. ज्यामुळे त्वचा गुळगुळीत दिसेल. काकडीचा फेसमास्कचेहऱ्याला नैसर्गिकरित्या ब्लीच करायचे असेल तर काकडीचा फेस मास्क वापरू शकता. तसेच चेहऱ्याला थंडावा मिळतो. चेहऱ्यावरचा काळपटा कमी होतो. तसेच चेहऱ्यावर एक चमक येते. सणा सुदीत हा फेसपॅक तुम्हाला नक्की चेहऱ्यावर चमक आणण्यास मदत करेल. .कॉफी स्क्रबतुम्ही कॉफी पावडरमध्ये दही मिसळू शकता. यामुळे चेहऱ्यावरची डेड स्किन कमी होईल. तसेच पेशींना नवीन ऊर्जा मिळेल. पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातमास्क वापरण्यापूर्वी कायम पॅच टेस्ट करावी.चेहऱ्यावर अधिक चांगला परिणाम दिसण्यासाठी चेहरा स्वच्छ करावा.चेहऱ्यावर मास्क १५ ते २० मिनिटे ठेवावा.नंतर मॉइश्चराइझर वापरावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.