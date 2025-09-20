Navratri 2025: नवरात्रीनिमित्त जाणून घ्या ही नऊ शक्ती… ज्या बनवतील तुम्हाला समर्थ नारी!

अश्विनी आपटे-खुर्जेकरNine Shaktis of Navratri: नवरात्रीमध्ये नऊ दिवस, देवीच्या वेगवेगळ्या रूपांची पूजा केली जाते. देवीचे प्रत्येक रूप आपल्याला एका वेगळ्या शक्तीची जाणीव करून देते. हा काळ फक्त उपवास, आरती, दांडिया गरबा एवढाच मर्यादित नसून, मानसिक शुद्धीकरण, सकारात्मक विचारांना स्थान देणे, जीवनामध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण करणे, वाईटावर चांगल्याचा विजय, आत्मचिंतन आत्मशक्ती वाढवण्याचा आणि जीवन संतुलित करण्याचा काळ आहे..आजकाल आपल्या सगळ्यांचे जीवन वेगवान, स्पर्धात्मक आणि अनेक आव्हानांनी भरलेले आहे. करिअर, नाती, आरोग्य, समाज, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये संतुलन राखणे ही मोठी कसरत झाली आहे. अशावेळी फक्त ज्ञान, पैसा किंवा पत यांच्यावरच आयुष्य आधारलेले नस. आदर्श, परिपूर्ण आणि संतुलित आयुष्य घालवण्यासाठी आपल्याला काही अंतर्गत शक्तींची गरज असते. या शक्ती आपल्याला स्थिर करतात, मार्गदर्शन देतात आणि खऱ्या अर्थाने आपलं व्यक्तिमत्व घडवतात..Tourism Career: भटकंतीसोबत करियर करायचं? मग जाणून घ्या पर्यटन क्षेत्रासाठी लागणारी १० कौशल्ये.नवरात्रीच्या निमित्ताने आज मी तुम्हाला आधुनिक जीवनात ज्या नऊ शक्ती आपल्याला सक्षम करतात त्यांचा परिचय करून देते. या नवशक्ती आपल्या आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर आधारस्तंभ ठरतात. जसे नवदुर्गच्या रूपातून विविध शक्तींचे स्मरण होते, तसेच या नवशक्ती अंगीकारल्यावर आपण केवळ यशस्वीच नाही तर, समाधानी आणि आनंदी जीवन जगू शकतो..आत्मविश्वासाची शक्तीसर्वप्रथम येते आत्मविश्वासाची शक्ती, स्वतःवर विश्वास असेल, तर कोणतेही काम आपण सहज शक्य करून दाखवतो. अपयश आले तरी आत्मविश्वास माणसाला परत उभा राहिला शिकवतो.धैर्याची शक्तीआव्हाने, जोखीमा आणि नवीन निर्णय घेताना गरज असते ती धैर्याची. भीतीवर मात केली की नवीन दारे उघडतात. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ही धैर्याची शक्ती आपल्या आयुष्यात महत्त्वाची आहे.संयमाची शक्तीसंयमाची शक्ती आपल्याला कठीण परिस्थितीमध्ये शांत राहायला, योग्य निर्णय घ्यायला आणि दीर्घकालीन यश मिळवण्यासाठी सातत्य टिकवायला मदत करते..Atal Pension Yojana: खुशखबर! आता सरकार देत दर महिन्याला 1000 ते 5000 रुपये पेंशन, कोणती ती योजना जाणून घ्या .शिकण्याची शक्तीमाणसाची शिकण्याची प्रक्रिया कधीच संपत नाही. नवनवीन कौशल्य अनुभव आणि दृष्टिकोन स्वीकारणे हीच खरी प्रगती आहे.संवादाची शक्तीस्पष्ट, नम्र आणि प्रभावी संवाद कुठल्याही नात्यांमध्ये विश्वास वाढवतो. त्यामुळे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यात हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे.जुळवून घेण्याची शक्तीआपल्या आजूबाजूची परिस्थिती आणि लोक सतत बदलत असतात. या बदलाला न घाबरता तो स्वीकारून त्यात स्वतःला जुळवून घेणे हेच आधुनिक जीवनाचे खरे कौशल्य आहे..सकारात्मकतेची शक्तीकठीण परिस्थितीतसुद्धा सकारात्मक दृष्टी ठेवणे ही कला माणसाला पुढे नेते, सकारात्मकता म्हणजे फक्त स्वतःलाच नाही, तर इतरांनाही प्रेरणा देणारी ऊर्जा आहे.नात्यांची शक्तीकुटुंब, मित्र सहकारी यांचे पाठबळ असणे हीच खरी संपत्ती आहे. नाती जपली, की आपले जीवन अधिक अर्थपूर्ण होते.आत्मशिस्तीची शक्तीस्वतःच्या वेळेवर, सवयींवर आणि कृतीवर नियंत्रण ठेवणे म्हणजेच आत्मशिस्त. आणि हीच आत्मशस्तीची शक्ती आपल्या स्वप्नांना वास्तवात आणायला मदत करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.