लाइफस्टाइल

Navratri Stylish Looks: नवरात्रात नऊ दिवस करा दररोज स्टायलिश लुक्स; नवरा काय, सगळ्यांचे नजरा तुमच्यावरून हटणार नाही

Navratri Stylish Looks: नवरात्र म्हणजे देवीच्या नऊ रूपांची नऊ दिवस पूजा करण्याचा उत्सव. या काळात महिला दररोज वेगवेगळ्या रंगांचे कपडे, मॅचिंग अ‍ॅक्सेसरीज आणि पारंपरिक साडीला मॉडर्न टच देत विविध कॉम्बिनेशन ट्राय करतात. जर तुम्हालाही या नऊ दिवसांत स्टायलिश लुक करायचा असेल, तर हे लुक्स नक्की ट्राय करा
Navratri Stylish Looks:

Navratri Stylish Looks:

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. नवरात्रात नऊ दिवस नऊ वेगळ्या रंगांच्या पारंपरिक व मॉडर्न लुक्स ट्राय करायला पाहिजेत.

  2. प्रत्येक रंगाचा खास अर्थ असून त्यानुसार योग्य कपडे आणि अ‍ॅक्सेसरीज वापरल्या जातात.

  3. रंग, ज्वेलरी आणि मेकअपमध्ये संतुलन राखून स्टायलिश आणि आकर्षक लुक तयार करता येतो.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
lifestyle
Fashion Trends
fashion tips
Stylish And professional
Shardiya Navratri
Navratri
Navratri Celebration
Indian Women's Fashion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com