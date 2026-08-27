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Nepal Floods: हिमालय धोक्यात? नेपाळच्या महापुराने वाढवली भारताची चिंता! नेमकं काय घडतंय?

WHY DID FLASH FLOODS HIT NEPAL: नेपाळमधील भीषण महापुरामागे नेमकं काय कारण आहे आणि वाढत्या तापमानामुळे हिमालयातील हिमनद्या अस्थिर होत आहेत का, जाणून घ्या भारतासाठी हा धोका का महत्त्वाचा आहे.
Nepal Floods

Nepal Floods

sakal

Anushka Tapshalkar
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नेपाळमध्ये बुधवारी भोटे कोशी नदीच्या परिसरात अचानक भीषण पूर आला. रसुवा जिल्ह्यातील नेपाळ-तिबेट सीमेच्या जवळ सकाळी सुमारे ९ वाजता हा महापूर आला. पुराच्या पाण्यासोबत मोठ्या प्रमाणात चिखल, दगड आणि माती वाहून आली. त्यामुळे अनेक घरं, रस्ते, पूल आणि जलविद्युत प्रकल्पांचं मोठं नुकसान झालं.

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