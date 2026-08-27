Nepal Floods: हिमालय धोक्यात? नेपाळच्या महापुराने वाढवली भारताची चिंता! नेमकं काय घडतंय?

नेपाळमध्ये बुधवारी भोटे कोशी नदीच्या परिसरात अचानक भीषण पूर आला. रसुवा जिल्ह्यातील नेपाळ-तिबेट सीमेच्या जवळ सकाळी सुमारे ९ वाजता हा महापूर आला. पुराच्या पाण्यासोबत मोठ्या प्रमाणात चिखल, दगड आणि माती वाहून आली. त्यामुळे अनेक घरं, रस्ते, पूल आणि जलविद्युत प्रकल्पांचं मोठं नुकसान झालं..या घटनेचे अनेक धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. व्हिडिओमध्ये अचानक आलेल्या पुराच्या पाण्यापासून वाचण्यासाठी लोक सैरावैरा धावताना दिसत आहेत. काही जण पायी, तर काही जण स्कूटरवरून सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यातील एक व्हिडिओ बसमधून शूट करण्यात आला आहे. पुराचं पाणी वेगाने जवळ येताना दिसत असल्याने बसमधील प्रवासीही घाबरलेले दिसत आहेत..नेपाळमध्ये निसर्गाचा कहर! भोटेकोशी नदीला महापूर, गाड्या-इमारती क्षणार्धात वाहून गेल्या, धक्कादायक VIDEO समोर....रसुवा जिल्ह्यातील तिमुरे आणि स्याफ्रुबेसी या भागांना पुराचा सर्वाधिक फटका बसला. पुराचं पाणी पुढे त्रिशूली नदीत पोहोचल्याने नुवाकोटसह आसपासच्या भागांनाही मोठा फटका बसला. या भीषण पुरामुळे मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली असून, १५७ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे, तर अनेक जण अजूनही बेपत्ता आहेत..नेपाळमध्ये पूर का आला?या पुरामागचं नेमकं कारण काय, याचा वैज्ञानिक आणि सरकारी पातळीवर तपास सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, लेंदे खोला या नदीच्या उपनदीत मोठ्या प्रमाणात बर्फ आणि दगडांचा ढिगारा कोसळला असावा. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात पाणी, चिखल आणि दगड नदीत आले आणि अचानक पुराची स्थिती निर्माण झाली.उपलब्ध व्हिडिओ, उपग्रहाच्या माहिती आणि स्थानिक अहवालांच्या आधारे या घटनेचा अंदाज घेतला जात आहे..हिमालय धोक्याचा इशारा देतोय का?नेपाळमधील या घटनेमुळे पुन्हा एकदा हिमालयीन भागातील वाढत्या धोक्याकडे लक्ष वेधलं गेलं आहे. मुसळधार पाऊस, ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे हिमालयीन भागात अचानक पूर येऊ शकतो. मात्र, वाढतं तापमान आणि हवामान बदलामुळे हिमनद्या, बर्फाचे साठे आणि उंच भागातील हिमतळी अस्थिर होण्याचा धोकाही वाढत आहे..तापमान वाढल्यामुळे हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत. त्यामुळे काही हिमतळी मोठी होत आहेत. या तलावांना अडवून ठेवणारे बर्फ किंवा दगडांचे नैसर्गिक बांध कमकुवत झाले, तर अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी खाली येऊ शकतं. अशा घटनेला ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड (GLOF) म्हणतात.अशा पुराचा वेग खूप मोठा असतो. त्यामुळे नदीच्या काठावर राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी फार कमी वेळ मिळतो..नेपाळला धोका अधिक का?नेपाळचा मोठा भाग डोंगराळ आहे. देशात अनेक हिमनद्या आणि हिमतळी आहेत. त्यामुळे मुसळधार पाऊस, भूस्खलन, ढगफुटी आणि हिमनद्यांमधून अचानक येणारे पूर यांचा धोका कायम असतो.हिमालयाचा भाग तिबेटच्या पठाराजवळ आहे. या भागातील बर्फ आणि हिमनद्यांमध्ये होणारे बदल केवळ नेपाळसाठीच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी महत्त्वाचे आहेत..हिमालयातील बदलांचा परिणाम मोठाहिमालयाला जगातील ‘तिसरा ध्रुव’ असंही म्हटलं जातं. कारण या भागात मोठ्या प्रमाणात गोड्या पाण्याचा साठा हिमनद्या आणि बर्फाच्या रूपात आहे. हिमालयातून उगम पावणाऱ्या अनेक नद्या दक्षिण आशियातील कोट्यवधी लोकांसाठी पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत आहेत.त्यामुळे हिमनद्यांचं वितळणं, हिमतळी वाढणं आणि अचानक पूर येण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होणं ही केवळ हिमालयीन देशांची समस्या नाही. वाढतं तापमान आणि हवामान बदलामुळे भविष्यात या भागातील नैसर्गिक आपत्तींचा धोका आणखी वाढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.