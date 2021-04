उन्हाळ्याच्या दिवसांत 'या' लिपस्टीक शेड्स नक्की ट्राय करा

कोल्हापूर : प्रत्येक मुलीला लिपस्टीक लावणे आवडते, यामुळे त्या याला पहिली पसंती दर्शवतात. परंतु गरमीच्या दिवसांत ही लिप्स्टिक थोडीशी वेगळी असणे गरजेचे आहे. साधारणतः मुलींची पहिली पसंती रेड कलरच्या लिपस्टीसाठी असते. कारण ही शेड प्रत्येत शेडसाठी मॅच होते. पण जर तुम्ही रेड लिपस्टिक लावून बोर झाला असाल, तर काही नवीन शेड ट्राय करु शकता. तुम्ही गरमीमध्ये पार्टीला जाणार असाल किंवा पार्टनर सोबत डिनरला जाणार असाल तर या शेडची लिपस्टीक जरुर ट्राय करा. ती तुमच्या परफेक्ट लुकला उठावदार बनवू शकते. बबल गम पिंक लिपस्टिक मजाक, मस्ती आणि युवा ही काही विशेषणे या शेडसाठी पूर्णतः सुट होतात. जर तुम्ही कोणत्याही नाईट पार्टीसाठी पार्टनर सोबत जाणार असाल तर या शेडचा वापर करू शकता. यामुळे तुमचे सौंदर्य खुलतेच शिवाय या शेडसोबत तुम्ही मॅचींग एक ड्रेस घातल्यास लूक परफेक्ट दिसू शकतो. डीप वाइन जर तुम्ही एखाद्या नाईट पार्टीसाठी ब्लॅक, पर्पल, क्रीम यांसारख्या रंगांचा ड्रेसअप करणार असाल, तर एक डीप वाईन शॅप लिपस्टिक तुम्ही वापरू शकता. ही शेड लिपस्टिक कोणत्याही ब्लॅक किंवा क्रीम रंगाच्या पोषाखाला पूर्ण करते. गरमीच्या दिवसांत ही एक परफेक्ट शेड मानली जाते. त्यामुळे काही मेकअप एक्सपर्ट मेकअपसाठी वापरण्याचा सल्ला देतात. न्यूड शेड्स जर तुम्ही न्यूड शेडचा उपयोग फक्त मीटिंग किंवा औपचारीक सेटिंग्स पुरता मर्यादित ठेवत असाल तर ही योग्य वेळ आहे. तुम्ही ही शेड नाईट पार्टीसाठी वापरू शकता. गरमीच्या हंगामाला न्यूड शेड तुमचा लुक परफेक्ट बनवू शकते. व्यापक रुपात या शेड उत्साही लोकांद्वारे सर्वात सुरक्षित शेड असल्याचे मानले जाते. नवीन मेकअपसाठी न्यूड शेड सर्वात उत्तम आहे. पैशनेट प्लम तुम्ही थोडे उत्साही असाल आणि डिनर डेटसाठी पार्टनरसोबत तुमच्या लुकला परफेक्ट बनवणार्‍या या शेडचा वापर तुम्ही करू शकता. परंतु हा कलर पार्टीसाठी परफेक्ट लुक देऊ शकतो. कोणत्याही स्कीनवर ही शेड उठून दिसते. ऑरेंज कलर ही एक चमकदार मेसेज महिलांसाठी देते. तुम्ही लिपस्टिकमध्ये ऑरेंज कलरपासून लाईट ऑरेंज कलरपर्यंत कोणतीही शेड वापरू शकता. कारण ऑरेंज कलर कोणत्याही ड्रेससाठी परफेक्ट मॅच होते. आणि लुक उठावदार दिसतो.

