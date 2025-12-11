New Year 2026 Celebration: पार्टीचा घ्या बिनधास्त आनंद, पण हृदयाचीही घ्या काळजी! डॉक्टरांचा खास सल्ला

doctor-approved heart care tips for New Year: डिसेंबर सुरू होताच, थंड, चविष्ट जेवण आणि रात्री उशिरा होणाऱ्या पार्ट्या, हे सर्व मिळून खूप मजा येऊ शकते, पण हृदयावरही याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. वर्षाचा हा शेवटचा महिना सर्वांसाठी पार्टी इअर असते, कारण या काळात ख्रिसमस देखील येतो, जुन्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी पार्टी असते आणि नंतर नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी एक मोठा उत्सव देखील आयोजित केला जातो. परंतु या दिवसांमध्ये मजा करण्यासोबतच, हृदयाच्या आरोग्याची काळजी घेणे देखील महत्त्वाचे असते. जेणेकरून तुम्ही 2026 ची सुरुवात निरोगी हृदयाने करू शकाल. हृदयाला निरोगी ठेऊन नवीन वर्षांचे आनंदात स्वागत करण्यासाठी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे..हृदयावर काय परिणाम होतोतज्ज्ञांच्या मते "थंडी वाढली की शरीराच्या रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. त्यामुळे रक्तदाब वाढतो, ज्यामुळे हृदयाला जास्त काम करावे लागते. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कोलेस्टेरॉल किंवा ब्लॉकेज असलेल्या लोकांना हिवाळ्यात छातीत जडपणा, श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा लवकर थकवा जाणवू शकतो. आजकाल, 25 ते 35 वयोगटातील तरुणांनाही झोपेचा अभाव, ताणतणाव, जास्त काम आणि जड जेवण यामुळे त्यांच्या हृदयावर दबाव जाणवत आहे . नवीन वर्षाच्या पार्ट्यांचा हृदयावरही परिणाम होऊ शकतो.".Kitchen Tips: पालेभाज्या धुताना करू नका 'या' चुका! मास्टरशेफ पंकज भदौरियाची खास ट्रिक व्हायरल.हृदयाचे आरोग्य कसे बिघडते?जास्त खाणेपार्ट्यांमध्ये, आपण सर्वजण तळलेले पदार्थ, गोड पदार्थ आणि जड जेवण जास्त प्रमाणात घेतो. जड जेवणामुळे रक्तदाब, साखर आणि कोलेस्टेरॉल वाढते. ज्यामुळे हृदयावर ताण येतो. यामुळे छातीत दुखणे, जलद हृदयाचे ठोके वाढणे किंवा हृदयविकाराचा झटका देखील येऊ शकतो.अल्कोहोल आणि हँगओव्हरचे परिणामलोक पार्ट्यांमध्येही मद्यपान करतात. दारू प्यायल्याने डिहायड्रेशन, जलद हृदयाचे ठोके आणि चक्कर येणे होऊ शकते. लोक अनेकदा याला हँगओव्हर म्हणून दुर्लक्ष करतात, परंतु ते हृदयासाठी धोकादायक ठरू शकते.स्मोकिंगबरेच लोक जड जेवण करतात, जास्त मद्यपान करतात आणि धूम्रपान देखील करतात. या तीन घटकांमुळे हृदयावर खूप ताण येतो. यामुळे अनियमित हृदयाचे ठोके, श्वास घेण्यास त्रास आणि हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो..हृदयाची काळजी कशी घ्यावी? नेहमी उबदार कपडे घालावे.अचानक थंडीत बाहेर जाऊ नका.पार्टीत जास्त खाऊ नका.पार्टीला जाण्यापूर्वी हलका नाश्ता करा.मद्यपान आणि सिगारेटपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा. रात्री 10 नंतर हेवी पदार्थ खाऊ नका.सूप, सॅलड आणि ग्रील्ड पदार्थांचे सेवन करा.तळलेले आणि जंक फूड कमी खा.जेवल्यानंतर 10 मिनिटे चालावे.जर तुम्हाला छातीत दुखणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा जलद हृदयाचे ठोके जाणवत असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.रक्तदाब, साखर किंवा कोलेस्टेरॉलची औषधे वेळेवर घ्यावे.दररोज 7-8 तास झोप घ्यावी..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.