लाइफस्टाइल

New Year 2026 Celebration: पार्टीचा घ्या बिनधास्त आनंद, पण हृदयाचीही घ्या काळजी! डॉक्टरांचा खास सल्ला

how to celebrate New Year safely for heart patients: हिवाळ्यात तुम्हीही नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी पार्ट्यांमध्ये जात असाल पण छातीतल दुखत असेल किंवा कुटुबांत कोणी हृदयरोगी असेल कर डॉक्टरांच्या या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा.
New Year 2026 Celebration

New Year 2026 Celebration

Sakal 

Puja Bonkile
Updated on

doctor-approved heart care tips for New Year: डिसेंबर सुरू होताच, थंड, चविष्ट जेवण आणि रात्री उशिरा होणाऱ्या पार्ट्या, हे सर्व मिळून खूप मजा येऊ शकते, पण हृदयावरही याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. वर्षाचा हा शेवटचा महिना सर्वांसाठी पार्टी इअर असते, कारण या काळात ख्रिसमस देखील येतो, जुन्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी पार्टी असते आणि नंतर नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी एक मोठा उत्सव देखील आयोजित केला जातो. परंतु या दिवसांमध्ये मजा करण्यासोबतच, हृदयाच्या आरोग्याची काळजी घेणे देखील महत्त्वाचे असते. जेणेकरून तुम्ही 2026 ची सुरुवात निरोगी हृदयाने करू शकाल. हृदयाला निरोगी ठेऊन नवीन वर्षांचे आनंदात स्वागत करण्यासाठी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

