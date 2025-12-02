Happiness Tips: नवीन वर्षी स्वतःशी करा हे 5 वचन…मगच राहाल खुश, जाणून घ्या कसे पूर्ण करायचे

Importance of New Year Resolutions: नवीन वर्ष सुरू होण्यास काहीच दिवस राहिले आहेत. नवं वर्ष हे फक्त कॅलेंडर बदलण्याचा दिवस नाही, तर आपल्या आयुष्यात नवीन सुरूवात करण्याची एक संधी आहे. प्रत्येकानं यंदा काहीतरी बदल करण्याचे वाचन करतात. पण बहुतेक वेळा फक्त आठवड्याभर टिकते..यंदा दुसर्यांना वचन देण्याऐवजी स्वतःशी हे ५ महत्वाची वचन करा आणि त्यांचे पालन करा. ही वचनं तुमच्या शरीराला तंदुरुस्त ठेवतील.मनाला शांत करतील आणि जीवनात साकारात्मक बदल घडवतील. म्हणून या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत, स्वतःशी कोणती ५ वचनं यंदा नवीन वर्षात करायला हवीत, ज्यामुळे तुम्ही आतून खुश आणि प्रेरित राहाल..Thyroid During Pregnancy: प्रेग्नन्सीमध्ये थायरॉईडची समस्या का वाढते? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या कारणे आणि उपाय.आरोग्यावर लक्ष द्याप्रथमतः तुमच्या शरीराची काळजी घेणे महत्वाचं असते. यंदा ठरवा की रोज किमान ३० मिनिटे चालणे, हलके व्यायाम करणे किंवा योगा करणे ही सवय लावा. रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल किंवा टीव्हीवर वेळ घालवणे कमी करा आणि वेळेत झोप. छोट्या बदलांनी तुमच्या शरीरावर मोठा फरक पडेल..नवीन कौशल्य शिकानवीन वर्ष म्हणजे स्वतःला सुधारण्यासाठी उत्तम वेळ आहे. यंदा एक नवीन कौशल्य शिकण्याचे वचन द्या जसे की संगणकाचे कौशल्य, नवीन भाषा, हस्तकला किंवा आर्थिक नियोजन. नवीन कौशल्ये केवळ तुमच्या आत्मविश्वासाला वाढवत नाहीत, तर भविष्यकाळात फायदा देखील करतात.स्वतःसाठी वेळ ठेवाआपल्या कामाच्या गडबडीत अनेकदा आपण स्वतःकडे लक्ष देत नाही. यंदा ठरवा की आठवड्यातून किमान दोन तास स्वतःसाठी राखून ठेवाल. आवडती छंद जोपासा, वाचन करा, ध्यानधारणा करा किंवा निसर्गात वेळ घालवा. स्वतःशी वेळ घालवणे मानसिक आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे..NVS Recruitment 2025: नोकरीची सुवर्णसंधी! शिक्षक व शिक्षकेतर पदांसाठी मेगा भरती सुरू; अर्जाची शेवटची तारीख आत्ताच जाणून घ्या!.चुकीच्या सवयी कमी कराआपल्या दैनंदिन आयुष्यात काही सवयी आपल्याला हानी पोहचवतात जसे की जास्त फोन वापरणे, चुकीचा आहार, उशिरा झोपणे किंवा नकारात्मक विचार करणे. यंदा ठरवा की ह्या सवयींचा हळूहळू त्याग कराल. एक डायरी ठेवा आणि त्यात प्रगती लिहित राहा. ही सवय हळूहळू तुमच्या जीवनशैलीत बदल घडवेल.सकारात्मक लोकांभोवती राहाज्या लोकांमुळे तुमचा मानसिक ताण वाढतो किंवा नकारात्मक ऊर्जा मिळते, त्यांच्यापासून थोडे अंतर ठेवा. त्याऐवजी प्रेरक, सकारात्मक आणि आनंदी लोकांच्या संपर्कात राहा. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि मानसिक शांतता मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.