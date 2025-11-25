Tips to Avoid Evil Eye for Newly Weds

लाइफस्टाइल

Nazar Dosh Remedy: इडा पिडा टळो! नवविवाहीतांना लागू शकते नजर; नकारात्मक ऊर्जेपासून वाचण्यासाठी करा 'हे' सोपे उपाय

Nazar Dosh Protection Tips for Newly Married Couples: नवविवाहित जोडप्यांवर येणाऱ्या नजरेपासून बचाव करण्यासाठी हे सोपे आणि प्रभावी पारंपरिक उपाय जाणून घ्या.
Newly Married Couple Evil Eye Remedies: लग्न सोहळ्यात नवविवाहित जोडपं हे सर्वात आनंदी असतं. आनंद, प्रेम आणि उत्साह त्यांच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहत असतो. पण याच आनंदाकडे लोकांचं लक्ष वेधलं जातं. त्यामुळे नकारात्मक ऊर्जा जास्त प्रमाणात पसरते. अनेकदा नजरही लागते. पारंपरिक हिंदू मान्यतेनुसार, अशा नकारात्मक प्रभावांपासून वाचण्यासाठी काही सोपे घरगुती उपाय प्रभावी ठरतात.

