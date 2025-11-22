लाइफस्टाइल
Sale : सारा जमाना Zudio का दिवाना! पण फक्त झुडिओ नाही, तर टाटाच्या 'या' 5 दुकानांमध्ये मिळतोय हजारोंचा डिस्काउंट; स्पेशल ऑफर्स पाहा
Zudio and other tata fashion brand net profit : टाटा ग्रुपने झुडिओ-वेस्टसाईडच्या जोरावर फॅशन मार्केट गाजवलं आहे. ट्रेंट लिमिटेडचा दुसऱ्या तिमाहीत ४५१ कोटींचा निव्वळ नफा, तरुणाई झुडिओची दिवानी!
Zudio Next Sale : भारतीय फॅशन जगतात आज टाटा ग्रुपचे नाव ऐकले की डोळ्यांसमोर येते ती स्टायलिश कपड्यांची रांग आणि परवडणारी किंमत..वेस्टसाईड, झुडिओ, तनेरा, टाटा CLiQ असे एक नाही तर अनेक ब्रँड घेऊन टाटांनी तरुणाईपासून कुटुंबापर्यंत सगळ्यांचे मन जिंकले आहे. आणि आता त्यांची कमाई पाहून तर डोळे विस्फारले जातील ट्रेंट लिमिटेडने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत फायदा ४५१ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे