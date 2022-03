ट्रेनची वाट पाहणे होणार मजेशीर, रेल्वे स्टेशनवर आता Gaming Zone

कित्येकदा असे होते की, ट्रेनवेळवर येत नाही आपल्याला तास न् तास रेल्वे स्टेशनवर वाट पाहावी लागेल. स्टेशनवर बसल्या बसल्या ट्रेनची वाट पाहताना लोकांना कंटाळा येतो. पण, आता तुम्हाला कंटाळा येणार नाही कारण भारतीय रेल्वे आता आपल्या स्टेशनर गेमिंग झोन सूरू करणारा आहे.

होय! देशामध्ये पहिला गेमिंग झोन केएसआर बेंगरुळ सिटी रेल्वे स्टेशनवर (First Gaming Zone at KSR Bengaluru City) सुरु होणार आहे. याचे उद्घाटन 24 मार्च रोजी SWR बंगळुरू येथे मंडळ रेल्वे व्यवस्थापक श्याम सिंग यांच्या हस्ते करण्यात आले. (Now play at gaming zone while waiting for train at KSR Bengaluru City railway station)

हा गेमिंग झोन Gamineazy KSR नावाने भारतीय रेल्वे स्टेशन विकास महामंडळाने (Indian Railway Station Development Corporation) उघडला आहे. वृत्तानुसार, एका 10 वर्षे जुनी गेमिंग कंपनी गेमिंग झोन गेमीनाजी एंटरटेनमेंटने विकसित केले आहे IIM-अहमदाबादचे माजी विद्यार्थी नवीन राजेंद्रन आणि त्यांची बहीण नमिता चालवतात.

कित्येक प्रकारचे गेम उपलब्ध

SWR च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ''केंद्रात अनेक प्रकारचे खेळ आहेत, जे लोक त्यांच्या आवडीनुसार खेळू शकतात. लहान मुले आणि प्रौढांना सर्वांच्या दृष्टीने हे गेम डिझाइन केले आहे. कन्सोल गेमिंग, मोशन गेमिंग, रेसिंग कॉकपिट, व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी गेम आणि व्हर्च्युअल टूर यासारखे गेम देखील समाविष्ट आहेत.

गरजेनुसार तयार खेळ केला आहे

विशेष म्हणजे रेल्वेची लोकसंख्या लक्षात घेऊन गेमिंग झोनची रचना करण्यात आली आहे. तसेच बजेट आणि टाइम फ्रेमची काळजी घेतली जाते. जर एखाद्या प्रवाशाकडे फक्त 5 मिनिटे असतील तर तो क्विक मोशन गेम नावाचा 3 ते 5 मिनिटांचा गेम खेळू शकतो जी ३० रूपयांपासून सुरू होते.