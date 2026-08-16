Numerology Success After 35 : 'या' मूलांकाच्या लोकांना उशिरा मिळते यश; आधी करावा लागतो संघर्ष, पण वयाच्या पस्तीशी-चाळीशीनंतर बदलते नशीब

Numerology and Delayed Success: What Birth Numbers Say :अंकशास्त्रानुसार यश मिळण्याची वेळ प्रत्येकासाठी वेगळी असते. काही लोकांना तरुण वयातच यश मिळते, तर काहींना आपली ध्येये गाठण्यासाठी दीर्घकाळ कठोर परिश्रम आणि संघर्ष करावा लागतो. असे मानले जाते की, १, ४ आणि ८ हे मूलांक असलेल्या व्यक्तींना यश बऱ्याचदा उशिरा मिळते; मात्र, जेव्हा ते मिळते, तेव्हा ते त्यांच्या आयुष्यात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणते..कोणत्याही महिन्याच्या १, ४, ८, १०, १३, १७, १९, २२, २६, २८ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा संबंध या मूलांकांशी असतो. त्यांच्या बाबतीत, यश हे संघर्षाच्या काळानंतरच मिळते. .मूलांक १: उच्च पदे आणि प्रतिष्ठा मिळवणे मूलांक १ मध्ये महिन्याच्या १, १०, १९ आणि २८ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा समावेश होतो. अंकशास्त्रानुसार, मूलांक १ चा संबंध सूर्याशी जोडला जातो, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व आणि प्रतिष्ठा यांचे प्रतीक आहे. .पण, सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे त्यांचे स्थान अधिक बळकट होते. असे मानले जाते की, वयाच्या ३५ ते ४० वर्षांनंतर मूलांक १ असलेल्या व्यक्तींना करिअरमध्ये उच्च पदे, महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळू शकते. जसजसे त्यांचे वय वाढते, तसतसा त्यांचा आत्मविश्वास आणि अनुभव हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद बनते. .मूलांक ४: नशिबात अचानक होणारे बदल महिन्याच्या ४, १३, २२ आणि ३१ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्ती मूलांक ४ च्या अंतर्गत येतात. अंकशास्त्रानुसार, या अंकाचा संबंध राहूशी जोडला जातो. मूलांक ४ असलेल्या व्यक्ती अनेकदा पारंपरिक पद्धतींचे अनुसरण करण्याऐवजी वेगळ्या पद्धतीने काम करणे पसंत करतात. .त्यांची विचारसरणी बऱ्याचदा इतरांपेक्षा वेगळी असते आणि हा अनोखा दृष्टिकोन त्यांना प्रगती करण्यास मदत करतो. तरीही, त्यांना आयुष्यात चढ-उतारांचा सामना करावा लागू शकतो; काही वेळा यश मिळवण्यासाठी त्यांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. .असे मानले जाते की, त्यांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात अचानक सकारात्मक बदल घडून येऊ शकतात. करिअर, आर्थिक बाबी आणि व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये महत्त्वपूर्ण यश सहसा वयाच्या ४० व्या वर्षी किंवा त्यानंतर मिळताना दिसते..Numerology: ११:११ अंक दिसल्यास खरंच इच्छा पूर्ण होतात? 'मास्टर नंबर'बद्दल काय सांगतं अंकशास्त्र? जाणून घ्या अर्थ आणि मान्यता!. मुलांक ८ : संघर्षानंतर यश मिळते महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मुलांक ८ असतो. हा अंक शनि ग्रहाशी संबंधित आहे. शनि हा न्याय आणि कर्माचा ग्रह मानला जातो; ज्योतिषशास्त्रात असे मानले जाते की, शनि फळ देतो खरा, पण ते मिळण्यास विलंब होतो; तरीही त्यातून मिळणारे परिणाम दीर्घकाळ टिकणारे असतात..Career Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक वारंवार नोकरी बदलतात; पण याच निर्णयामुळे बनतं लाखोंचं करिअर.मुलांक ८ असलेल्या व्यक्तींना आयुष्यात अनेकदा आव्हानात्मक परिस्थितींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळण्यास वेळ लागतो, परंतु एकदा का त्यांना यश मिळाले की, ते यश टिकवून ठेवण्यास आणि त्याचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यास ते सक्षम मानले जातात..असे मानले जाते की, वयाच्या ४० व्या वर्षानंतर त्यांच्या आयुष्यातील एक प्रभावी आणि भरभराटीचा टप्पा सुरू होऊ शकतो. दीर्घ संघर्ष आणि अनुभवाच्या शिदोरीनंतर, ते आर्थिक स्थैर्य, करिअरमधील यश आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.