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Numerology Success After 35 : 'या' मूलांकाच्या लोकांना उशिरा मिळते यश; आधी करावा लागतो संघर्ष, पण वयाच्या पस्तीशी-चाळीशीनंतर बदलते नशीब

जन्मतारखेच्या आधारे निश्चित होणारे हे मूलांक असून अंकशास्त्रात त्यांना विशिष्ट ग्रहांशी जोडले जाते. त्यांच्या आयुष्यात अचानक सकारात्मक बदल होऊ शकतात आणि ४० वर्षांनंतर करिअर व आर्थिक क्षेत्रात प्रगती होण्याचे मानले जाते.
Numerology and Delayed Success: What Birth Numbers Say

Numerology and Delayed Success: What Birth Numbers Say

Yashwant Kshirsagar
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Numerology and Delayed Success: What Birth Numbers Say :अंकशास्त्रानुसार यश मिळण्याची वेळ प्रत्येकासाठी वेगळी असते. काही लोकांना तरुण वयातच यश मिळते, तर काहींना आपली ध्येये गाठण्यासाठी दीर्घकाळ कठोर परिश्रम आणि संघर्ष करावा लागतो. असे मानले जाते की, १, ४ आणि ८ हे मूलांक असलेल्या व्यक्तींना यश बऱ्याचदा उशिरा मिळते; मात्र, जेव्हा ते मिळते, तेव्हा ते त्यांच्या आयुष्यात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणते.

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