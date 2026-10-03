October Heat: अचानक वाढलेल्या उष्णतेने आजारी पडू नका; डिहायड्रेशन अन् त्वचेचे त्रास टाळण्यासाठी करा 'हे' सोपे उपाय...

October Heat Health Precautions: पावसाळा संपल्यानंतर आणि हिवाळा सुरू होण्यापूर्वीच्या काळात सध्या महाराष्ट्रात कडक ऊन आणि उकाड्याचा पारा वेगाने चढू लागला आहे. सप्टेंबरअखेर पाऊस कमी होताच हवेतील दमटपणा आणि सूर्याचा कडक तडाखा यामुळे 'ऑक्टोबर हीट'चे (October Heat) चटके बसण्यास सुरुवात झाली आहे. या हवामान बदलामुळे राज्यभरात नागरिकांना तीव्र उकाडा, डिहायड्रेशन, थकवा आणि त्वचेच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे..'ऑक्टोबर हीट' म्हणजे नेमकं काय?मान्सूनचा काळ संपल्यानंतर नैऋत्य मान्सून वारे हळूहळू परतीच्या वाटेवर असतात. हा वेळ पावसाळा आणि हिवाळ्यातील संक्रमणाचा काळ मानला जातो.सूर्याची किरणे अन् वाफ: या काळात आकाश अगदी निरभ्र असते आणि सूर्याची अतिनील किरणे थेट जमिनीवर पडतात. पावसाळ्यानंतर जमिनीत साचलेले पाणी तापल्यामुळे त्याची वाफ होऊन हवेत वर येते.दुहेरी उष्णता: वरून सूर्याचे कडक ऊन आणि खालून जमिनीतून निघणारी गरम वाफ, यामुळे हवेतील आर्द्रता (Humidity) वाढते. याच दुहेरी उष्णतेच्या आणि कोंदट हवामानाच्या स्थितीला 'ऑक्टोबर हीट' म्हटले जाते..Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स \nहृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला! .ऑक्टोबर हीटमध्ये आरोग्यावर होणारे परिणामअचानक वाढलेल्या या अवकाळी तापमानामुळे घाम येणे, डिहायड्रेशन, डोके दुखणे, अंगाची लाही-लाही होणे, चक्कर येणे आणि त्वचेवर पुरळ किंवा घामोळे येणे यांसारखे त्रास उद्भवतात. या त्रासांपासून बचाव करण्यासाठी खालील ५ सोप्या टिप्स अत्यंत उपयुक्त ठरतील-मुबलक पाणी प्या आणि डिहायड्रेशन टाळाघामाद्वारे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे दिवसभरात ८ ते १० ग्लास पाणी आवर्जून प्यावे. फक्त साधे पाणी न पिता लिंबू पाणी, नारळ पाणी, ताक, कोकम सरबत आणि जिरे पाणी यांसारख्या नैसर्गिक पेयांचा आहारात समावेश करा. यामुळे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्स आणि मिठाचे प्रमाण संतुलित राहते. चहा, कॉफी आणि कोल्ड्रिंक्सचे प्रमाण कमी करावे..हलके, सुती अन् फिकट रंगाचे कपडे वापराया दिवसांत घट्ट किंवा नायलॉन आणि जीन्सचे कपडे घालणे टाळावे. सुती (Cotton) अन् सैलसर कपडे वापरल्याने घाम लवकर शोषला जातो आणि त्वचेला हवा लागते. काळ्या व गडद रंगाचे कपडे उष्णता जास्त शोषून घेतात; त्यामुळे पांढरा, फिकट निळा किंवा फिकट हिरवा यांसारख्या हलक्या रंगाच्या कपड्यांची निवड करा.आहारातील बदल: पाण्याचे प्रमाण असलेले अन्न खामसालेदार, तेलकट आणि जड अन्न पचायला कठीण जाते आणि त्यामुळे शरीरात जास्त उष्णता निर्माण होते. जेवणात टरबूज, कलिंगड, काकडी, संत्री, द्राक्षे अशा पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेल्या फळांचा समावेश करा. तसेच दही, ताक, पालेभाज्या आणि कोशिंबीर जास्त खावी. रात्रीचे जेवण हलके ठेवावे..दुपारी १२ ते ४ बाहेर जाणे टाळादुपारच्या वेळी सूर्याची उष्णता सर्वोच्च पातळीवर असते. अत्यंत महत्त्वाचे काम नसल्यास १२ ते ४ या वेळेत घराबाहेर पडणे टाळावे. बाहेर जाणे गरजेचे असल्यास छत्री, टोपी आणि गॉगलचा वापर नक्की करा. लहान मुले आणि ज्येष्ठांना या काळात उन्हापासून जपण्याचा सल्ला दिला जातो. उन्हातून आल्यावर लगेचच अतिथंड पाणी पिऊ नये.वैयक्तिक स्वच्छता आणि त्वचेची काळजीघामामुळे त्वचेवर बॅक्टेरिया वाढून खाज आणि पुरळ येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दिवसातून दोनदा अंघोळ करावी. अंघोळीच्या पाण्यात थोडी तुरटी किंवा कडुलिंबाची पाने टाकल्याने संसर्ग टळतो. अंघोळीनंतर अंग पूर्ण कोरडे करून स्वच्छ व सुती कपडे वापरावेत..थोडक्यात काय लक्षात ठेवावे?ऑक्टोबर हीटचा हा काळ अवघ्या काही आठवड्यांचा असतो. पण या काळात थोडा जरी निष्काळजीपणा दाखवला, तर आजारी पडण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे योग्य आहार, मुबलक पाणी आणि उन्हापासून संरक्षण करून या दिवसांत स्वतःचे आणि कुटुंबाचे आरोग्य जपा..Skin Care: ड्रेसिंग टेबलवर वर्षांनुवर्षे पडलेला परफ्युम सुरक्षित आहे का? त्वचेसाठी ठरू शकतो घातक; 'हे' बदल दिसताच वापरणे करा बंद! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.