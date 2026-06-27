Online Matrimony Fraud: ऑनलाईन लग्न जमवताय ? फसवणूक टाळण्यासाठी सायबर पोलिसांच्या 'या' १० नियमांचे करा पालन !

Cyber Alert: आजकालच्या बदलत्या काळात लग्न जमवण्यासाठी मॅट्रिमोनी साईट्स आणि ऑनलाईन माध्यमांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ऑनलाईन पद्धतीने योग्य जोडीदार मिळण्यास मदत होत असली, तरी यामध्ये फसवणुकीचे आणि ब्लॅकमेलिंगचे प्रकारही समोर येत आहेत. खोट्या प्रोफाईल्स तयार करून लोकांना लुटणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी सायबर क्राईम ब्रँचने काही महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहेत..ऑनलाईन पार्टनर शोधताना खालील १० गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा.१. मॅट्रिमोनी साईटची खात्री करा: कोणत्याही वेबसाईटवर प्रोफाईल बनवण्यापूर्वी ती साईट सुरक्षित आहे का, याची तपासणी करा. जुन्या युजर्सचे रिव्ह्यूज वाचा आणि विश्वासू वेबसाईटचीच निवड करा.२. नवीन ईमेल आयडी तयार करा: नोंदणी करण्यासाठी तुमचा नेहमीचा ईमेल आयडी वापरणे धोक्याचे ठरू शकते. सुरक्षेसाठी एक नवीन स्वतंत्र ईमेल आयडी तयार करा. तसेच पडताळणी झाल्याशिवाय फोटो किंवा पत्ता शेअर करू नका..Bank Cyber Security: बँक खाते आणि सायबर गुन्हेगारी.३. सार्वजनिक ठिकाणीच भेटा: पहिल्यांदा भेटायचे असल्यास नेहमी गर्दीच्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी भेटण्याचे नियोजन करा. कोणत्याही अनोळखी ठिकाणी जाणे टाळा.४. मनमोकळेपणाने प्रश्न विचारा: समोरील व्यक्तीला समजून घेण्यासाठी मनात असलेले सर्व प्रश्न आणि शंका स्पष्टपणे विचारा. यामुळे समोरची व्यक्ती खरं बोलतेय की खोटं, याचा अंदाज येईल..५. सखोल माहिती गोळा करा: समोरील व्यक्तीने प्रोफाईलमध्ये दिलेली माहिती खरी आहे की नाही, याची पडताळणी करा. त्यांच्या कामाची जागा, कुटुंब आणि नातेवाईकांबद्दल पूर्ण माहिती काढूनच पुढचे पाऊल टाका.६. कुटुंबाला विश्वासात घ्या: ऑनलाईन जोडीदार शोधताना प्रत्येक गोष्ट आपल्या कुटुंबासोबत शेअर करा. तुम्ही कोणाला, कधी आणि कुठे भेटायला जात आहात, याची कल्पना घरच्यांना नक्की द्या.७. खाजगी माहिती देणे टाळा: सुरुवातीच्या बोलण्यामध्येच फोन नंबर, घराचा पत्ता किंवा इतर गोपनीय माहिती मागणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहा. पूर्ण विश्वास बसल्याशिवाय खाजगी माहिती देऊ नका..८. संवेदनशील फोटो शेअर करू नका: सायबर गुन्हेगार फोटोंचा वापर करून ब्लॅकमेल करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तुमचे खाजगी किंवा संवेदनशील फोटो कोणालाही पाठवू नका.९. पैशांचे व्यवहार पूर्णपणे टाळा: ऑनलाईन ओळख झालेल्या व्यक्तीला कधीही पैसे देऊ नका. समोरील व्यक्ती कितीही मोठी अडचण सांगत असली, तरी आर्थिक व्यवहार करणे पूर्णपणे टाळा.१०. NRI प्रोफाईल्सबाबत विशेष काळजी घ्या: परदेशात राहणाऱ्या (NRI) प्रोफाईल्सबाबत जास्त अलर्ट राहा. प्रत्यक्ष भेटल्याशिवाय आणि त्यांच्या परदेशातील पत्त्याची व कामाची खात्री केल्याशिवाय लग्नाचा कोणताही शब्द देऊ नका..Cyber Theft : हायप्रोफाइल नागरिक रडारवर! सायबर चोरट्यांचा ‘सोर्स’ कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.