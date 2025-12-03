लाइफस्टाइल

Open Phone Policy in Relationship: नात्यात विश्वास आणि पारदर्शकता वाढवायची आहे? मग ‘ओपन फोन पॉलिसी’ ठरते खरा गेमचेंजर!

Couples Embrace Open Phone Policy For Stronger Bonds: नात्यातील संशय, गैरसमज आणि तणाव दूर करून विश्वास व पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ‘ओपन फोन पॉलिसी’ हा आधुनिक जोडप्यांमध्ये लोकप्रिय होत असलेला ट्रेंड आहे.
Open Phone Policy in Relationships

What is Open Phone Policy Trend in Modern Relationships that is Being Used to Build Stronger Bonds

सकाळ वृत्तसेवा
Why Open Phone Agreements Are Strengthening Modern Relationships: आधुनिक नात्यांमध्ये वाढता अविश्वास, गुपिते आणि गैरसमज यामुळे अनेक जोडपी तणावाचा सामना करत आहेत. या सर्व समस्यांवर तोडगा म्हणून, अलीकडेच चर्चेत आलेली ओपन फोन पॉलिसी नात्यात फायदेशीर ठरत आहे.

