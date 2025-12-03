Open Phone Policy in Relationship: नात्यात विश्वास आणि पारदर्शकता वाढवायची आहे? मग ‘ओपन फोन पॉलिसी’ ठरते खरा गेमचेंजर!

Why Open Phone Agreements Are Strengthening Modern Relationships: आधुनिक नात्यांमध्ये वाढता अविश्वास, गुपिते आणि गैरसमज यामुळे अनेक जोडपी तणावाचा सामना करत आहेत. या सर्व समस्यांवर तोडगा म्हणून, अलीकडेच चर्चेत आलेली ओपन फोन पॉलिसी नात्यात फायदेशीर ठरत आहे..या पॉलिसीमध्ये जोडपी एकमेकांचे फोन, मेसेजेस आणि सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटी एकमेकांना लपवून न ठेवता पारदर्शकपणे शेअर करतात. नात्यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे संशय. मोबाइलमध्ये काय चालले आहे, मेसेज कोणाचा आहे, सोशल मीडियावर कोणाशी संवाद सुरू आहे, यावरून अनेकदा दोघांमध्ये अविश्वास वाढतो. ओपन फोन पॉलिसीमुळे या शंकांना ब्रेक लागत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..नात्यात विश्वास, संवाद आणि पारदर्शकता वाढवणारी ओपन फोन पॉलिसी सध्या प्रेमसंबंधातील नवा ट्रेंड म्हणून लोकप्रिय होत आहे. ही पॉलिसी मात्र कोणावर बंधन म्हणून नव्हे तर, एकमेकांवरील विश्वास वाढवण्यासाठीची पद्धत म्हणून स्वीकारली तरच ती नात्यात खरी सकारात्मकता आणू शकते..भांडणांवर परिणामकारक उपायया संकल्पनेत एकमेकांच्या गोपनीयतेचा भंग न करता समजून आणि विश्वासाने फोन वापरण्याची संस्कृती तयार होते. जेव्हा जोडीदार स्वतःहून आपली मोबाइल सुरू करतो, तेव्हा त्यातून मिळणारा विश्वास नाते अधिक मजबूत करतो. अनेक तरुण जोडपी आणि नवविवाहितांनी या पॉलिसीचा अवलंब सुरू केला असून, त्यामुळे भांडणांचे प्रमाण कमी होत आहेत. सोशल मीडियावरही या पॉलिसीबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिसून येत असून, गोपनीयता राखत पारदर्शकता स्वीकारणे हेच यशस्वी नात्याचे सूत्र असल्याचा सूर अनेकांकडून ऐकायला मिळतो..ओपन फोन पॉलिसीचा नात्यात अवलंब केला तर जोडप्यांचा एकमेकांप्रती विश्वास वाढतो. दोघांनाही काही लपवायचे नसल्याची भावना तयार होते. डिजिटल युगात विश्वास फोनवर बांधला जातो. परंतु, त्यासोबत वर्तन, प्रामाणिकपणा व खरा संवाद नात्यात असल्यास संशयाला वाव राहणार नाही. तसेच, फोनचा पासवर्ड जोडीदाराला माहिती असल्यास दोघांवर नकळत स्वतःचे वागणे नीट राखण्याची जबाबदारी येते आणि दोघांमधील नाते अधिक घट्ट होऊ शकते.- प्रेमलता पाटील, समुपदेशक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.