निराशेला कवटाळून बसण्याऐवजी संयम आणि समजूतदारपणाने जीवनात साधता येते प्रगती

बहुतेक जण आशावादी असतात; पण काहींना सतत निराशेने वेढलेले असते. मनानेच निर्माण केलेल्या आशा आणि निराशा या दोन अवस्थांकडे तटस्थपणे आणि पुरेशा समजूतदारपणे पाहायला शिकले पाहिजे. आशा मनाला उभारी देते; तर निराशा त्याला खोल गर्तेत लोटते. आशा कृतीला प्रवृत्त करते; तर निराशा निष्क्रिय बनवते. आशा म्हणजे उद्दिष्टाकडे केलेला सकारात्मक प्रवास आणि निराशा म्हणजे शून्यात घेतलेली उडी.आशा-निराशेचा खेळ प्रत्येकाच्याच आयुष्यात सुरू असतो. आशेबरोबर ऊर्जा असते; म्हणूनच तिच्यात चैतन्य असते. निराशा म्हणजे ऊर्जाहीनता, आळस. तेथे तमाचे राज्य असते. अपेक्षित घडले नाही, की निराशा तिचे जाळे फेकते आणि आपण त्यात अडकतो. या "अनपेक्षिता'ची शक्याशक्यता, तारतम्य लक्षात घेणे, म्हणजेच निराशेपासून दूर राहणे..- आशा जरूर हवी; कारण ती प्रगतीची वाट असते. एक महत्त्वाचे ः ती पोकळ असता कामा नये. पोकळ आशा छोट्या-छोट्या आंदोलनांनी वाऱ्यावर उडून जाते. आशा पक्की, समजुतीने निश्चित केलेली असेल, तर कोणत्याही बाह्य कारणांचा परिणाम तिच्यावर होत नाही.- अंधार आणि निराशा यांचे नाते जवळचे आहे. निराशेने वेढलेली माणसे प्रकाश टाळतात, ती एकलकोंडी होतात, ती यामुळेच. निराश माणूस त्या निराशेलाच एवढा कवटाळून बसतो, त्याच विचारांत राहतो, की त्या गुंत्यातून सुटका करून घेणे त्याला जवळजवळ अशक्य वाटू लागते..- प्रयत्नांचे सातत्य हा आशेकडे केलेला योग्य प्रवास असतो. प्रयत्नांशिवाय आशा पूर्ण होण्याचे स्वप्न म्हणजे हवेतील मनोरा. प्रयत्न, पुन्हा प्रयत्न, न थकता प्रयत्न ही आशेकडे जाण्याच्या प्रवासाची खरी किंमत असते. ती प्रत्येकाला चुकती करावीच लागते.- आशा-निराशा या भावनांकडे अलिप्तपणे पाहता यायला हवे. ती आंदोलने येत-जात राहणारच. तुफान येईल, म्हणून बोटी-होड्या हाकारणे कुणा थांबवते थोडेच? त्यासाठी संयम आणि निकोप दृष्टिकोन हवा.खूप प्रयत्न करूनही एखादी गोष्ट साध्य होत नाही आणि या सततच्या अनुभवांतून निराशा येते. आपले काही तरी चुकते आहे, ही भावना बळावते. "नशिबातच नाही, त्याला तुम्ही काय करणार?' हे वाक्य जवळचे वाटू लागते. हे माझ्याच वाट्याला का येते?.- प्रयत्न आणि साध्य यांत अंतर पडल्याने आणि हा नेहमीचा अनुभव असल्याचा समज झाल्याने निराश वाटते. आपल्याला जे मिळवायचे आहे, त्यासाठी काय, किती प्रयत्न करायला हवेत, याचा अंदाज चुकत नाही ना, हे तपासून पाहत राहावे लागते. आपण जे प्रयत्न करतो, ते अपुरे, दिशाहीन असले, तर साध्य दूरच राहणार. काही तरी चुकते आहे, असे वाटते, त्यातच या प्रश्नाचे उत्तर दडलेले आहे. चूक मान्य करण्याची बहुतेकांची प्रवृत्ती आणि तयारी नसते. चुकांपासून दूर जाण्यासाठी आपण नशीब वगैरे कल्पनांचा आधार घेतो आणि मनाची काही तरी समजूत घालण्याचा प्रयत्न करतो. आजचा प्रयत्न हे उद्याचे दैव असतो, हे लक्षात घ्या. तुम्ही योग्य प्रयत्न न करता यशाची वाट पाहण्यात स्वतःचीच फसवणूक करीत आहात..दैनंदिन जीवनात अनेक घटना अशा घडतात, की त्या वेळी संयम सुटतो, रागाचा पारा चढतो. समतोल विचार करायला हवा, हे पटतेही; पण ते काही केल्या जमत नाही. काय होते आहे, हे मला कळते; पण वळत नाही..- ज्या घटनांमुळे आपला संयम सुटतो, त्या कोणत्या ते पाहा. त्याची यादी केली, तर तुम्हाला डोळ्यांपुढे त्याचा आरसा दिसेल. त्यांपैकी किती गोष्टींवर तुमचा ताबा होता, किती गोष्टी तुम्ही थांबवू शकला असता, हे तपासा. तुम्हाला असे आढळेल, की त्यांतील बहुतेक गोष्टी तुमच्या हाती नसलेल्याच असतात. वाहतूक कोंडीत अडकल्याने दिलेल्या वेळेत पोचू शकला नाहीत, दुसऱ्याने जे काम करणे अपेक्षित होते, तसे झाले नाही, गाड्यांना उशीर झाला...यादी मोठी होऊ शकेल; पण यां घटनांत तुम्ही चिडून तरी काय होणार असते? निरोपांची देवघेव करण्यात, सहकाऱ्यांना अपेक्षा समजावून सांगण्यात तुम्हीही कमी पडता, तेव्हाच यांतील काही गोष्टी निर्माण होतात. समतोल विचार, हे परिपक्वपणाचे लक्षण आहे. ही परिपक्वता तुमच्या विचारांत, वर्तनात झिरपली पाहिजे. मनाचा क्षोभ होणाऱ्या घटनांकडे या वर्गीकरणातून पाहायचा सराव करा. विविध घटनांनी मनावर उमटणारे हलके-तात्कालिक तरंग हळूहळू विरत जातील. त्यातूनच समतोल आणि अखेर मानसिक शांती मिळेल. तो अनुभव निरामय असतो.