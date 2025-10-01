Oxidized Jewelry : कलात्मक ‘चंदेरी’ साज; ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी का झाली आहे प्रत्येकाची आवडती?

राधिका वळसे-पाटीलAffordable jewelry : सध्याच्या दागिन्यांच्या परंपरेत ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरीचे स्थान आता खास झाले आहे. कमी किमतीत देखणी आणि आकर्षक वाटणारी ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी तरुणाईपासून ज्येष्ठ महिलांपर्यंत सर्वांनाच भावते. काळपट-रुपेरी रंग आणि त्यावरील नक्षीकाम ही या दागिन्यांची खरी ओळख आहे. .ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी ही पारंपरिक सौंदर्याला आधुनिकतेची जोड देणारी पद्धत आहे. बनविण्याची खास पद्धत, विविधतेने नटलेले प्रकार आणि वापरातील सोपेपणा यामुळेच या ज्वेलरीची फॅशन कधीही कालबाह्य होत नाही..ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी प्रामुख्याने धातूला (बहुतेक वेळा चांदी किंवा मिश्रधातू) कृत्रिम रासायनिक प्रक्रियेने काळसर रंग आणून तयार केली जाते. या प्रक्रियेमुळे धातूला जुना; पण मोहक लूक मिळतो. त्यानंतर त्यावर हाताने किंवा मशीनद्वारे नक्षीकाम केले जाते. अनेक ठिकाणी दगड, मणी, मोती किंवा रंगीत काचेचा वापर करून ज्वेलरीला अधिक आकर्षक रूप दिले जाते..ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरीचे प्रकारनेकलेस व चोकर्स : मोठ्या आकाराचे, मिररवर्क असलेले चोकर्स तरुण मुलींमध्ये लोकप्रिय आहेत.झुमके व कानातले : लांबट झुमके, स्टड्स किंवा घंटेसारखी कानातले हे प्रत्येकासाठी सहज उपलब्ध प्रकार.बांगड्या व कडे : साधे, नक्षीदार किंवा रंगीत दगडांनी सजवलेले कडे पारंपरिक पोशाखाला उठाव देतात.अंगठ्या : मोठ्या डिझाइनच्या अंगठ्या फॅशन स्टेटमेंट बनतात.पैंजण : ग्रामीण भागात तरुणींमध्ये यांचा विशेष वापर होतो.याशिवाय केसात लावायच्या पिन्स, नथ, कमरपट्टा, टो- रिंग, ब्रोचेस हे प्रकारसुद्धा ऑक्सिडाइज्ड स्वरूपात मिळतात..Jewelry Shopping Tips: आर्टिफिशियल दागिने खरेदी करताना कोणत्या टिप्स फॉलो कराव्या, वाचा एका क्लिकवर.ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी ही सर्वांत जास्त फेस्टिव्हल्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉलेज फंक्शन्स, दांडिया-गरबा, नवरात्री यांसारख्या प्रसंगी वापरली जाते. आजकाल ऑफिस पार्टी, कॅज्युअल गेट-टुगेदर किंवा साध्या ड्रेसिंगसाठीही ही ज्वेलरी महिलांना आवडते. पारंपरिक साडी, सलवार सूट किंवा लहंगा यांच्याबरोबर तसेच वेस्टर्न आउटफिट्ससोबतही ही ज्वेलरी सुंदर दिसते. ही ज्वेलरी किफायतशीर किंमतीत असून स्ट्रीट मार्केट, कोणत्याही दुकानात, ऑनलाइन शॉपिंग, प्रदर्शनांत ती सहज मिळते..वापर कुठे आणि कधी?ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी ही बहुपयोगी आहे. दांडिया, गणेशोत्सव, दिवाळी यांसारख्या प्रसंगी पारंपरिक पोशाखांसोबत उत्तम दिसते. तसेच नाटक, नृत्यप्रयोग किंवा कॉलेज फेस्टमध्ये ऑक्सिडाइज्ड दागिने खास शोभतात. ऑफिस आणि पार्टी लूकसाठी, हलके स्टड्स, ब्रेसलेट्स आणि लहान नेकपीसेस ऑफिस ड्रेसकोडमध्ये शोभतात..लोकप्रियतेमागील कारणेकिफायतशीर किंमत : सोन्या-चांदीच्या तुलनेत खूपच कमी दरात उपलब्ध.डिझाइन्सची अफाट विविधता : ग्रामीण ते आधुनिक, ट्रायबल ते एलिगंट असे सगळेच प्रकार सहज मिळतात.मिक्स अँड मॅच : पारंपरिक साडीपासून डेनिम जॅकेटपर्यंत कोणत्याही पोशाखासोबत शोभते.सोपी उपलब्धता : स्ट्रीट मार्केट, हाट, स्थानिक प्रदर्शनं तसेच ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म्सवर सहज मिळते.देखभालीत सोपी : सोन्याप्रमाणे बँक लॉकरमध्ये ठेवण्याची गरज नाही; साध्या कपाटात सहज सांभाळता येते..Gold Jewelry: सोन्याचे दागिने हे केवळ शोभेचे साधन नसून, सांस्कृतिक वारसा अन्...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.