Oxidized Jewelry : कलात्मक ‘चंदेरी’ साज; ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी का झाली आहे प्रत्येकाची आवडती?

fashion trends : ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी का लोकप्रिय झाली आहे? कमी किंमत, आकर्षक डिझाइन्स आणि साडीपासून डेनिमपर्यंत कोणत्याही पोशाखावर शोभून दिसणाऱ्या या दागिन्यांचे फायदे जाणून घ्या.
Aarti Badade
राधिका वळसे-पाटील

Affordable jewelry : सध्याच्या दागिन्यांच्या परंपरेत ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरीचे स्थान आता खास झाले आहे. कमी किमतीत देखणी आणि आकर्षक वाटणारी ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी तरुणाईपासून ज्येष्ठ महिलांपर्यंत सर्वांनाच भावते. काळपट-रुपेरी रंग आणि त्यावरील नक्षीकाम ही या दागिन्यांची खरी ओळख आहे.

