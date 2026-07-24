लाइफस्टाइल

Palm Oil Effects: स्वस्त पाम तेलाची महागडी किंमत;जंगले धोक्यात,आरोग्यही संकटात!

How Palm Oil Affects Your Body & Earth: जंगलतोड, हृदयविकाराचा धोका आणि बनावट पदार्थांचा सुळसुळाट; जाणून घ्या पाम तेलाचे भयानक वास्तव...
Palm Oil Effects You Need To Know

Palm Oil Effects You Need To Know

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Healthy Fat OR Heart Attack Risk?: तुम्ही रोज खात असलेले बिस्किट्स, बटर, गोठवलेले अन्न किंवा वापरत असलेले शॅम्पू, साबण आणि सौंदर्यप्रसाधने या सर्व उत्पादनांच्या मागे एक सारखेपणा आहे, ते म्हणजे पाम तेल (Palm Oil). आफ्रिकन 'एलिस ग्वेनेन्सिस' (Elaeis Guineensis) या ताडाच्या झाडापासून मिळणारे हे तेल जागतिक स्तरावर सर्वाधिक वापरले जाणारे वनस्पती तेल आहे. पण, या तेलाच्या अतिउत्पादनामुळे आग्नेय आशियातील पर्यावरणाचा समतोल कोलमडला आहे.

पाम तेलाची जगभरात एवढी मागणी का ?

  • कमी खर्चात जास्त उत्पादन: इतर वनस्पती तेलांच्या तुलनेत पाम झाडांची उत्पादन क्षमता खूप जास्त असते.

  • टिकाऊपणा आणि वापर सुलभता: हे तेल उच्च तापमानाला स्थिर राहते, अन्नपदार्थ खराब होण्यापासून वाचवते आणि त्याला स्वतःची उग्र चव किंवा वास नसतो.

  • ट्रान्स-फॅट्सला पर्याय: प्रक्रिया केलेल्या अन्न उद्योगामध्ये ट्रान्स-फॅट्स कमी करण्यासाठी पाम तेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

जगभरातील तब्बल ५०% ग्राहक उत्पादनांमध्ये पाम तेलाचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष वापर होतो.

Loading content, please wait...
Cancer
environment
Forest
Oil
heart attack
Cancer Patients
Palm Oil
forest animals
Deforestation
heart attack causes
health
Environmental Concerns
forest conservation methods
food
healthy food production
palm tree ownership rights
recent food safety news
environmental agriculture practices