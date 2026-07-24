Palm Oil Effects: स्वस्त पाम तेलाची महागडी किंमत;जंगले धोक्यात,आरोग्यही संकटात!

Healthy Fat OR Heart Attack Risk?: तुम्ही रोज खात असलेले बिस्किट्स, बटर, गोठवलेले अन्न किंवा वापरत असलेले शॅम्पू, साबण आणि सौंदर्यप्रसाधने या सर्व उत्पादनांच्या मागे एक सारखेपणा आहे, ते म्हणजे पाम तेल (Palm Oil). आफ्रिकन 'एलिस ग्वेनेन्सिस' (Elaeis Guineensis) या ताडाच्या झाडापासून मिळणारे हे तेल जागतिक स्तरावर सर्वाधिक वापरले जाणारे वनस्पती तेल आहे. पण, या तेलाच्या अतिउत्पादनामुळे आग्नेय आशियातील पर्यावरणाचा समतोल कोलमडला आहे.पाम तेलाची जगभरात एवढी मागणी का ?कमी खर्चात जास्त उत्पादन: इतर वनस्पती तेलांच्या तुलनेत पाम झाडांची उत्पादन क्षमता खूप जास्त असते.टिकाऊपणा आणि वापर सुलभता: हे तेल उच्च तापमानाला स्थिर राहते, अन्नपदार्थ खराब होण्यापासून वाचवते आणि त्याला स्वतःची उग्र चव किंवा वास नसतो.ट्रान्स-फॅट्सला पर्याय: प्रक्रिया केलेल्या अन्न उद्योगामध्ये ट्रान्स-फॅट्स कमी करण्यासाठी पाम तेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.जगभरातील तब्बल ५०% ग्राहक उत्पादनांमध्ये पाम तेलाचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष वापर होतो..पर्यावरणावर होणारा गंभीर परिणामजगातील सुमारे ८५% पाम तेलाचे उत्पादन केवळ इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोन देशांत होते. या उत्पादन प्रक्रियेमुळे खालील गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत-मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड (Deforestation): पामच्या लागवडीसाठी हजारो हेक्टर पर्जन्य जंगले (Rainforests) नष्ट केली जात आहेत.जैवविविधतेला धोका: जंगले नष्ट झाल्यामुळे हत्ती, वाघ आणि अनेक दुर्मिळ पक्ष्यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाले आहेत.ग्लोबल वॉर्मिंग आणि प्रदूषण: झाडे तोडल्याने आणि जमिनी मोकळ्या केल्याने मोठ्या प्रमाणावर हरितगृह वायू उत्सर्जित होतात, ज्यामुळे जागतिक तापमानवाढीत भर पडत आहे.मानवी हक्कांचे उल्लंघन: अनेक भागांत या उद्योगामध्ये बालमजुरी आणि स्थानिक आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रकार समोर आले आहेत..Protein-Rich Sprouts Chaat Without Oil: रोजच्या स्प्राउट्स चाटला द्या अजून हेल्दी ट्विस्ट; तेलाशिवाय तयार करा हा पौष्टिक नाश्ता.आरोग्यावरील परिणामपाम तेलाच्या सेवनाबाबत आरोग्य आणि आहारतज्ज्ञांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे-सॅच्युरेटेड फॅट्सचे उच्च प्रमाण (High in Saturated Fats)- पाम तेलामध्ये 'पामिटिक ॲसिड' (Palmitic Acid) नावाचे सॅच्युरेटेड फॅट मोठ्या प्रमाणावर असते. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या (AHA) मते, पामिटिक ॲसिडमुळे शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL Cholesterol) झपाट्याने वाढते. रक्तात वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढल्याने रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होतात, जो हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा (Cardiovascular Disease) प्रमुख धोका मानला जातो.अतिप्रक्रिया केलेल्या अन्नातील सुळसुळाट (Association with Ultra-Processed Foods)-पाम तेल अत्यंत स्वस्त आणि टिकायला चांगले असल्याने बिस्किट्स, बेकरी उत्पादने, चिप्स, इन्स्टंट नूडल्स आणि इतर 'अतिप्रक्रिया केलेल्या अन्नात' याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. अशा अन्नाच्या नियमित सेवनामुळे लठ्ठपणा (Obesity) आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्स (Insulin Resistance) वाढतो, ज्यामुळे लहान वयातच मधुमेहाची समस्या उद्भवते..कर्करोगास कारणीभूत ठरण्याची शक्यता (Potential Carcinogenic Byproducts)- पाम तेलाचा वास आणि रंग घालवण्यासाठी जेव्हा ते उच्च तापमानाला रिफाईन (Refined) केले जाते, तेव्हा त्यात 'ग्लायसिडिल ईस्टर्स' (Glycidyl Esters) सारखे घातक रासायनिक उप-घटक तयार होतात. युरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटीने (EFSA) केलेल्या अभ्यासानुसार, उच्च तापमानाला रिफाईन केलेले पाम तेल घातक ठरू शकते आणि यामुळे कर्करोगाचा (Cancer) धोका निर्माण होऊ शकतो.बनावट चीझ आणि दुग्धजन्य पर्यायांमध्ये होणारा वापर (Cheese Substitutes)- दुधाच्या फॅटऐवजी किंवा बनावट चीझ (Cheese Analogues) तयार करताना पाम तेलाचा वापर केला जातो. दुधातील फॅटच्या तुलनेत पाम तेलातील 'मोनोअनसॅच्युरेटेड' आणि 'पॉल्युअनसॅच्युरेटेड' फॅटी ॲसिड्स काही अंशी कोलेस्ट्रॉल पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करतात, तसेच यातील नैसर्गिक 'टोकोफेरॉल' (Vitamin E) मुळे पोषणमूल्य मिळते. पण, वर नमूद केलेले इतर धोके पाहता याचा मर्यादित वापर करणेच हिताचे ठरते..पाम तेलाला पूर्णपणे बंद करणे शक्य आहे का?पाम तेलाला पूर्णपणे पर्याय शोधणे सोपे नाही. जर पाम तेलाऐवजी सोयाबीन, सूर्यफूल किंवा कॅनोला तेलाचा वापर वाढवला, तर त्याच प्रमाणात तेल मिळवण्यासाठी सध्याच्या तुलनेत ४ ते १० पट जास्त जमिनीची आवश्यकता लागेल. यामुळे इतर क्षेत्रांत आणखी मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होण्याचा धोका आहे.त्यामुळे पाम तेलाचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यापेक्षा ते शाश्वत पद्धतीने (Sustainably) कसे पिकवता येईल, यावर आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचा भर आहे.ग्राहकांनी काय करावे? 'असे' ओळखा शाश्वत पर्यायघटकांची नावे ओळखा: उत्पादनांच्या लेबल्सवर अनेकदा पाम तेलाचे नाव थेट नसून Palmate, Palmitate, Glyceryl Stearate, Sodium Lauryl Sulfate किंवा सामान्य Vegetable Oil असे लिहिलेले असते.प्रमाणित उत्पादने निवडा: खरेदी करताना RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Rainforest Alliance, ISCC, MSPO किंवा ISPO ची मानके आणि लोगो असलेली उत्पादने प्राधान्याने निवडा.पारदर्शकतेची मागणी करा: ब्रँड्स आणि कंपन्यांना शाश्वत पद्धतीने उत्पादित पाम तेल वापरण्यासाठी आग्रही रहा..Too Much Oil Is Dangerous: तेलाचे अतीसेवन आरोग्यासाठी घातक; आहारात खाद्यतेल जपून वापरण्याचा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 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