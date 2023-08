Palmistry: हातावरची रेषा अशी असेल तर उजळेल भाग्य, धन-धान्य-आरोग्याची होईल बरसात!

Palmistry: हिंदू धर्मानुसार अनेक लोक स्वत:च्या भविष्याबाबत अनेक गोष्टींचा अभ्यास करतात. जन्मत: बाळाची कुंडली बनवली जाते. तर, लग्न, वास्तूशांत किंवा शुभ कामाच्या वेळीही मुहुर्त अन् कुंडली मांडली जाते. आपलं भविष्य कसं असेल हे पाहण्याचा अजून एक मार्ग म्हणजे हस्तरेषा.

अनेक लोक हस्तरेषांवर विश्वास ठेवतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या हातावरील रेषा त्याच्या भविष्याबद्दल संकेत देत असतात. असं म्हणतात की, आपल्या कर्मानुसार हातावरील रेषा बदलत असतात. मात्र, हस्तरेषा शास्त्रानुसार हातावरील मुख्य रेषांच्या ऐवजी अनेक छोट्या-छोट्या रेषा हातावर असतात त्यांना गौण रेषा म्हटलं जातं. (Palmistry: Wrist lines can tell your future, know what palmistry says)

अशा असंख्य छोट्या रेषांमध्ये फक्त एक रेष मुख्य असते आणि त्या रेषेला सुमन रेषा म्हणतात. हस्तरेषा शास्त्रातील हातावरील रेषा पाहून व्यक्तीचे नशीब आणि भविष्याविषयी अनेक गोष्टी जाणून घेता येतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का की हातावरील रेषा तुमच्या नशिबाबद्दल बरंच काही सांगू शकतात? हस्तरेषा शास्त्रानुसार हातावरील रेषा काय दर्शवतात ते जाणून घेऊया.

हस्तरेषा शास्त्रानुसार, काही रेषा वाचून व्यक्तीचे भाग्य निश्चित केले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे हाताच्या रेषेतील व्यक्तीच्या नशिबाबद्दलही अनेक गोष्टी माहीत असतात. सहसा एखाद्या व्यक्तीच्या हातावर दोन ते तीन थेट रेषा असतात. हस्तरेषाशास्त्रानुसार, ही रेषा जितकी लांब असेल तितकी व्यक्ती अधिक जगते.

हातावरची पहिली रेष

हस्तरेषा शास्त्रानुसार हाताच्या तळव्यावरची पहिली रेषा उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य दर्शवते, परंतु ही रेषा मध्यभागी तुटल्यास अशा लोकांच्या आयुष्यात अनेक समस्या येतात. असे मानले जाते की अशा लोकांची स्वप्ने अपूर्ण राहतात.

दुसरी रेष काय सांगते

जर हाताच्या तळव्यावरची दुसरी रेषा मजबूत आणि स्पष्टपणे दिसत असेल तर व्यक्ती जीवनात भरपूर पैसा कमावते. त्याला पैशाची कमतरता नसते, परंतु जर ही रेषा हलकी किंवा पातळ असेल तर त्याला जीवनात पैशाशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागते. (Palmistry)

तिसरी रेषा काय म्हणते

हाताच्या तळव्यावरची तिसरी रेष 55 ते 60 वर्षांनंतरचे आयुष्य हायलाइट करते. हस्तरेषा शास्त्रानुसार, मनगटाची मजबूत तिसरी रेषा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला वृद्धापकाळात धन आणि आरोग्य लाभ मिळेल. परंतु तुटलेली रेषा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला वृद्धापकाळात आरोग्य आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. (Astrology)

चौथी रेष असते का?

हातावरील चौथी रेषा क्वचितच लोकांच्या हातात आढळते, परंतु ज्यांच्या हातात ही रेषा असते तेही दीर्घायुष्य जगतात. हे लोक आपल्या प्रतिभेने सर्वांना आकर्षित करतात. यासोबतच या लोकांची कौटुंबिक पार्श्वभूमीही खूप मजबूत आहे.