Parenting Tips : जास्त प्रेमाची मोठी किंमत! मुलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी पालकांनी कोणत्या सवयी सोडाव्या?

Over-Affection Parenting : पालकांचे अतिप्रेम मुलांमध्ये न्यूनगंड आणि इतरांवर अवलंबून राहण्याची सवय लावते. स्वतःच्या प्रेमावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे का आहे याबद्दल जाऊन घ्या.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजीव तांबे

Excessive parental love creates dependency : माझ्या वर्गातली मैथिली नेहमी एकटी एकटी असायची. तिला कुणी खास मैत्रीणच नव्हती. ती कोणात मिसळायची नाही. याचा अर्थ ती एकलकोंडी होती असा नव्हे. ती वर्गातल्या सर्व गोष्टींत भाग घ्यायची.

