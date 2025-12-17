Parental Pressure vs Childhood Freedom: कोवळ्या मनावर अपेक्षांचे ओझे; पालकांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मैदानी खेळ मुलांपासून कोसो दूर

Are Parents Sacrificing Children’s Playtime for Academic Dreams: आधुनिक जीवनशैलीत मुलांना मोबाईल, टीव्ही, व्हिडिओ गेमचे व्यसन लागले आहे. त्यामुळे ही मुले मैदानी खेळापासून कोसो दूर गेली आहेत. अशातच पालक आपल्या मुलांकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवत आहेत. त्यामुळे मुलांच्या मनावर मानसिक ताण येतो. स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी पालकांकडून सतत अभ्यासाचा आग्रह धरला जात असल्यामुळे, त्यांच्या कोवळ्या मनावर अपेक्षांचे ओझे पडले आहे. याच ओझ्याखाली मुलांना खेळण्यासाठी वेळ मिळत नसल्यामुळे त्यांना मैदानी खेळाचा विसर पडला आहे..सकाळपासून रात्रीपर्यंत शाळा, शिकवणी वर्ग, गृहपाठ आणि परीक्षांची तयारी यामध्ये अडकलेल्या मुलांचे वय खेळत बागडत वाढण्याऐवजी चार भिंतीतच जात आहे. वर्गात पहिला आला पाहिजे, चांगले गुण मिळाले पाहिजे अशा सततच्या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली मुलांचे बालपण कोमेजून जात आहे. त्याचा परिणाम मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होत आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी अभ्यास आणि खेळ यांचा समतोल अत्यावश्यक आहे. खेळामुळे शरीर सुदृढ राहतेच, शिवाय शिस्त, संघभावना, निर्णयक्षमता आणि मानसिक स्थैर्य विकसित होते. कमी वयात सतत अभ्यासाच्या दबावामुळे मुलांमध्ये चिडचिडेपणा, तणाव, आत्मविश्वासाचा अभाव तसेच झोपेच्या समस्या आणि शारीरिक कमजोरी निर्माण होते. .Tea Side Effects on Young Children: लहान मुलांना 'चहा' देणं का आहे धोकादायक? डॉक्टरांनी सांगितले शरीरावर होणारे गंभीर परिणाम.मैदानी खेळ खेळण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्यामुळे मुलांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. तर घरातील सोफ्यावर बसून समोर टिव्हीवर गेम खेळण्यात अन् कार्टून बघत असतात, यामुळे मुलांना कधी लठ्ठपणाचा विळखा पडतो. भविष्यात सामाजिक कौशल्यांचा अभाव दिसण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पालकांनी मुलांचा भावनांचा आणि भविष्याचा विचार विचार करून मुलांशी मैत्री करावी, मैत्री भावनेतून मुलांसोबत खेळावे..खेळण्याच्या वयात पुस्तकांचे ओझे दिल्याने मुलांचे भावनिक खच्चीकरण होते. त्यांच्या अंगी असलेले नैसर्गिक कौशल्ये दडपली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे मैदानी खेळ केवळ मनोरंजन नसून, त्यामुळे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि भावनिक वाढ होते हे पालकांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. मोबाईलच्या सवयीमुळे संवाद आणि सहनशीलता हरवत चालली आहे. परिणामी मुलांमध्ये आक्रमकता, अस्थिरता आणि संयमाचा अभाव वाढत असून, केवळ शैक्षणिक गुण नव्हे, तर नैतिक मूल्यांचा समतोल विकास घडवणेही गरजेचे आहे.- डॉ. प्रवीण नवखरे, मानसोचारतज्ज्ञ, डागा शासकीय स्मृती स्त्री रुग्णालय, नागपूर.Children Changing Lifestyle: रिकामी मैदानं, फुल प्ले झोन्स; मुलांमधील चिडचिडेपणा वाढून रोगप्रतिकारशक्ती झाली कमी.मला क्रिकेट खेळायला खूप आवडते, परंतु शाळा, ट्यूशन, होमर्वक यातच माझा दिवस जातो. थोडेही घरा बाहेर खेळायला गेलो तर बाबा म्हणतात अभ्यास राहून जाईल. नेहमी सांगत राहतात जास्त मार्क्स मिळाले पाहिजे.- वंश शिवाजी राठोड, विद्यार्थीमला बाहेर खेळायला खूप आवडते. पण आई म्हणते आधी अभ्यास कर नंतर खेळायला जाशील, परंतु अभ्यास झाला की आई मोबाइलमध्ये एबीसीडीचे गेम लावून देते.- विराज राहुल शिवणकर, विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.