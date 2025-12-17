लाइफस्टाइल

Parental Pressure vs Childhood Freedom: कोवळ्या मनावर अपेक्षांचे ओझे; पालकांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मैदानी खेळ मुलांपासून कोसो दूर

Burden of Expectations on Young Minds: पालकांच्या अपेक्षा आणि शैक्षणिक स्पर्धेमुळे मुलांचं निरागस बालपण आणि मैदानी खेळ हळूहळू हरवत चालले आहेत.
Effects of Parental Pressure on Children Mental Health

Parental expectations and academic pressure are pushing children away from outdoor play, affecting their mental and emotional well-being.

सकाळ वृत्तसेवा
Are Parents Sacrificing Children’s Playtime for Academic Dreams: आधुनिक जीवनशैलीत मुलांना मोबाईल, टीव्ही, व्हिडिओ गेमचे व्यसन लागले आहे. त्यामुळे ही मुले मैदानी खेळापासून कोसो दूर गेली आहेत. अशातच पालक आपल्या मुलांकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवत आहेत. त्यामुळे मुलांच्या मनावर मानसिक ताण येतो. स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी पालकांकडून सतत अभ्यासाचा आग्रह धरला जात असल्यामुळे, त्यांच्या कोवळ्या मनावर अपेक्षांचे ओझे पडले आहे. याच ओझ्याखाली मुलांना खेळण्यासाठी वेळ मिळत नसल्यामुळे त्यांना मैदानी खेळाचा विसर पडला आहे.

