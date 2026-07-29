Parenting Style: अति-काळजी ठरतीये मुलांसाठी घातक; जाणून घ्या काय आहे 'लेझी पेरेंटिंग' संकल्पना...

Time for 'Lazy Parenting: पालकांनी मुलांची प्रत्येक लहान-मोठी समस्या स्वतः सोडवण्याची सवय सोडली पाहिजे. मुलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि त्यांना स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ देण्यासाठी 'लेझी पेरेंटिंग' ही संकल्पना सध्या काळाची गरज बनत चालली आहे. शाळेचा प्रोजेक्ट असो किंवा मित्रांमधील भांडण, आजकाल अनेक पालक मुलांच्या प्रत्येक अडचणीत लगेच धावून जातात. पालकांची हीच अति-काळजी मुलांचे नुकसान करत आहे. यामुळे मुले आव्हानांना सामोरे जाण्यास आणि आत्मनिर्भर बनण्यास मागे पडत आहेत. पेरेंटिंग इन्फ्लुएन्सरच्या मते, पालकांनी आता थोडे 'आळशी' म्हणजेच 'लेझी पेरेंटिंग'चा अवलंब करण्याची वेळ आली आहे. याचा अर्थ मुलांकडे दुर्लक्ष करणे असा नसून, त्यांना स्वतःच्या चुकांतून शिकण्याची संधी देणे असा आहे..रेस्क्यू पेरेंटिंगचे तोटेपालकांचे मुलांवर खूप प्रेम असते, पण या प्रेमासोबत मुलांच्या मागे पडण्याची किंवा दुखावले जाण्याची भीतीही जोडलेली असते. मूल लहानशा अडचणीत सापडले तरी पालक लगेच मदतीसाठी धावतात. मानसशास्त्रात याला 'रेस्क्यू पेरेंटिंग' म्हणतात.मुलाला प्रत्येक संकटातून वाचवल्याने आपण नकळतपणे त्याला शिकण्याच्या प्रक्रियेपासून दूर करतो. लहान-सहान संघर्षच मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाची भक्कम पायाभरणी करतात.आत्मविश्वास कसा वाढतो? - फक्त कौतुक करून आत्मविश्वास निर्माण होत नाही, तर 'मी स्वतः अडचणीवर मात केली आहे' या जाणिवेने तो वाढतो.बालपण म्हणजे स्पर्धा नाही - बालपण ही कोणतीही शर्यत नाही जी जिंकलीच पाहिजे; तर ते हळूहळू जगणे शिकण्याचे वय आहे..Japanese Parenting: रागावणं नाही,ओरडणं नाही! जपानी लोक आपल्या मुलांना अशी लावतात शिस्त!.तुम्हीही या जाळ्यात अडकला आहात का ?जर तुमचे मूल अडचणीत आल्यावर स्वतः प्रयत्न करण्याऐवजी लगेच तुमच्याकडे पाहत असेल, किंवा तुम्ही मूल बोलण्याआधीच त्याची समस्या सोडवत असाल, तर विचार करण्याची वेळ आली आहे.शाळेच्या प्रोजेक्टमध्ये मुलापेक्षा तुमचीच मेहनत जास्त दिसत असेल किंवा मित्रांमधील प्रत्येक भांडणात तुम्हाला मध्यस्थी करावी लागत असेल, तर स्वतःला एक प्रश्न विचारा-"मुलाला खरोखर माझी गरज आहे, की मला त्याला संघर्ष करताना पाहणे कठीण जात आहे?"अनेकदा आपण मुलाची समस्या सोडवत नसतो, तर स्वतःची अस्वस्थता दूर करत असतो..थोडे आळशी व्हा- 'लेझी पेरेंटिंग' म्हणजे काय?मुलाला थोडेही कष्ट पडले की लगेच मदतीला धावणे थांबवा. लेझी पेरेंटिंग म्हणजे निष्काळजीपणा नाही, तर मुलांना फक्त तीच कामे करून देणे जी ते स्वतः करू शकत नाहीत.हे भावनिकदृष्ट्या अवघड असू शकते, कारण मुलाला संघर्ष करताना पाहण्यासाठी प्रचंड संयम लागतो. पण आपले ध्येय मुलांना भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सक्षम बनवणे हेच असले पाहिजे.लगेच मदत करण्याऐवजी या गोष्टी कराथोडा वेळ द्या: जेव्हा मूल म्हणेल "मला हे जमणार नाही", तेव्हा लगेच ते काम करून देऊ नका. त्याला विचारा, "तू आतापर्यंत किती प्रयत्न केलेस?" किंवा "आणखी एकदा प्रयत्न करून बघ."प्रोजेक्ट मुलाचाच करू द्या: शाळेच्या प्रोजेक्टसाठी साहित्य आणून द्या, सोबत बसा, पण मुख्य काम मुलालाच करू द्या.निर्णय घेऊ द्या: मित्रांशी भांडण झाल्यास आधी त्याचे म्हणणे ऐका आणि विचारा की "तुला हे कसे सोडवायचे आहे?"सोपा नियम: मुलाच्या वयानुसार जे काम तो थोडे प्रयत्न करून करू शकतो, ते त्यालाच करू द्या..'येथे' पालकांचा हस्तक्षेप आवश्यक आहेलेझी पेरेंटिंगचा अर्थ मुलांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे असा होत नाही. खालील परिस्थितींमध्ये पालकांनी लगेच मध्यस्थी करणे अत्यंत आवश्यक आहे-बुलिंग (धमकावणे): मूल शाळेत किंवा बाहेर बुलिंगचा बळी ठरत असेल.शोषण आणि सुरक्षा: मुलाचे भावनिक वा शारीरिक शोषण होत असेल किंवा सुरक्षेचा प्रश्न असेल.मानसिक आरोग्य: मूल सतत उदास, घाबरलेले किंवा मानसिकदृष्ट्या खचलेले दिसत असेल.मुलाला हे समजले पाहिजे की त्याला प्रत्येक लहान अडचणीतून वाचवले जाणार नाही; पण जेव्हा त्याचा आदर, सुरक्षितता किंवा मानसिक आरोग्याचा प्रश्न येईल, तेव्हा त्याचे पालक सर्वात आधी त्याच्यासोबत उभे राहतील..Parenting Tips : शाळेतून घरी आल्यावर तुमच्या मुलांना नक्की विचारत जा 'हे' 5 प्रश्न, नाहीतर नंतर होईल पश्चाताप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.