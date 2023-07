Parenting Tips : लग्नानंतर ज्या आईला किंवा वडिलांना फुरसतीची गरज असते आणि ते स्वयंपाकासाठी स्वयंपाकघरात वळतात. त्यांची मुलं ज्यांना नेहमी एकत्र राहायचं असतं, त्यांच्या पालकांसोबत स्वयंपाकघरात येतात.

लहान मुले सहसा स्वयंपाकघरातील क्रियाकलापांचा आनंद घेतात. मुलांनी स्वयंपाकघरात येऊ नये असे नाही, पण पालकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा मुलांसाठी धोका निर्माण होऊ शकतो.(Cooking in the kitchen with children is dangerous, it is very important to avoid these mistakes)

स्वयंपाकघरात अशी खबरदारी घ्या

गॅस सिलेंडर ट्रॉलीमध्ये ठेवा

लहान मुले कुठेही गॅस सिलिंडर उघडत किंवा बंद करत नाहीत, त्यामुळे गॅस गळतीचा धोका निर्माण होऊ शकतो याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. म्हणूनच सिलेंडर ट्रॉली मध्ये आणि लॉक करणे आणि चावी उंच ठिकाणी ठेवणे महत्वाचे आहे. (Child Safety)

बाळाला एकटे सोडू नका

स्वयंपाकघरात काम करत असताना खोलीत किंवा हॉलमध्ये जाण्याची गरज भासल्यास, मुलाला कधीही एकटे सोडू नका, एकतर त्यांना कोणाच्या तरी स्वाधीन करू नका किंवा स्वयंपाकघरातून बाहेर जाण्यास सांगा आणि नंतर स्वयंपाकघरचे दार बंद करा. कारण एकटाच तो गॅस शेगडी आणि चाकूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

स्वच्छतेची काळजी घ्या

किचनमध्ये अनेकदा घाण किंवा तेल अडकलेले असते आणि मुलांना तिथे आणणे योग्य नाही. घाणेरड्या वस्तूंना स्पर्श केल्यास ते आजारीही पडू शकतात. म्हणूनच स्वयंपाकघर नियमितपणे स्वच्छ करा आणि तेथील डस्टबिन बॉक्स बंद करा.

गॅस उंच ठिकाणी ठेवा

तुम्ही ज्या गॅसवर अन्न शिजवत आहात. तो लहान मुलांच्या हाताला येणार नाही असा ठेवा. जर त्यांचा हात गॅसपर्यंत पोहोचला तर ते धोकादायक आहे. आजूबाजूला कुठलाही स्टूल किंवा अशी कोणतीही वस्तू नसल्याचा प्रयत्न करा जिच्यावर चढून तो गॅसपर्यंत पोहोचू शकेल. असे केल्याने मुलांना इजा होण्याचा धोका बर्‍याच प्रमाणात कमी होईल.

मुलांकडे लक्ष द्या

मुलांना स्पर्श करणे आणि सर्वकाही पाहणे आवडते. अशा परिस्थितीत, त्याला स्वयंपाकघरातील प्रत्येक डबा उघडायचा आहे आणि प्रत्येक भांड्याचे झाकण काढायचे आहे. अशा परिस्थितीत मूल जेव्हा जेव्हा स्वयंपाकघरात असते तेव्हा तुम्ही त्याच्यावर लक्ष ठेवावे. तुम्ही त्यांना समजावून सांगा की त्यांना या क्षणी त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या नसलेल्या गोष्टींना स्पर्श करण्याची गरज नाही. ते त्यांच्याच सुरक्षेसाठी आहे.

खाण्याच्या वस्तू तपासा

मुलांना कधीही भूक लागते त्यामुळे ते फ्रिज उघडून, किंवा इतर ठिकाणी ठेवलेले अन्नपदार्थ स्वत: घेऊ शकतात. त्यामुळे फ्रिजमध्ये ठेवलेले अन्न् खराब तर झालं नाहीय ना याची काळजी घ्या. मुलांना प्रत्येक गोष्ट विचारून घेण्याची किंवा खाण्याची सवय लावा.

घरात मूल असताना अशी करा स्वयंपाकाची तयारी

जर तुम्ही तुमच्या मुलांसोबत स्वयंपाक करण्याची योजना आखत असाल तर अर्ध्याहून अधिक रेसिपी आधीच तयार करा. यामध्ये भाज्या चिरणे, ग्रेव्ही बनवणे, बेकिंग करताना पीठ तयार करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो.

याचा फायदा असा होईल की जेव्हा मूल स्वयंपाकघरात असेल तेव्हा तुमचे पूर्ण लक्ष त्याच्याकडे असेल. तुम्ही मुलाशी शक्य तितका संवाद साधू शकाल आणि त्याला ब्रेड लाटणे, भांड्यात पिठ घालणे इ.

या काळात तुमची तणावाची पातळी कमी होईल कारण तुम्हाला कळेल की तुमच्या आजूबाजूला कुठेही धारदार आणि गरम कपडे नाहीत. मुलांमध्ये संयमाचा अभाव अनेकदा आढळतो. गोष्टी त्याच्या मनाप्रमाणे होत नसतील तर तो खूप विक्षिप्त होतो.

या परिस्थिती टाळण्यासाठी, आपण आधीच अन्नाची तयारी करणे चांगले आहे, जेणेकरून आपण आणि आपले मूल दोघेही चांगल्या मूडमध्ये असतील.