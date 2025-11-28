लाइफस्टाइल

Emotional Control : राग येण्यापूर्वी ‘थांबा’! घाई, चिडचिड आणि चुकीचे निर्णय थांबवण्याचा जादुई उपाय!

'Power of Pause Technique : कामाचा ताण आणि घाईमुळे चुकीचे निर्णय घेऊ नका. 'पॉवर ऑफ पॉज टेक्निक' वापरून आयुष्य संतुलित कसे कराल जाणून घ्या.
सकाळ वृत्तसेवा
Emotional reactions : आजच्या वेगवान, गोंधळलेल्या आणि माहितीने भरलेल्या जगामध्ये आपण सतत धावत असतो. काम, घर, नातेसंबंध, जबाबदाऱ्या, अपेक्षांमुळे हा प्रवास इतका वेगवान होतो की, स्वतःकडे लक्ष देणं, स्वतःला समजून घेणं किंवा आपल्या भावनांशी संवाद साधणं हेच आपण विसरून जातो.

