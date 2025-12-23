‘परफेक्ट लूक’चा अट्टहास; देशात सौंदर्योपचारांची झपाट्याने वाढ, वर्षभरात १२.८८ लाख प्रक्रिया

Over 1.28 Million Cosmetic Procedures in a Year Highlight Beauty Obsession: पूर्वी केवळ गरज किंवा अपवाद म्हणून पाहिले जाणारे सौंदर्यवर्धक उपचार आता आत्मविश्वास, व्यक्तिमत्त्व आणि जीवनशैलीचा भाग बनू लागले आहेत. चेहऱ्याच्या सौंदर्यापासून ते त्वचा, केस आणि शरीररचनेपर्यंत नागरिकांचा वाढता कल या उपचारांकडे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.'आंतरराष्ट्रीय सौंदर्य आणि प्लास्टिक सर्जरी संस्थे'च्या (आयएसपीएपीएस) आकडेवारीनुसार, भारतात गेल्यावर्षी एकूण १२ लाख ८८ हजार ८४० सौंदर्यवर्धक प्रक्रिया करण्यात आल्या. यापैकी काही प्रक्रिया शस्त्रक्रियेच्या साह्याने, तर काही शस्त्रक्रियाविरहित होत्या. यावरून भारतात सौंदर्यवर्धक उपचारांचा कल झपाट्याने वाढताना दिसन येत आहे. .ही 'आयएसपीएपीएस' जगभरातील सौंदर्योपचार आणि सौंदर्यवर्धक शस्त्रक्रिया करणाऱ्या तज्ज्ञांची (प्लास्टिक सर्जन) प्रमुख व्यावसायिक संस्था आहे. यामध्ये जगभरातील प्रमुख देशांत दरवर्षी किती सौंदर्योपचार होतात, ते कोणत्या स्वरूपाचे असतात, याची नोंद होते. त्यानुसार भारतात गेल्यावर्षी सुमारे १३ लाख शस्त्रक्रिया व प्रक्रिया झाल्या. यापैकी सहा लाख ७७ हजारांहून अधिक शस्त्रक्रिया प्रक्रिया असून, सहा लाख ११ हजारांपेक्षा जास्त उपचार शस्त्रक्रियांविरहित करण्यात आले. चेहरा, शरीर, स्तन, तसेच त्वचा आणि केसांशी संबंधित उपचारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते..शस्त्रक्रियांच्या प्रक्रियांमध्ये शरीर आणि अवयवांशी संबंधित शस्त्रक्रिया सर्वाधिक ठरल्या असून, यात शरीरातील विशिष्ट भागांत साचलेली अतिरिक्त चरबी काढण्याची (लिपोसक्शन), व्रण कमी करण्याची शस्त्रक्रिया (स्कार रिव्हिजन) आणि नाकाच्या सौंदर्याची शस्त्रक्रिया यांचा मोठा वाटा आहे. व्रण कमी करण्याची शस्त्रक्रिया ही एक लाखांहून अधिक रुग्णांमध्ये केलेली सर्वाधिक शस्त्रक्रिया ठरली आहे. त्यानंतर चरबी कमी करणे आणि नाकाचे सौंदर्य वाढविण्याचा क्रम लागतो..सौंदर्याविषयी वाढलेली जागरूकता, समाज माध्यमांचा प्रभाव, बदलती जीवनशैली आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील प्रगती यामुळे भारतात सौंदर्यवर्धक उपचार सामान्य होत चालले आहेत. विशेष म्हणजे शस्त्रक्रिया न करता येणाऱ्या सुरक्षित, कमी वेळ लागणाऱ्या उपचारांकडे नागरिकांचा कल वाढत असल्याचेही आकडेवारीतून स्पष्ट होते.-डॉ. आशिष दावलभक्त, प्लास्टिक सर्जन.भारतात सौंदर्यवर्धक शस्त्रक्रिया व प्रक्रियाचेहरा आणि डोके : भुवया, नाकाचे सौंदर्य (रायनोप्लास्टी), गाल व जबड्याजवळील सैल त्वचा घट्ट करण्यासाठी फेस लिफ्ट, ओठांचे सौंदर्य, तसेच चरबी काढणे आणि भर देणे (फॅट ग्राफ्टिंग) या प्रकारांमध्ये एकूण दोन लाख ६५ हजार शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.शरीर आणि अवयव : अतिरिक्त चरबी काढणे (लिपोसक्शन), पोटाची शस्त्रक्रिया (अॅब्डोमिनोप्लास्टी), जखमेचे व्रण कमी करणे (स्कार रिव्हिजन) तसेच जननेंद्रियांशी संबंधित शस्त्रक्रिया मिळून एकूण दोन लाख ७४ हजार शस्त्रक्रिया झाल्या.स्तनाशी संबंधित शस्त्रक्रिया : स्त्रियांमध्ये स्तनाचा आकार वाढवणे, कमी करणे, इतर सौंदर्यवर्धक शस्त्रक्रिया, तसेच पुरुषांमध्ये स्तनाचा आकार कमी करण्याची (गायनेकोमास्टिया) शस्त्रक्रिया मिळून एक लाख ३७ हजार शस्त्रक्रिया.शस्त्रक्रियांविरहित उपचार: चेहऱ्याचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी बोटॉक्ससह इतर उपचारांच्या एकूण एक लाख ७९ हजार प्रक्रिया.त्वचा उपचार : केमिकल पिल, लेझर उपचार व त्वचा घट्ट करण्याच्या एकूण एक लाख ६९ हजार प्रक्रिया.इतर उपचार : अनावश्यक केस काढणे, चरबी कमी करणे, तसेच टॅटू काढण्याच्या एकूण दोन लाख ६२ हजार ३६० प्रक्रिया..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.