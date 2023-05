By

मुंबई : हात न चुकता धुवावेत हे आपण गेल्या अनेक वर्षांपासून ऐकत आहोत. कोरोना काळात हाताच्या स्वच्छतेचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. हाताची स्वच्छता विविध विषाणूजन्य संसर्ग टाळण्यास मदत करू शकते.

हात धुणे ही काळाची गरज आहे. प्रवासादरम्यान हातावर धूलिकण बसण्याची शक्यता अधिक असते. अशा स्थितीत हात साबणाने स्वच्छ धुवून घेणं गरजेचं असतं, म्हणून प्रवासात हँड सॅनिटायझरचा वापर करावा.

हात धुणे केवळ जंतूंचा प्रसार नियंत्रित करत नाही तर संक्रमणापासून दूर राहण्यास देखील मदत करते. म्हणून, हाताच्या स्वच्छतेचे पालन केल्याने स्वतःला आजारापासून दूर ठेवता येऊ शकते. (perfect method of hand sanitation that leads to healthy life)

निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी आपले हात स्वच्छ कसे ठेवावेत याबद्दल जागतिक हात स्वच्छता दिनानिमित्त मेडिकव्हर रूग्णालयाचे सल्लागार इंटर्नल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ निखिल वर्गे यांनी काही टीप्स दिल्या आहेत.

एखाद्याने आपले हात कधी धुवावेत ?

जेवण्यापूर्वी आणि नंतर, वॉशरूमला जाऊन आल्यानंतर, कोणतीही वस्तू हाताळल्यानंतर, डायपर बदलल्यानंतर किंवा पृष्ठभाग साफ केल्यानंतर, पाळीव प्राण्यांना स्पर्श केल्यानंतर किंवा बाग ऑफिस किंवा शाळेतून घरी परतल्यानंतर, जखमांवर उपचार केल्यानंतर, हात धुणे आवश्यक आहे.

फोनला स्पर्श करणे, आजारी लोकांच्या संपर्कात येणे, कचरा हाताळणे, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करणे किंवा सोडणे आणि एखाद्याला हात लावल्यानंतर किंवा मिठी मारल्यानंतर हात स्वच्छ धुवावेत. खोकताना आणि शिंकल्यानंतर तुमचे हात धुणे आवश्यक आहे.

हाताच्या या स्वच्छतेच्या पद्धती निरोगी जीवन जगण्यास मदत करू शकतात