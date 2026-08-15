Parenting Styles: परमिसिव पेरेंटिंग म्हणजे काय? मुलांचे मित्र बना, पण 'ही' एक चूक करू नका!

Friendly Parenting vs Permissive Parenting: प्रत्येक आई-वडिलांना आपल्या मुलांच्या चेहऱ्यावर कायम आनंद पाहायचा असतो. मुले आपल्याला घाबरू नयेत, त्यांनी आपल्याला सर्व काही मित्रांसारखे सांगावे, अशी प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. पण, मुलांचे मित्र बनण्याच्या आणि त्यांचे अतोनात लाड करण्याच्या नादात आपण नकळत काही अशा चुका करतो, ज्या भविष्यात मुलांसाठीच अत्यंत नुकसानकारक ठरू शकतात. याच मुद्द्यावरून बालकांच्या संगोपनात 'परमिसिव पेरेंटिंग' (Permissive Parenting) ही संकल्पना चर्चेत येते.हे पेरेंटिंग स्टाइल नेमके काय आहे आणि याचा मुलांच्या स्वभावावर कसा परिणाम होतो, ते सविस्तर जाणून घेऊया. .परमिसिव पेरेंटिंग म्हणजे नेमके काय?सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही मुलांच्या संगोपनाची अशी पद्धत आहे ज्यामध्ये पालक अतिशय मवाळ भूमिका घेतात. पालक मुलांवर कोणतेही कडक नियम लादत नाहीत. मुलांना शिस्तीत ठेवण्याऐवजी किंवा त्यांना रोखण्याऐवजी त्यांच्या प्रत्येक जिद्दीपुढे पालक नतमस्तक होतात. येथे पालकत्वापेक्षा मित्राची भूमिका अधिक निभावली जाते..Japanese Parenting: रागावणं नाही,ओरडणं नाही! जपानी लोक आपल्या मुलांना अशी लावतात शिस्त!.तुम्ही 'परमिसिव पेरेंट' आहात का?तुम्ही तुमच्या मुलाला कोणत्याही गोष्टीसाठी स्पष्टपणे 'नाही' म्हणणे टाळता.तुमच्या घरामध्ये झोपण्याचे, उठण्याचे किंवा अभ्यासाचे कोणतेही पक्के रूटीन किंवा नियम नसतात.मूल एखादी चूक करते, तेव्हा त्याला समजावून सांगण्याऐवजी तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करता.मूल रडायला लागले किंवा हट्ट धरला की तुम्ही त्याची प्रत्येक मागणी क्षणात मान्य करता..मुलांच्या वर्तनावर होतो असा गंभीर परिणामसुरुवातीला ही पद्धत खूप साधी आणि चांगली वाटू शकते कारण घरात कोणतेही भांडण किंवा तणाव राहत नाही. पण, दीर्घकाळात याचे गंभीर परिणाम मुलांच्या मानसिक आणि सामाजिक विकासावर होऊ शकतात-शिस्तीचा मोठा अभाव: लहानपणापासून कोणतेही नियम पाळण्याची सवय नसल्यामुळे मुले मोठी झाल्यावरही शिस्तीत राहू शकत नाहीत. शाळा, कॉलेज किंवा ऑफिसच्या वातावरणात स्वतःला जुळवून घेणे त्यांना खूप जड जाते.'नाही' ऐकण्याची तयारी नसणे: घरात प्रत्येक गोष्ट सहजासहजी मिळणाऱ्या मुलांना बाहेरील जगात नकार सहन होत नाही. अशा मुलांना कुणी 'नाही' म्हटले की त्यांना पटकन राग येतो, चिडचिड वाढते आणि काही वेळा ते नैराश्याचे शिकारही होऊ शकतात..जबाबदारी टाळण्याची सवय: कष्टाशिवाय सर्वकाही हातात मिळाल्यामुळे मुलांना मेहनतीचे महत्त्व समजत नाहीत. ती आपल्या छोट्या-छोट्या कामांसाठीही नेहमी इतरांवर अवलंबून राहतात.भावनांवर नियंत्रण नसणे: मुलांना कधीही रोखले-टोकले नसल्यामुळे राग, निराशा किंवा दुःख यांसारख्या भावना हाताळणे त्यांना जमत नाही. किंचितशी अडचण आली तरी ते घाबरून जातात किंवा आक्रमक होतात..योग्य मार्ग कोणता?याचा अर्थ मुलांवर प्रेम करू नका असा अजिबात नाही. मुलांवर निस्सीम प्रेम करणे आणि त्यांचे मित्र बनणे उत्तमच आहे, परंतु त्यांना योग्य आणि अयोग्य यातील फरक समजवून सांगणे ही सुद्धा पालकांचीच मुख्य जबाबदारी आहे.पालकत्वात प्रेम आणि शिस्त या दोन्हीचा समतोल असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मुलाला जाणीव करून देणे गरजेचे आहे की, आई-वडील प्रत्येक पावलावर त्यांच्यासोबत आहेत, पण घराचे काही नियम आहेत ज्यांचे पालन करणे मुलांसाठी, त्यांच्या भविष्यातील प्रगतीसाठी चांगले आहे..Parenting Style: अति-काळजी ठरतीये मुलांसाठी घातक; जाणून घ्या काय आहे 'लेझी पेरेंटिंग' संकल्पना... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.