Pi Day 2026: 'या' कारणामुळे 14 मार्चला साजरा केला जातो 'पाय डे'! जाणून घ्या इतिहास, महत्त्व आणि काही रंजक गोष्टी

History, Significance Of Pi Day & Interesting Facts About Pi: गणितातील सर्वात महत्त्वाच्या संख्यांपैकी एक म्हणजे पाय (π). हा वर्तुळाच्या परिघाचा व्यासाशी असलेला प्रमाण दर्शवणारा अपरिमेय अंक आहे, ज्याची दशांश स्थाने अनंत असून ती पुन्हा कधीही पुनरावृत्त होत नाहीत. पायचे सुमारे मूल्य 3.14159 असले तरी त्याची दशांश मालिका अखंड सुरु राहते.पायचा उपयोग भूमिती, अभियांत्रिकी, भौतिकशास्त्र, संगणकीय गणित आणि क्रिप्टोग्राफीसारख्या अनेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. विशेषतः वर्तुळ, लहरी, दोलन आणि आकृतीसंबंधी गणनांमध्ये पाय अनिवार्य आहे. म्हणूनच पाय जगातील सर्वाधिक वापरल्या जाणार्या गणितीय स्थिरांकांपैकी एक आहे..पाय म्हणजे काय?गणितीय दृष्टिकोनातून पाय (π) हा अपरिमेय अंक आहे. वर्तुळाचा परिघ त्याच्या व्यासाशी किती वेळा जुळतो, याचा निर्देश पाय दर्शवतो. व्यास हा वर्तुळाच्या मधोमधून जाणारा सरळ रेषा आहे, तर परिघ हा वर्तुळाभोवतीच्या रेषेचा एकूण लांबीचा माप आहे. पाय साधारणतः 3.14 किंवा 22/7 एवढा मानला जातो आणि त्याचे प्रतिनिधित्व ग्रीक अक्षर π ने केले जाते..पाय डे दरवर्षी 14 मार्च रोजी पाय डे साजरा केला जातो, कारण या तारखेला अंक 3.14 पायच्या प्रारंभिक तीन अंकांशी जुळतात. 1988 मध्ये अमेरिकेतील भौतिकशास्त्रज्ञ लॅरी शॉ यांनी सॅन फ्रान्सिस्को येथील एक्सप्लोरेटोरियममध्ये पाय डे साजरा करण्याचा नवीन उत्सव सुरू केला. या कार्यक्रमात लोकांनी वर्तुळाभोवती परेड केली, पाय पदार्थाचा आस्वाद घेतला आणि गणितीय खेळात भाग घेतला. 2009 मध्ये अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने हा दिवस अधिकृतपणे पाय डे म्हणून मान्यता दिली..पाय डेचा इतिहास आणि महत्त्वपायची गणना सर्वप्रथम 250 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज ऑफ सायराक्यूस यांनी केली. 18व्या शतकात गणितज्ञ लिओनहार्ड ऑइलर यांनी पायसाठी π हे ग्रीक अक्षर वापरले, ज्यामुळे वैज्ञानिक समुदायाने ते स्वीकारले. पाय डे साजरा करण्यामागे एक कारण म्हणजे हा दिवस अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांच्या जन्मदिनी साजरा होतो, ज्यामुळे गणित आणि विज्ञान या क्षेत्रात पायच्या योगदानाची आठवण निर्माण होते..पायविषयी काही रंजक गोष्टीआर्किमिडीजने 22/7 या अंदाजाचा वापर करून पायची किंमत अंदाजित केली.पायचे अचूक दशांश अनंत असल्यामुळे वर्तुळाचा अचूक परिघ किंवा क्षेत्रफळ कधीही पूर्णपणे मोजता येत नाही.19व्या शतकात विल्यम शँक्स यांनी पायचे पहिले 707 दशांश हाताने मोजले, परंतु 527व्या स्थानानंतर चूक झाली.20व्या आणि 21व्या शतकात संगणकांच्या मदतीने पायचे 1.24 ट्रिलियन दशांश स्थान काढण्यात आले.पायला लुडॉल्फची संख्या, आर्किमिडीज स्थिरांक आणि सर्क्युलर स्थिरांक असेही नावे आहेत.पायच्या पहिल्या 31 अंकांमध्ये एकही शून्य नाही..पाय डे का महत्त्वाचा आहे?पाय डे साजरा केल्याने गणितीय स्थिरांकांची जाणीव होते आणि विद्यार्थ्यांपासून वैज्ञानिकांपर्यंत सर्वांमध्ये गणिताविषयी उत्सुकता निर्माण होते. या दिवशी जगभरात स्पर्धा, गणितीय खेळ आणि पाय पदार्थाचा आस्वाद घेऊन गणिताची सणासुदी साजरी केली जाते.पाय हा केवळ संख्या नाही, तर विज्ञान, गणित आणि सांस्कृतिक उत्सवाचा एक भाग आहे, जो मानवजातीसाठी ज्ञान आणि गणनांचा अनंत प्रवास दर्शवतो.