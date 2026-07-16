माझी भूमिका : जबाबदारी आणि परीक्षाही

क्षमा देशपांडे, अभिनेत्रीमी अभिनय क्षेत्रात काम करण्यासाठी मुंबईत पहिलं पाऊल ठेवलं, तेव्हापासून माझ्या मनात एकच स्वप्न होतं, लोकांनी मला माझ्या कामामुळे ओळखावं आणि आयुष्यात किमान एक तरी अर्थपूर्ण भूमिका साकारण्याची संधी मिळावी. आज सावित्रीबाई फुले यांची भूमिका साकारताना मला वाटतं, त्या स्वप्नाच्या दिशेने माझा प्रवास योग्य मार्गावर आहे..ऑगस्ट २०२५मध्ये मला समजलं, की सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर एक प्रकल्प येऊ शकतो. त्यावेळी कोणतीही अधिकृत घोषणा नव्हती; पण मनात सतत एकच विचार येत होता, ‘मी या भूमिकेसाठी योग्य ठरू शकेन का?’ त्या विचारानेच मी स्वतःहून सावित्रीबाईंचा लूक तयार करण्याचा निर्णय घेतला. उपलब्ध छायाचित्रं, पुस्तकांतील संदर्भ आणि विविध मांडणीचा अभ्यास करून मी फोटोशूट केलं. फोटोग्राफर निखिल पंडित आणि तेजस आमले यांनीही या संकल्पनेला मनापासून साथ दिली. सावित्रीबाईंच्या जयंतीदिनी मी ते फोटो सोशल मीडियावर त्यांना मानवंदना म्हणून पोस्ट केले आणि त्यांना भरभरून प्रतिसाद मिळाला..मात्र, माझ्याकडून ऑडिशन पाठवायला उशीर झाला आणि कास्टिंग पूर्ण झालं होतं. त्या वेळी खूप वाईट वाटलं. मात्र, आयुष्याने माझ्यासाठी वेगळाच मार्ग आखून ठेवला होता. नंतर मालिका नव्या स्वरूपात सुरू होत असताना माझे तेच फोटो पाहून मला ऑडिशनसाठी विचारणा झाली. मी घरीच ऑडिशन शूट करून व्हिडिओ पाठवला. तो व्हिडिओ माझे पती आशिष चंद्रचूड यांनी शूट केला. प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि कायम माझ्या पाठीशी उभे राहिले..त्यानंतर माझी लूक टेस्ट आणि पुन्हा ऑडिशन झाली. फिल्मसिटीतून बाहेर पडत असतानाच मला परत बोलावण्यात आलं. डॉ. अमोल कोल्हे सरांनी माझ्याकडे पाहून सांगितलं, ‘क्षमा, तूच सावित्रीबाईंची भूमिका साकारतेयस.’ त्या क्षणी मला माझ्या कानांवर विश्वासच बसत नव्हता. हा माझ्या आयुष्यातील सर्वांत आनंदाचा क्षण होता..सावित्रीबाईंची भूमिका साकारण्याचा अभ्यास आजही सुरू आहे. इतक्या महान व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास काही दिवसांत पूर्ण होणं शक्यच नाही. प्रत्येक नवीन प्रसंगासोबत मी त्यांना अधिक समजून घेण्याचा प्रयत्न करते. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यावरील साहित्य वाचते, डॉ. अमोल कोल्हे सरांकडून इतिहास समजून घेते आणि आमचे दिग्दर्शक कार्तिक केंढे सर यांच्यासोबत प्रत्येक प्रसंगावर चर्चा करते. माझा एकच विश्वास आहे, ‘Go with the flow’ नाही, तर ‘Grow with the flow.’ या प्रवासात मी एक माणूस म्हणूनही समृद्ध होत आहे..या भूमिकेमुळे माझ्या आयुष्यात खूप सकारात्मक बदल झाले. अधिक शिस्त आली, वाचनाची सवय लागली आणि अभ्यासपूर्वक तयारीची सवय निर्माण झाली. भूमिकेतील भाषा आणि लहेजा नैसर्गिक वाटावा म्हणून मी घरीही त्याच पद्धतीने बोलण्याचा प्रयत्न करते. सावित्रीबाईंच्या संघर्षाने मला खूप काही शिकवलं. त्यांची जिद्द आणि चिकाटी मला प्रत्येक दिवशी प्रेरणा देते..या प्रवासात माझी आई, माझे पती आशिष, माझा भाऊ, कुटुंब आणि मित्र यांनी प्रत्येक टप्प्यावर माझ्यावर विश्वास ठेवला. माझे पती हे माझे सर्वांत प्रामाणिक समीक्षक आहेत. ते मनापासून कौतुक करतात आणि तितक्याच प्रेमाने सुधारणा सुचवतात. प्रोमो शूटच्या पहिल्याच दिवशी माझा पहिला क्लोज-अप शॉट झाल्यानंतर केंढे सरांनी वाजवलेल्या टाळ्या आजही माझ्या मनात आहेत. पहिला भाग प्रदर्शित झाल्यानंतर कोल्हे सरांनी मला सांगितलं, ‘लोक तुला सावित्रीबाई म्हणून मनापासून स्वीकारत आहेत. तू टेन्शन घेऊ नकोस.’ त्यांचा माझ्यावरचा विश्वास माझ्यासाठी खूप मोठा सन्मान होता. ज्येष्ठ अभिनेते नंदकुमार पाटील सरांनी केलेलं कौतुकही मी आयुष्यभर विसरणार नाही. मात्र, या सगळ्यासोबत माझी जबाबदारीही वाढली आहे. प्रत्येक प्रसंग अधिक प्रामाणिकपणे साकारण्याची प्रेरणा मला यातून मिळते..सेटवरच्या सहकलाकारांनी मला पहिल्याच दिवसापासून आपुलकीने सामावून घेतलं. कोल्हे सरांकडून अभिनयासोबतच इतिहासाकडे पाहण्याची दृष्टी मिळाली, तर केंढे सरांनी प्रत्येक प्रसंगाचा भावार्थ समजावून सांगितला. हेअर, मेकअप, कॉस्च्युम, स्पॉट आणि संपूर्ण तांत्रिक टीमनेही मला कुटुंबासारखी साथ दिली..या प्रवासात अनेक सुंदर अनुभव आले. मुंबईतील मुसळधार पावसात आम्ही काही महत्त्वाचे आउटडोअर प्रसंग प्रत्यक्ष पावसातच चित्रित केले. काही तंत्रज्ञ पाण्यामुळे वेळेवर सेटवर पोहोचू शकले नव्हते. अशा वेळी सेटवरील इतर सहकाऱ्यांनीच त्या काळातील नागरिकांच्या भूमिका साकारून चित्रीकरण पूर्ण केलं. त्या दिवशी संपूर्ण टीमने दाखवलेली एकजूट आणि कामाप्रती असलेली निष्ठा माझ्यासाठी खूप प्रेरणादायी होती. कोल्हे सरांसोबत प्रत्येक प्रसंग करताना त्यांच्या संवादफेकीपासून ते भावनांच्या सादरीकरणापर्यंत अनेक गोष्टी शिकण्याची संधी मिळाली. मात्र, माझ्या मनात कायमचा कोरला गेलेला प्रसंग म्हणजे माझ्या वडिलांची भूमिका साकारणारे स्वप्नील राजशेखर यांच्यासोबतचा एक भावनिक सीन. अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वीच माझ्या वडिलांचे निधन झाले होते. त्यामुळे त्या प्रसंगात काम करताना त्यांच्या आठवणी नकळत जाग्या झाल्या आणि तो क्षण माझ्यासाठी केवळ अभिनय न राहता अतिशय वैयक्तिक आणि भावनिक अनुभव ठरला.(शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.