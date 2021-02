मुलींनी कोणत्या वयात सुरु करावे वॅक्सिंग, थ्रेडिंग ? जाणून घ्या

कोल्हापूर : सध्या मुली अर्ली टीनएजमध्येच त्यांच्या लूकबाबत खूपच जागरूक होतात. वॅक्सिंग, थ्रेडिंग आणि प्लकिंगच्या मदतीने लूक चांगला कसा राहिल यासाठी प्रयत्न करत असतात. पण याची जास्त काळजी असते ती मुलींच्या आईला. आपल्या मुलीने वॅक्सिंग, थ्रेडिंग किंवा प्लकिंग कधी, कोणत्या वयात करावं यासारखे प्रश्न पडू शकतात. टीनएजर्सकडून हेअर रिमूव्हल करताना असंही सांगितलं जातं की, आमच्या वयाच्या सगळ्या मुली असं करतात. पण हे कारण योग्य नाही. टीनएजमधील मुलींमध्ये आपण कसं दिसावं याकडे जास्त लक्ष दिलं जातं. आपला लूक, शरीर याची तुलना नेहमी सोबतच्या मुली, मैत्रिणींशी केली जाते. जेव्हा त्यांना अशी तुलना करताना जास्त फरक दिसतो तेव्हा मुलींना अस्वस्थ वाटतं. कधी कधी दिसण्यात फार फरक नसतो तरीही त्यांच्या मनात एखादी लहान गोष्ट खूप मोठी असल्यासारखं वाटते. मुली अशावेळी अस्वस्थ वाटायला लागलं की स्वत:मध्ये काहीतर कमी असल्यासारखं वाटून घेतात. जर मुलगी बॉडी हेअर रिमूव्हलसाठी किंवा आयब्रोशेप करण्याचा हट्ट करत असेल तर समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. केस वाढले असतील किंवा हायजेनिक कारणांमुळे हेअर रिमूव्हल करायचे असेल तर 13 ते 16 हे वय टीनएजमधील मुलींसाठी पहिल्यांदा वॅक्सिंग किंवा थ्रेडिंग करण्यासाठी योग्य आहे. मुलीला एकदा हेअर रिमूव्हल करण्यास सांगितलं की त्यावर पर्यायासाठी विचार करायला हवा. यापासून सुटका होण्याचा केवळ वॅक्सिंग हा एकच मार्ग नाही. तर शेविंग, डेपिलेटरी क्रीम्स, एपिलेटर्स यांसारखे पर्यायसुद्धा आहेत. मुलीची त्वचा खूपच संवेदनशील असेल तर वॅक्सिंगमुळे तिला त्रास तर होईलच पण यामुळे त्वचेला नुकसान होऊ शकतं. घरीच वँक्सिंग ट्राय करू नये. कारण केसांची वाढ ही वेगवेगळी असते. त्यामुळे अशावेळी पार्लरला जाणं कधीही चांगलं. मुलगी आणि आई पार्लरमध्ये एकत्र जाऊ शकतात आणि मायलेकी एकत्र वेळही घालवू शकतात. एकमेकींच्या व्यस्त शेड्यूलमधून वेळ काढून मुलीसोबत वेळ घालवल्यानं दोघींची मैत्रीही छान होईल. एवढंच नाही तर सध्या आजुबाजुला बसलेले असतानाही फोनच्या दुनियेत गुंग झालेले असतात. त्यातूनही काही वेळ का होईना बाहेर येतील.

