PM Matru Vandana Yojana: पहिल्यांदाच आई होणाऱ्यांसाठी मोठी मदत! ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’तून मिळणार 5000 रुपयांचा लाभ

PM Matru Vandana Yojana Benefits for First-time Mothers : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेने (PMMVY) लाखो महिलांना मदत केली आहे. ही योजना विशेषतः पहिल्यांदाच आई होणाऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे, त्यांना गर्भधारणा आणि प्रसूतीदरम्यान आर्थिक मदत दिली जात आहे. २५ वर्षीय गृहिणी रीता हिने अलीकडेच या योजनेचा लाभ घेतला. "सरकार माझ्या बँक खात्यात ५,००० रुपये जमा करणार आहे हे कळल्यावर मला खूप आनंद झाला. यामुळे मला डॉक्टरांच्या तपासणी आणि औषधांचा खर्च सहज भागवता आला," असे रीता म्हणाली..फायदे कोणते मिळतातया योजनेअंतर्गत पहिल्या मुलांसाठी तीन हप्त्यांमध्ये एकूण ५,००० रुपये दिले जातात. पहिला हप्ता (₹१,०००) गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या नोंदणीवर दिला जातो, दुसरा (₹२,०००) गर्भधारणेच्या सहा महिन्यांत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणीनंतर दिला जातो आणि तिसरा (₹२,०००) बाळाच्या जन्म नोंदणी आणि पहिल्या लसीकरणानंतर दिला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे जर दुसरे मूल मुलगी असेल तर अतिरिक्त ६,००० रुपये देखील उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे कुटुंबाचा आर्थिक भार कमी होतो. ही रोख मदत थेट बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात हस्तांतरित केली जाते. ज्यामुळे मातांना पोषण आणि आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते..ही योजना 19 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या विवाहित महिलांना लाभ घेता येतो. ज्यांची पहिली गर्भधारणा १ जानेवारी २०१७ नंतर झाली आहे. अनुसूचित जाती/जमाती, अपंग, बीपीएल कार्डधारक, आयुष्मान भारत, ई-श्रम किंवा किसान सन्मान निधी कार्डधारक महिलांना प्राधान्य दिले जाते. बाळाच्या जन्मानंतर 270 दिवसांच्या आत अर्ज सादर करावे लागतील, अन्यथा संधी गमावली जाईल. सुमन देवीसारख्या ग्रामीण महिलांसाठी ही योजना जीवन बदलणारी ठरली आहे. ज्या म्हणाल्या, "पूर्वी, तपासणी करणे कठीण होते, परंतु आता सर्वकाही सोपे झाले आहे.".अर्ज कसा करायचा ?ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी pmmvy.wcd.gov.in वर जावे. येथे आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि MCP कार्ड सारखी कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. ऑफलाइन फॉर्म जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा आरोग्य केंद्रात जमा करा. फॉर्म 1A, 1B आणि 1 C हे अनुक्रमे हप्त्यांसाठी आहेत. सरकारने अलीकडेच अर्ज प्रक्रिया सोपी केली आहे जेणेकरून प्रत्येक महिलेला त्याचा फायदा घेता येईल. जर तुम्हाला काही समस्या असतील तर हेल्पलाइनशी संपर्क साधावा. ही योजना केवळ आर्थिक मदत देत नाही तर निरोगी मातृत्वाला प्रोत्साहन देखील देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.